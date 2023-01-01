Redbook
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Redbook» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: redbookmag.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Redbook». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Shopee Singapore
shopee.sg
Women's Health
womenshealthmag.com
Paparazzi Accessories
paparazziaccessories.com
HSN
hsn.com
CuriousCat
curiouscat.qa
Mindbody
mindbodyonline.com
Men's Health
menshealth.com
MyNetDiary
mynetdiary.com
Pinegraph
pinegraph.com
Poshmark
poshmark.com
Sequence
joinsequence.com
Coach Outlet
coachoutlet.com