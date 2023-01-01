Альтернативи - Reply.io
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Gong.io
gong.io
Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Writecream
writecream.com
A.I створив холодні листи та вміст.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Clari
clari.com
Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Clay
clay.com
Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
Kixie
kixie.com
Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.
Regie.ai
regie.ai
З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.
Momentum
momentum.io
Автоматизуйте свої продажі за допомогою ШІ. Momentum допомагає командам удосконалювати керування процесом і закривати ставки за допомогою автоматичного MEDDIC, сповіщень, підсумків дзвінків і торгових кімнат, які з’єднують Slack, Salesforce та решту вашого стеку доходів.
Aviso
aviso.com
Aviso — це компас штучного інтелекту, який допомагає командам відділу продажів і виходу на ринок укладати більше угод, прискорювати зростання та знаходити свій прибуток.
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Luru
luru.app
Платформа Sales Process Intelligence для моніторингу конвеєра, автоматизації процесів продажів і оновлення CRM із робочих програм.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai перетворює потенційних клієнтів за допомогою SMS-розмов на основі штучного інтелекту. Автоматичні SMS-повідомлення підтримують зацікавленість потенційних клієнтів і підвищують рівень конверсії.
Autobound
autobound.ai
Дослідження потенційного клієнта та написання персоналізованого, продуманого електронного листа не займає 20 хвилин. Autobound збільшує частоту відповідей на електронні листи, генеруючи персоналізовані, релевантні листи про продаж за допомогою ШІ.
Dooly
dooly.ai
Dooly допомагає командам з доходів вигравати більше угод, покращуючи гігієну CRM, запускаючи виграшний процес продажів і усуваючи малоцінну роботу.
Exceed.ai
exceed.ai
Покращуйте перетворення потенційних клієнтів за допомогою розмовного штучного інтелекту. Автоматизуйте взаємодію з доходами, залучайте в масштабі та спілкуйтеся через електронну пошту, чат, SMS.
Humantic AI
humantic.ai
Розвідка покупців і індивідуальний штучний інтелект для відділів продажів, щоб достовірно персоналізувати всі взаємодії, залучати більше потенційних клієнтів і укладати більше угод.
Scratchpad
scratchpad.com
Відстежуйте зміни в конвеєрі та швидше оновлюйте Salesforce. Scratchpad — це сучасний досвід для представників і лідерів, який робить керування процесом, перевірку угод, коучинг і прогнозування швидким, простим і чудовим.
Fathom
fathom.video
Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.
Lavender
lavender.ai
Lavender допомагає тисячам продавців у всьому світі швидше писати кращі електронні листи, отримуючи більше позитивних відповідей за менший час. Оцінка 4,9/5 на G2.
Avoma
avoma.com
Подвоїть свій дохід і продуктивність навіть під час економічного спаду – без подвоєння бюджету З комплексним рішенням AI Meeting Assistant і Revenue Intelligence
Nektar
nektar.io
Nektar — це інтуїтивно зрозуміла мобільна платформа збору та керування даними, розроблена, щоб дозволити нашим клієнтам використовувати свої дані та оптимізувати робочі процеси.
amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket вирішує нудні завдання, а ви зосереджуєтесь на продажах. Це створення потенційних клієнтів, охоплення електронною поштою та кваліфікація потенційних клієнтів на автопілоті.