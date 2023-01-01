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Альтернативи - RepricerExpress

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...

Accelo

Accelo

accelo.com

Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

Quoter

Quoter

quoter.com

Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

Комплексне рішення для дистриб’юторів, продавців і виробників: контролінг MSRP, аналіз ринку та трендів, ринкові звіти, аналітика продукту, динамічне ціноутворення.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.

ProPricer

ProPricer

propricer.com

ProPricer is a proposal pricing software built to produce solutions to maximize efficiency and accuracy in the development, submission, evaluation, negotiation, and audit of proposal pricing. From storage of historical proposal data to ease of generating various reports, ProPricer empowers Governmen...

Togai

Togai

togai.com

Launch usage based pricing models with Togai's reliable metering & billing platform. Usage based billing infrastructure built to handle scale of any size.

QL2 Software

QL2 Software

ql2.com

QL2 Software, LLC has been a pioneer in the competitive data market, providing web data extraction and analysis to customers in many travel and retail industries. QL2 delivers true competitive advantage through on-demand data acquisition, price monitoring, assortment optimization, product matching, ...

Price Edge

Price Edge

priceedge.eu

PriceEdge is a price optimization & management software used for advanced price setting in various industries. The tool helps you find price improvement opportunities, measure price effectiveness, and provides a clear overview of the pricing impact over time through its built-in or custom reports. B...

BlackCurve

BlackCurve

blackcurve.com

BlackCurve is your eCommerce pricing HQ. We help e-commerce businesses understand their competitors, and use price to improve sales performance. Our customers trust BlackCurve for competitor price tracking, price intelligence & dynamic pricing.

tgndata

tgndata

tgndata.com

tgndata’s Competitive Price analysis is an All-inclusive premium complete suite that covers all of the 4 main axes of online competition, monitoring in real-time the eCommerce market and the competitors/resellers each company has. Segment your competitors’ data into detailed charts with our pricing ...

TrackStreet

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™ monitors what’s happening with your brand across the Internet and delivers actionable sales intelligence to protect + grow your brand. TrackStreet is a true brand partner. We leverage deep industry expertise and artificial intelligence to help automate MAP (Minimum Advertised Price) Pol...

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy is a retail pricing software used by all-size companies from a variety of industries around the globe. The retail pricing software, based on Artificial Intelligence and Machine Learning, helps eCommerce professionals monitor and analyze pricing data and reprice products, depending on their...

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave is a SaaS-based digital commerce enablement platform providing digital shelf analytics and dynamic pricing solutions for global consumer brands and retailers. The company’s digital commerce enablement and channel optimization platform enables global consumer brands and retailers to acceler...

Feedvisor

Feedvisor

feedvisor.com

Feedvisor is the “AI-first” optimization and intelligence platform for brands and sellers on Amazon, Walmart, and e-marketplaces. Feedvisor’s platform and team of experts offer best-in-class advertising campaign optimization, patented pricing technology, brand and content management, and data-backed...

Prisync

Prisync

prisync.com

SMBs to Fortune 500's rely on Prisync's data to derive detailed C-level analysis and execute their A-game to increase sales growth and profit margins for more than 20% on average for less than a week's worth of coffee money. Our 5-star 24/7 online customer support team is always available to answer ...

Miraworks.io

Miraworks.io

miraworks.io

Miraworks is a SaaS multi-vendor IT infrastructure design & workflow tool. We help system integrators and enterprises accelerate solution preparation, reduce costs, and speed up time-to-value—by automating routine quotation and estimation tasks.

MiClient

MiClient

miclient.ai

MiClient offers complete solution for Proposal Management; from creating a proposal to the closure. With the inclusion of automated Client On-boarding process, assure greater conversion rate and improved Client Experience. This also helps you to understand your proposals and get all the details to i...

GeoQuotes

GeoQuotes

geoquotes.com

GeoQuotes is a robust quoting tool that supports all your quoting, and invoicing needs. Create quotes, track and monitor quotes for changes, customize layouts, store contact records, company records, set recurring quotes and expiry dates. In addition, Integrate with project management tools like Mon...

ScopeStack

ScopeStack

scopestack.io

ScopeStack is specifically designed for managed service providers and value-added resellers in the IT industry. Our services CPQ software brings efficiency, consistency, and accuracy to each step of the presales process.

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

A better way to manage quote-to-cash for your enterprise, inside-sales, and self-service go-to-market motions

Elfsquad

Elfsquad

elfsquad.io

Elfsquad CPQ is for the manufacturing industry. Our CPQ software connects the sales- and production processes, and enable your sales team, dealers and even customers to configure complex products without errors. Elfsquad generates a flawless quotation document, that seamlessly meets customer demand....

iQuoteXpress

iQuoteXpress

iquotexpress.com

iQuote Xpress is a web-based SaaS application which enables businesses to automate their sales estimating process using the latest internet technology. Sales personnel is able to easily and quickly generate sales proposals which are more detailed, accurate and include product marketing information. ...

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

For Enterprises facing pricing challenges, who need to reliably accelerate profitable growth, and want precision, visibility, and efficiency in their pricing execution, Pricefx is The cloud pricing optimization, management, and CPQ platform that provides a transparent and responsive solution to pric...

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Ми надаємо індустрії комунікацій статистичні дані про місцезнаходження та автоматизовані інструменти, щоб допомогти їм отримати більше угод. Перетворіть свою мережу купівлі та продажу.

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...

Apparound

Apparound

apparound.com

Apparound — це універсальний інструмент продажів, який оцифровує, прискорює та керує всім процесом продажу, від презентації маркетингових матеріалів до конфігурації та збору замовлення. Ключовими функціями Apparound є: Обмін вмістом: розповсюджуйте маркетингові матеріали в цифровому форматі, такі як...

RevOps

RevOps

revops.io

RevOps — це сучасна платформа Deal Desk із простою місією: дозволити компаніям створювати масштабовану операцію Deal Desk, яка допомагає їхнім торговим організаціям швидше укладати більше угод, уніфікувати брендинг, зменшити кількість помилок у контрактах і забезпечити централізоване сховище угод. *...

vloxq

vloxq

vloxq.com

Створюйте пропозиції за лічені хвилини за допомогою vloxq CPQ! Наше рішення повністю настроюється та легко розгортається. Настав час, щоб ваші високоефективні торгові представники припинили витрачати час на адміністрування продажів і натомість заощадили 90% свого часу завдяки автоматизації. Замініть...

Hive CPQ

Hive CPQ

hivecpq.com

HiveCPQ — це платформа електронної комерції B2B, яка оптимізує ваші продажі. Конфігурація, ціна, пропозиція (CPQ), щоб створити більш ефективне робоче середовище та насолоджуватися прийомом замовлень, який повністю автоматизований і адаптований до ваших потреб.

MonetizeNow

MonetizeNow

monetizenow.io

MonetizeNow, заснована в січні 2021 року зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, Каліфорнія, є платформою для автоматизації доходів повного циклу, створеною спеціально для B2B SaaS. Уніфікована платформа котирування (CPQ), виставлення рахунків і використання MonetizeNow створює спрощений процес Q2C (Quote-...

Paperless Partsq

Paperless Partsq

paperlessparts.com

Paperless Parts має на меті допомогти майстерням з продажу робіт, контрактним виробникам і оздоблювальним компаніям удосконалювати та розвивати свій бізнес, надаючи їм найдосконалішу безпечну хмарну систему оцінки та пропозиції. Paperless Parts — це платформа для оцінки та котирування, яка підтримує...

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe — це адаптивна платформа котирування, виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. Повністю уніфікований. Без силосів. Нульова звірка, від котирування до виручки. Розроблений у співпраці з деякими провідними світовими компаніями SaaS, Subskribe допомагає компаніям максимізува...

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails’ Services CPQ допомагає компаніям корпоративних технологій швидко й легко складати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу посл...

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...

Recurrency

Recurrency

recurrency.com

Recurrency повністю інтегрується з вашим ERP для автоматизації розповсюдження, оптимізації прибутку та підтримки лояльності клієнтів.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це єдина в світі масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробництва. Прискоріть процес продажів, виграйте більше угод і випередьте конкурентів швидше, ніж ви думаєте.

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