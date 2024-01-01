Альтернативи - Reputation
Meta Business Suite
business.facebook.com
Керуйте своєю бізнес-активністю у Facebook, Messenger та Instagram з одного місця.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
X Pro
pro.x.com
X PRo, раніше TweetDeck, — це програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами X (раніше Twitter). Спочатку незалежний додаток, TweetDeck згодом був придбаний Twitter Inc. та інтегрований в інтерфейс Twitter. Він схожий на програму «Інформаційна панель» Twitter, ...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...
Feedly
feedly.com
Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. – це американська публічна компанія, яка займається реєстрацією інтернет-доменів і веб-хостингом, головний офіс якої знаходиться в Скоттсдейлі, штат Арізона, і зареєстрована в штаті Делавер. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників ...
Buffer
buffer.com
Створюйте свою аудиторію та розвивайте свій бренд у соціальних мережах.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Linktree
linktr.ee
Познайомтеся з Linktree™, безкоштовним інструментом біопосилання, який використовують найкращі світові бренди, творці та впливові особи.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
Metricool
metricool.com
Аналізуйте, керуйте та розширюйте свою цифрову присутність. Все в одному місці. Плануйте свій вміст у соціальних мережах, переглядайте свої дані та керуйте рекламними онлайн-кампаніями.
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — це інструмент керування соціальними медіа, який допомагає компаніям і агентствам розширювати свою присутність у соціальних мережах. Зареєструйтеся безкоштовно. Кредитна картка не потрібна.
Later
later.com
Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (іноді пишеться як SocialBlade) — американський веб-сайт, який відстежує статистику та аналітику соціальних мереж. Social Blade, зокрема, відстежує платформу YouTube, але також містить аналітичну інформацію про Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLi...
Planoly
planoly.com
Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
Planable
planable.io
Planable — це центр управління кампаніями в соціальних мережах, яким довіряють агентства, фрілансери та маркетингові групи для створення, співпраці, затвердження та планування.
Vista Social
vistasocial.com
Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
Loomly
loomly.com
Loomly — це платформа успіху брендів, яка дає змогу командам маркетингу розвивати успішні бренди в Інтернеті за допомогою функцій співпраці, публікації та аналітики.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Beacons
beacons.ai
Beacons — це найпростіший спосіб створити посилання на веб-сайті з біографіями, яке сподобається вашим шанувальникам — і це безкоштовно!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
Publer
publer.io
Плануйте публікації у Facebook, Instagram, твіти, оновлення LinkedIn, закріплення на Pinterest, публікації в Google My Business і відео на YouTube за допомогою Publer. Економте час, збільшите трафік, зосередьтеся на своєму бізнесі.
Heropost
heropost.io
Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, плануйте необмежену кількість дописів, взаємодійте з вибраною аудиторією, відстежуйте та аналізуйте ефективність за допомогою детальних звітів.