Альтернативи - Red Flag Alert
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це провідне рішення для пошуку та перевірки професійних електронних адрес. Почніть використовувати Hunter і спілкуйтеся з людьми, які важливі для вашого бізнесу.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Nimble
nimble.com
CRM не тільки для продавців. Орієнтована на стосунки CRM для всієї вашої команди. Простий у використанні, працює у вашій папці вхідних повідомлень Outlook/Gmail, соціальних мережах, Інтернеті.
Seamless.AI
seamless.ai
Інструмент продажів №1 для прямого набору B2B, мобільних номерів і електронних листів. Понад 300 000 менеджерів із продажу використовують Seamless.AI, щоб створити потенційних клієнтів.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Snov.io
snov.io
Більше потенційних клієнтів. Більше продажів. Більший дохід. Розширюйте свій бізнес і краще залучайте потенційних клієнтів за допомогою інструментарію продажів і платформи CRM, які забезпечують зростання.
Mailshake
mailshake.com
Створіть темп продажів за допомогою електронної пошти, телефону та соціальних мереж всього за 5 хвилин. Від 59 доларів США на місяць.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у реальному часі. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який викори...
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
RocketReach
rocketreach.co
Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.
Clay
clay.com
Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.
Growbots
growbots.com
Використовуйте Growbots, щоб повністю автоматизувати процес зовнішніх продажів. Пошук і охоплення в одному місці. Ми інтегруємося з Salesforce і HubSpot.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти для B2B-продажів і електронного маркетингу. Наше програмне забезпечення перетворює загальнодоступні дані на розширений інструмент електронної пошти для пошуку потенційних клієнтів, який допомагає професіоналам проводити маркетингові та рекламні камп...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
Kaspr
kaspr.io
Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.
FindThatLead
findthatlead.com
Більше жодної ручної пошукової роботи! FindThatLead масштабує вашу генерацію потенційних клієнтів для продажів і зростання.
HG Insights
hginsights.com
Ми надаємо найкращі дані про витрати на ІТ, інсталяцію технологій і аналіз контрактів, щоб допомогти командам із продажів, маркетингу та стратегії швидше збільшувати дохід...
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.
Cognism
cognism.com
Зв’яжіться зі своїм ідеальним партнером. Почніть змістовні розмови з цільовими обліковими записами та контактами з найпреміальнішою інформацією про продажі на ринку.
GetEmail.io
getemail.io
Отримайте будь-яку електронну пошту за лічені секунди. Ми використовуємо великі дані та алгоритми машинного навчання, щоб знайти адресу електронної пошти будь-якого спеціаліста будь-якої компанії за одну секунду.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
LoneScale
lonescale.com
Створюйте більш кваліфікований конвеєр і укладайте більше угод, використовуючи дані про наміри та тригери продажів.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (раніше Leadleader) — це платформа для виходу на ринок, яка надає відділам продажів і маркетингу дані, програми та аналітику, необхідні для пошуку потенційних клієнтів і укладання угод.
SalesQL
salesql.com
Збільште кількість потенційних клієнтів у LinkedIn Використовуйте SalesQL, щоб отримати адреси електронної пошти для своїх цілей LinkedIn, навіть якщо ви ще не підключилися до них.
Luna.ai
luna.ai
Знаходьте ідеальних потенційних клієнтів, надсилайте приголомшливі електронні листи. Прагнете розширюватися швидше, ніж лише за допомогою особистих зв’язків, без клопоту з пошуком потенційних клієнтів, що забирає багато часу? Штучний інтелект Luna революційно змінює спосіб пошуку потенційних клієн...
Clearout
clearout.io
Масова перевірка електронної пошти – точність на 98%+, сумісність із GDPR, видалення пасток для спаму, перевірка електронної пошти зловживань, пошук електронної пошти, API у реальному часі, безвідмовна робота 99,9% – безкоштовна пробна версія зі 100 кредитами!
Soleadify
soleadify.com
Спеціальні дані про малий бізнес у всьому світі. Чесні та надійні дані для автоматизації процесів B2B у світі, що швидко змінюється.
Pobuca Connect
pobu.ca
Оновіть свою команду за допомогою універсальної програми для керування контактами, перетворіть численні списки бізнес-контактів в одну об’єднану адресну книгу та отримайте доступ до неї з Інтернету, мобільного пристрою або навіть із Outlook і Gmail. Додайте спеціальні поля та теги, щоб упорядковуват...
Bombora
bombora.com
Знайдіть компанії, які готові купити, раніше ніж це зроблять ваші конкуренти. Підключайтеся та продавайте, використовуючи найповніші та конфіденційні дані Intent у галузі.
Upollo
upollo.ai
Knowledge is everything – get a full 360° view of your prospects. Upollo analyzes everything your users have done in the past in order to give you actionable insights.
Leadership Connect
leadershipconnect.io
The #1 Trusted Source for Finding the Right People in Government. Stop Searching. Start Finding. Connect with government leaders, the C-suite, board members, and people who can help advance your policy or sales goals. Develop strategic relationships for business development. Discuss bills with legis...
Pipebooster
pipebooster.io
Pipebooster tracks your contacts’ job moves, creates updated details, including new contact information, and alerts your sales team to a new prospect for your SDRs.
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads is a fully-packed cold outreach toolkit that helps you generate lists of hyper-targeted sales leads, send cold email sequences, and book more meetings with your ideal prospects all under one dashboard.
Datarista
datarista.com
The Datarista platform provides real time, relevant third party data delivery, integration and update services for both enhancement and prospecting inside of the most popular CRM and Marketing Automation platforms. Datarista is a service extension for the data providers to enable their sales teams t...
SMARTe
smarte.pro
At SMARTe, we understand the challenges faced by revenue-generating teams. That's why we've created a global B2B sales intelligence platform with a strong focus on sales user experience. Our platform revolutionizes how you obtain contact and company insights for your ideal customer profile (ICP). By...
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane unlocks lead Generation thanks to AI. Sparklane helps you all along your prospection journey while: - Identifying, mapping and recommending the best accounts to engage based on Business Signals scored by AI - Providing the full professional contact information about your prospects (Cell ph...
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer provides real-time contact & company data & audience intelligence solutions that helps you build more targeted audiences. Find new accounts in your territory, your next top engineering or sales hire, an ideal podcast guest or even your next partner. ExactBuyer's Prospector a...
Tomba
tomba.io
Tomba.io is an Email Finder for B2B sales and email marketing . We are collecting and crafting public data using our Robots to provide an advanced prospecting tool to help professionals Data at scale Direct from source Tech driven
Infynd
infynd.com
InFynd is a one-stop data intelligence solution. Our simple and user-friendly prospecting tool helps you in identifying and reaching out to the right prospects in your niche market. We hold the highest number of GDPR-compliant B2B contacts in the UK, with 95% deliverability. Prospect, connect and cl...
Goodfit.io
goodfit.io
Drive sales & marketing efficiency with commercial data unique to your value proposition with our data as a service platform
DiscoverData
discoverdata.ai
2x your revenue pipeline in 30 days. AI discovers contact details for all anonymous website visitors, get the data (mobile #'s, emails) for free!
SifData
sifdata.com
SifData helps companies monitor when their customers and prospects move companies and surface that intelligence within the CRM to drive pipeline, close deals faster and reduce churn.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads is a powerful web based Prospect Generation Software which not only find relevant prospects but also find contact details of it. All the data can be saved in your account, exported as well as transferred to other sites like SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp etc. It is a powerful Prosp...
MeetAlfred
meetalfred.com
Your all-in-one automation solution for LinkedIn, email, and Twitter outreach. With Meet Alfred, unlock the potential of smooth automation to effortlessly manage your multi-channel sales pipeline. Elevate your team’s efficiency and productivity, gaining back over 10 hours per week. Say goodbye to th...
Foureyes
foureyes.io
Foureyes sales intelligence software helps businesses track, protect, engage, and sell better. Typically, businesses focus on driving more leads with top-of-the-funnel marketing efforts. But Foureyes allows companies to support bottom-of-the-funnel conversion activities and the people who are ultima...
hubsell
hubsell.com
HubSell uses technology with a layer of manual work to find the right companies and the right decision-makers based on your targeted customer profiles/personas, after which hubSell enables you to get in touch with the identified prospects through highly personalised messages directly to their inbox.
Zintlr
zintlr.com
Zintlr is a B2B sales-tech tool that brings the Z-factor to intelligence in leads and recommendations. Zintlr aims to transform the way prospecting research and intelligence gathering to identify top 5% of your TAM. Designed to assist you in recognizing and capturing the correct market, Zintlr inten...
SellHack
sellhack.com
Find emails and spend more time meeting with prospects and less time searching for them. SellHack is the only tool you need to take control of your pipeline.
Peakslead
peakslead.com
Find leads and close deals With Ease! Access accurate and real-time verified B2B database to drive growth with built-in email verification.
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight курує мільйони онлайн-магазинів і надає вичерпну базу даних потенційних клієнтів електронної комерції в усьому світі з глибокою аналітикою про їхній трафік, галузь, використання технологій, ключових осіб, які приймають рішення, і багато іншого.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжн...
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld допомагає компаніям прискорити доходи та зменшити витрати на залучення клієнтів, забезпечуючи швидший доступ до цільових потенційних клієнтів завдяки теплому знайомству.