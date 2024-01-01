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Redfast

Redfast

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Вебсайт: redfast.com

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Redfast — це орієнтована на наміри платформа для залучених компаній. Redfast кількісно оцінює та відстежує використання послуг на індивідуальному рівні та використовує варіації в поведінці людини, щоб забезпечити цілеспрямовані заходи, які призводять до кращого утримання та зростання для компаній, орієнтованих на залучення. Redfast дозволяє вам рекламувати персоналізований вміст, функції та пропозиції на вашому сайті в режимі реального часу та дієвим способом без програмування.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для персоналізації

Вебсайт: redfast.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Redfast». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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WebEngage

WebEngage

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Indicative

Indicative

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Pyze

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pyze.com

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Retention Science

Retention Science

retentionscience.com

myON

myON

myon.com

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

Localytics

Localytics

localytics.com

Simpleem

Simpleem

simpleem.com

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

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