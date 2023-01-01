Пройшли ті часи, коли вам доводилося обмежувати інвестиції в меблі, техніку чи електроніку. Почніть орендувати та попрощайтеся з усіма клопотами та дискомфортом, тому що тепер ви можете облаштувати свій будинок чи офіс протягом 24-72 годин. Кілька дотиків до телефону – це все, що потрібно, щоб облаштувати ваше місце улюбленими меблями, технікою та електронікою.

Вебсайт: rentomojo.com

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