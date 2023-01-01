Альтернативи - Recapped

Gainsight CS

gainsightcloud.com

Утримуйте та розвивайте своїх клієнтів у масштабі. Gainsight CS робить клієнтів вашим найкращим механізмом зростання. Отримайте всебічне уявлення про своїх клієнтів, зрозумійте тенденції та ризики та дайте своїй команді змогу масштабуватися за допомогою перевірених дій, які дають результати.