Redfast — це орієнтована на наміри платформа для залучених компаній. Redfast кількісно оцінює та відстежує використання послуг на індивідуальному рівні та використовує варіації в поведінці людини, щоб забезпечити цілеспрямовані заходи, які призводять до кращого утримання та зростання для компаній, орієнтованих на залучення. Redfast дозволяє вам рекламувати персоналізований вміст, функції та пропозиції на вашому сайті в режимі реального часу та дієвим способом без програмування.

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