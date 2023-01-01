Альтернативи - Refersion
ClickBank
clickbank.com
ClickBank є провідним світовим роздрібним продавцем із власним ринком. Ми дозволяємо продавцям і підприємцям збільшувати свої продажі за допомогою нашої глобальної партнерської мережі.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
PartnerStack
partnerstack.com
Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Створюйте та виконуйте маркетингові плани за лічені секунди за допомогою ШІ. Знайдіть найкращу тактику зростання вашого бізнесу за допомогою ШІ. Перемкніть маркетинг на автопілот і розвивайтеся.
Awin
awin.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою глобальної мережі афілійованого маркетингу, яка надає маркетингові рішення для рекламодавців, агентств і видавців у всьому світі.
Involve Asia
involve.asia
Involve — це провідна афілійована маркетингова платформа для партнерів і рекламодавців, яка може збільшити свій онлайн-дохід у Малайзії. Приєднуйтесь до нашої партнерської мережі зараз!
Simplero
simplero.com
Ваш онлайн-бізнес став простим Simplero надає вам усі необхідні інструменти для створення та розвитку успішного онлайн-освітнього бізнесу в одному місці.
GrowSurf
growsurf.com
Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising – це агентство цифрової реклами, яке надає набір рішень для залучення клієнтів. Дізнайтеся, як охопити свою цільову аудиторію!
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас...
LeadDyno
leaddyno.com
Розвивайте та керуйте своєю афілійованою, впливовою чи реферальною програмою. Синхронізація з інтеграціями Shopify, Stripe і 25+. Спробуйте наше афілійоване програмне забезпечення безкоштовно протягом 30 днів.
Offer18
offer18.com
Ефективна маркетингова платформа. Для афілійованих компаній, рекламодавців і рекламних мереж, щоб допомогти їм відстежувати, оптимізувати та вимірювати ефективність своїх мереж.
FirstPromoter
firstpromoter.com
Відстеження партнерів і рефералів для SaaS. Запустіть власну партнерську та реферальну програму за лічені хвилини. Швидка інтеграція з Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee або з нашим API.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
PayKickstart
paykickstart.com
Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.
CJ
cj.com
Процвітайте в найбільшій і найвідомішій у світі екосистемі ефективного маркетингу на основі партнерства та перевершуйте свої цілі щодо зростання торгівлі завдяки масштабованому та стабільному зростанню як для брендів, видавців, так і для творців.
Admitad
admitad.com
Ефективний маркетинг нового покоління. Набір рішень для рекламодавців, видавців і впливових осіб будь-якого розміру.
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle is powerful Partnership Marketing Software for advertisers, agencies, and networks. It allows your team to build, track, manage, analyze, and optimize your affiliate programs. The platform is designed to efficiently run all your partners including affiliates, influencers, mobile apps, ...
LinkTrust
linktrust.com
A Steady Rock in the Ever-Changing World of Performance Marketing. Headquartered in the heart of Silicon Slopes Utah, LinkTrust has more than two decades of industry experience as the platform of choice for thousands of companies, affiliates, networks and agencies using performance-based marketing t...
Metricks
metricks.io
Почніть розвивати свій бренд сьогодні. Рішення, необхідне для розвитку та масштабування афілійованого маркетингу.
LinkMink
linkmink.com
Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у користуванні інтерфейс...
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack — це комплексне рішення для афілійованого маркетингу, призначене для оптимізації діяльності афілійованих видавців. Завдяки wecantrack афілійовані видавці можуть без особливих зусиль консолідувати дані про продажі та конверсії з понад 350 афілійованих мереж в унікальну зручну платформу. Ця...
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — це рішення для відстеження реклами на основі власних файлів cookie. Відстежуйте й відносьте конверсії, дохід і події в одному місці. Замовте безкоштовну демонстрацію, щоб побачити реальну рентабельність інвестицій!
HOQU
hoqu.com
HOQU — це ефективна маркетингова платформа SaaS для створення мереж і керування, відстеження та оптимізації онлайн-рекламних кампаній. Користувачі HOQU отримують повний доступ до всіх основних функцій, що стосуються тарифного плану. Цінова політика заснована на конверсіях, а не на кліках - це дозвол...
Performcb
performcb.com
Perform[cb] дає змогу брендам залучати нових клієнтів через додаткові цифрові канали за моделлю оплати за результати. Наша запатентована технологія та ретельно підібраний партнерський ринок узгоджують ціноутворення «ціна за» з довгостроковою цінністю клієнта. Незалежно від того, чи є ви підприємцем,...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіть...
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...
Circlewise
circlewise.io
Partnership Hub від Circlewise — це повний набір інструментів для створення та керування вашими внутрішніми партнерськими програмами для всіх країн, пристроїв і галузей, включаючи електронну комерцію, фінансові технології, подорожі та послуги. Наш флагманський продукт надає нашим рекламодавцям насту...
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect — це провідна комплексна платформа афілійованого маркетингу, мережа та агентство, спеціально створена для фінтех-компаній і банків. Завдяки Fintel фінансові бренди мають усе необхідне для збільшення залучення клієнтів за допомогою афілійованого та впливового маркетингу, включаючи спец...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...
Reditus
getreditus.com
Збільште свій MRR без попередніх витрат. Платформа партнерської програми для вашого B2B SaaS, виростіть свою партнерську програму на нові висоти.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — це єдине рішення для керування партнерськими відносинами, яке забезпечує прибуткове зростання для маркетологів завдяки наскрізній технології та комплексному обслуговуванню.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Лідер у програмному забезпеченні для партнерів Керуйте декількома партнерськими програмами та покращуйте ефективність свого партнера за допомогою Post Affiliate Pro.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote – афілійований і реферальний маркетинг Створюйте петлі у вашій воронці продажів, зосереджені навколо впливових осіб, амбасадорів брендів і наявних клієнтів за допомогою найулюбленішого програмного забезпечення для афілійованого маркетингу.
Trackdesk
trackdesk.com
Безкоштовне програмне забезпечення для відстеження партнерів Збільште свій потік прибутку від філії за рахунок початкових інвестицій у 0 доларів США.
Voluum
voluum.com
Voluum — провідне програмне забезпечення для відстеження реклами. Завдяки розширеним аналітичним функціям і вбудованим інструментам оптимізації та автоматизації, Voluum рекламний трекер допоможе вам масштабувати й отримувати прибуток від ваших онлайн-маркетингових кампаній.