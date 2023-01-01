Альтернативи - RepricerExpress
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
Qwilr
qwilr.com
Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.
DigiFabster
digifabster.com
Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...
Pricer24
pricer24.com
Комплексне рішення для дистриб’юторів, продавців і виробників: контролінг MSRP, аналіз ринку та трендів, ринкові звіти, аналітика продукту, динамічне ціноутворення.
Orgzit
orgzit.com
Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.
Zoura
zuora.com
Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.
ProPricer
propricer.com
ProPricer is a proposal pricing software built to produce solutions to maximize efficiency and accuracy in the development, submission, evaluation, negotiation, and audit of proposal pricing. From storage of historical proposal data to ease of generating various reports, ProPricer empowers Governmen...
Togai
togai.com
Launch usage based pricing models with Togai's reliable metering & billing platform. Usage based billing infrastructure built to handle scale of any size.
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC has been a pioneer in the competitive data market, providing web data extraction and analysis to customers in many travel and retail industries. QL2 delivers true competitive advantage through on-demand data acquisition, price monitoring, assortment optimization, product matching, ...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge is a price optimization & management software used for advanced price setting in various industries. The tool helps you find price improvement opportunities, measure price effectiveness, and provides a clear overview of the pricing impact over time through its built-in or custom reports. B...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve is your eCommerce pricing HQ. We help e-commerce businesses understand their competitors, and use price to improve sales performance. Our customers trust BlackCurve for competitor price tracking, price intelligence & dynamic pricing.
tgndata
tgndata.com
tgndata’s Competitive Price analysis is an All-inclusive premium complete suite that covers all of the 4 main axes of online competition, monitoring in real-time the eCommerce market and the competitors/resellers each company has. Segment your competitors’ data into detailed charts with our pricing ...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ monitors what’s happening with your brand across the Internet and delivers actionable sales intelligence to protect + grow your brand. TrackStreet is a true brand partner. We leverage deep industry expertise and artificial intelligence to help automate MAP (Minimum Advertised Price) Pol...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy is a retail pricing software used by all-size companies from a variety of industries around the globe. The retail pricing software, based on Artificial Intelligence and Machine Learning, helps eCommerce professionals monitor and analyze pricing data and reprice products, depending on their...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave is a SaaS-based digital commerce enablement platform providing digital shelf analytics and dynamic pricing solutions for global consumer brands and retailers. The company’s digital commerce enablement and channel optimization platform enables global consumer brands and retailers to acceler...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor is the “AI-first” optimization and intelligence platform for brands and sellers on Amazon, Walmart, and e-marketplaces. Feedvisor’s platform and team of experts offer best-in-class advertising campaign optimization, patented pricing technology, brand and content management, and data-backed...
Prisync
prisync.com
SMBs to Fortune 500's rely on Prisync's data to derive detailed C-level analysis and execute their A-game to increase sales growth and profit margins for more than 20% on average for less than a week's worth of coffee money. Our 5-star 24/7 online customer support team is always available to answer ...
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks is a SaaS multi-vendor IT infrastructure design & workflow tool. We help system integrators and enterprises accelerate solution preparation, reduce costs, and speed up time-to-value—by automating routine quotation and estimation tasks.
MiClient
miclient.ai
MiClient offers complete solution for Proposal Management; from creating a proposal to the closure. With the inclusion of automated Client On-boarding process, assure greater conversion rate and improved Client Experience. This also helps you to understand your proposals and get all the details to i...
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes is a robust quoting tool that supports all your quoting, and invoicing needs. Create quotes, track and monitor quotes for changes, customize layouts, store contact records, company records, set recurring quotes and expiry dates. In addition, Integrate with project management tools like Mon...
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack is specifically designed for managed service providers and value-added resellers in the IT industry. Our services CPQ software brings efficiency, consistency, and accuracy to each step of the presales process.
Salesbricks
salesbricks.com
A better way to manage quote-to-cash for your enterprise, inside-sales, and self-service go-to-market motions
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ is for the manufacturing industry. Our CPQ software connects the sales- and production processes, and enable your sales team, dealers and even customers to configure complex products without errors. Elfsquad generates a flawless quotation document, that seamlessly meets customer demand....
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress is a web-based SaaS application which enables businesses to automate their sales estimating process using the latest internet technology. Sales personnel is able to easily and quickly generate sales proposals which are more detailed, accurate and include product marketing information. ...
Pricefx
pricefx.com
For Enterprises facing pricing challenges, who need to reliably accelerate profitable growth, and want precision, visibility, and efficiency in their pricing execution, Pricefx is The cloud pricing optimization, management, and CPQ platform that provides a transparent and responsive solution to pric...
Connectbase
connectbase.com
Ми надаємо індустрії комунікацій статистичні дані про місцезнаходження та автоматизовані інструменти, щоб допомогти їм отримати більше угод. Перетворіть свою мережу купівлі та продажу.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...
Apparound
apparound.com
Apparound — це універсальний інструмент продажів, який оцифровує, прискорює та керує всім процесом продажу, від презентації маркетингових матеріалів до конфігурації та збору замовлення. Ключовими функціями Apparound є: Обмін вмістом: розповсюджуйте маркетингові матеріали в цифровому форматі, такі як...
RevOps
revops.io
RevOps — це сучасна платформа Deal Desk із простою місією: дозволити компаніям створювати масштабовану операцію Deal Desk, яка допомагає їхнім торговим організаціям швидше укладати більше угод, уніфікувати брендинг, зменшити кількість помилок у контрактах і забезпечити централізоване сховище угод. *...
vloxq
vloxq.com
Створюйте пропозиції за лічені хвилини за допомогою vloxq CPQ! Наше рішення повністю настроюється та легко розгортається. Настав час, щоб ваші високоефективні торгові представники припинили витрачати час на адміністрування продажів і натомість заощадили 90% свого часу завдяки автоматизації. Замініть...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ — це платформа електронної комерції B2B, яка оптимізує ваші продажі. Конфігурація, ціна, пропозиція (CPQ), щоб створити більш ефективне робоче середовище та насолоджуватися прийомом замовлень, який повністю автоматизований і адаптований до ваших потреб.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow, заснована в січні 2021 року зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, Каліфорнія, є платформою для автоматизації доходів повного циклу, створеною спеціально для B2B SaaS. Уніфікована платформа котирування (CPQ), виставлення рахунків і використання MonetizeNow створює спрощений процес Q2C (Quote-...
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts має на меті допомогти майстерням з продажу робіт, контрактним виробникам і оздоблювальним компаніям удосконалювати та розвивати свій бізнес, надаючи їм найдосконалішу безпечну хмарну систему оцінки та пропозиції. Paperless Parts — це платформа для оцінки та котирування, яка підтримує...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — це адаптивна платформа котирування, виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. Повністю уніфікований. Без силосів. Нульова звірка, від котирування до виручки. Розроблений у співпраці з деякими провідними світовими компаніями SaaS, Subskribe допомагає компаніям максимізува...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ допомагає компаніям корпоративних технологій швидко й легко складати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу посл...
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...
Recurrency
recurrency.com
Recurrency повністю інтегрується з вашим ERP для автоматизації розповсюдження, оптимізації прибутку та підтримки лояльності клієнтів.
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це єдина в світі масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробництва. Прискоріть процес продажів, виграйте більше угод і випередьте конкурентів швидше, ніж ви думаєте.