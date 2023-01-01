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Ravelry

Ravelry

ravelry.com

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Ravelry — це безкоштовний веб-сайт для в’язальниць, в’язальниць гачком і майстрів волокна.

Вебсайт: ravelry.com

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