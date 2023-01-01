Ravelry — це безкоштовний веб-сайт для в’язальниць, в’язальниць гачком і майстрів волокна.

Вебсайт: ravelry.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ravelry». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.