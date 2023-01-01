Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Resound» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

РЕДАКТОР ПОДКАСТІВ ШІ ДЛЯ ТВОРЦІВ – Поверніть свій час назад, автоматизувавши процес пост-продакшну. Редагування подкасту надто складно та займає багато часу. Resound має на меті автоматизувати редагування подкастів, щоб ви могли редагувати їх за хвилини, а не за години.

Вебсайт: resound.fm

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