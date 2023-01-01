Альтернативи - Recurrency

Structurely

structurely.com

Structurely вірить, що майбутнє роботи — це співпраця між ШІ та людьми. Він реалізує найвищий потенціал, автоматизуючи важку роботу та одержуючи більш ефективні результати. Наш штучний інтелект (AI) скорочує ваші цикли продажів і допомагає вам і вашим представникам укладати більше угод. Понад 5000 в...