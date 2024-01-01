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Альтернативи - Rannko

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!

Podium

Podium

podium.com

Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...

Kenect

Kenect

kenect.com

Взаємодійте зі своїми клієнтами там, де вони є – надсилаючи текстові повідомлення на їхній телефон. Подвоюйте кількість потенційних клієнтів, створюйте онлайн-огляди, фіксуйте платежі та починайте спілкування у відеочаті за допомогою текстових повідомлень.

Thryv

Thryv

thryv.com

Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.

BrandYourself

BrandYourself

brandyourself.com

BrandYourself – це компанія з управління онлайн-репутацією та забезпечення конфіденційності, яка надає програмне забезпечення та послуги, зокрема: негативні результати Google, особисте брендування, захист приватної інформації, сканування Dark Web тощо.

Debutify

Debutify

debutify.com

Отримуйте більше відгуків за менший час і з меншими зусиллями. Debutify Reviews спрощує запити, збір і керування відгуками клієнтів, тож ви можете швидше отримати їх більше.

G2

G2

g2.com

Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

Універсальна платформа для успішного локального пошуку · Підніміться в рейтингу, зміцніть свою репутацію та виділяйтеся в локальному пошуку за допомогою BrightLocal.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak сприяє зростанню найпопулярніших програм та ігор у світі, надаючи корисну інформацію в простому інтерфейсі. → Спробуйте нас безкоштовно!

Yext

Yext

yext.com

Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...

Broadly

Broadly

broadly.com

Програмне забезпечення для онлайн-репутації та взаємодії з клієнтами допоможе вам створити свою онлайн-маркетингову стратегію, щоб ви могли залучити рекомендації клієнтів, потенційних клієнтів, відгуки та дохід.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow ➡️ #1 Керування перевіркою додатків і інструмент ASO. Аналізуйте відгуки, керуйте рейтингами та відповідайте на відгуки, збільшуйте кількість органічних завантажень для App Store, Google Play, Amazon.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Найкраща платформа UGC для збору оглядів, історій, каналів соціальних мереж, фотографій і розміщення їх на будь-якому веб-сайті. Автоматично!

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby — це сучасна автоматизована комунікаційна платформа, інтегрована в DMS, яка спрощує зв’язок із клієнтами та залучення клієнтів. Підніміть ефективність обслуговування вашого дилерського центру до швидкої смуги.

Appbot

Appbot

appbot.co

Інструменти огляду й оцінки додатків, щоб підвищити рівень обслуговування клієнтів. Платформа для компаній, які серйозно ставляться до відгуків і рейтингів. Appbot надає світового класу огляд і моніторинг рейтингів, відповіді та аналіз.

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers – це нагороджена компанія, що розробляє програмне забезпечення для відгуків клієнтів. Отримати більше відгуків. Відповідайте клієнтам. Дізнайтеся про досвід клієнтів.

Fera

Fera

fera.ai

Fera – це програма для відгуків клієнтів для Shopify, Wix, BigCommerce та інших компаній електронної комерції. Це дозволяє вам легко запитувати та відображати відгуки клієнтів, фотографії та відео з різних каналів, у тому числі з ваших власних.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...

Cloodot

Cloodot

cloodot.com

Cloodot — це універсальний пакет для керування взаємодією з клієнтами. Cloodot забезпечує ефективний і послідовний робочий процес для створення репутації, залучення та підтримки довгострокових стосунків із клієнтами через численні цифрові платформи. Керуйте чатами та оглядами з кількох Google My Bus...

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Системи торгових точок SpotOn і програмне забезпечення для обробки платежів створено для того, щоб працювати так, як ви працюєте. І вас цілодобово та без вихідних 365 підтримують люди, які справді небайдужі.

Mobal

Mobal

mobal.io

Легко керуйте всіма даними про свою компанію з одного місця. Ми робимо керування інформацією про вашу компанію веселим, швидким і приємним.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.

Wooflo Pro

Wooflo Pro

wooflo.pro

Відкрийте для себе Wooflo Pro, універсальний інструмент управління діловою репутацією, який допомагає місцевим компаніям збирати позитивні відгуки, зберігаючи негативні в таємниці. Надсилайте необмежену кількість запитів на перегляд електронною поштою, SMS і WhatsApp.

Trustmetrics

Trustmetrics

trustmetrics.io

Trutsmetrics Ltd 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU 44 20 8638 7665 https://www.trustmetrics.io/ Trustmetrics допоможе вам збирати відгуки на автопілоті та відображати їх на своєму веб-сайті, щоб ви створили соціальні докази

ReviewGain

ReviewGain

reviewgain.io

ReviewGain — це SaaS-платформа онлайн-управління репутацією, створена для малого середнього бізнесу. Наше розумне управління оглядами допомагає компаніям досягти найвищого рейтингу у своїй області та перетворити свій веб-сайт на машину для генерації потенційних клієнтів.

Podstatus

Podstatus

podstatus.com

Podstatus — сервіс для моніторингу подкастів. Відстежуйте огляди всіх ваших подкастів. Відстежуйте свої рейтинги щогодини в 175 країнах. Щодня у вашій скриньці.

Pluspoint

Pluspoint

pluspoint.io

Pluspoint допомагає компаніям і франшизам із кількома локаціями підвищити локальну пошукову оптимізацію, щоб залучити більше органічного трафіку, надаючи автоматизоване рішення для керування відгуками клієнтів. З його допомогою компанії можуть збирати відгуки клієнтів через різні канали, включаючи е...

Infuse Reviews

Infuse Reviews

infusereviews.com

Infuse Reviews — це інноваційне та доступне програмне забезпечення для керування онлайн-рецензіями, ви можете надсилати запити, відповідати, показувати та ділитися відгуками з нашої зручної інформаційної панелі. Ви також можете створювати налаштовані цифрові вивіски з автоматичним додаванням онлайн-...

Famepilot

Famepilot

famepilot.com

Famepilot — це хмарна платформа на основі AI/ML для компаній і брендів, яка дозволяє відстежувати відгуки клієнтів і керувати ними в Інтернеті (пошук, листинги, соціальні мережі, сайти з відгуками та онлайн-опитування) і офлайн (локальне опитування, кіоск, планшети) і паперові форми) канали. Компані...

Amazeful

Amazeful

amazeful.com

Amazeful — це онлайн-платформа для управління репутацією для місцевих компаній. Ми допомагаємо компаніям збирати онлайн-відгуки клієнтів і бути обраними більшою кількістю потенційних клієнтів. Це ефективний інструмент для збільшення продажів, підвищення довіри та вирізнення серед конкурентів. Глибок...

2 Step Reviews

2 Step Reviews

2stepreviews.com

Що таке 2 Step Reviews? 2 Step Reviews – це компанія, що збирає відгуки, допомагаючи місцевим компаніям і підприємствам стати ОЧЕВИДНИМ вибором для клієнтів, які шукають їхні продукти чи послуги в Google. Як це працює?

SureCritic

SureCritic

surecritic.com

SureCritic допомагає клієнтам розповісти правдиву історію свого досвіду, водночас роблячи процес більш прозорим для всіх.

Riivu

Riivu

riivu.io

Riivu — це інструмент керування відгуками, розроблений для того, щоб допомогти компаніям отримувати цінні відгуки, генерувати огляди в Інтернеті та покращувати свою репутацію за допомогою набору різноманітних функцій. Riivu допомагає оптимізувати процес зворотного зв’язку з клієнтами, гарантуючи, що...

Review Tool

Review Tool

reviewtool.com

Отримуйте більше відгуків про свою компанію, відстежуйте свої онлайн-огляди та відображайте їх на своєму веб-сайті за допомогою платформи для створення та керування відгуками Інструмента огляду. Ми — програмне забезпечення для керування оглядами №1, найкраща альтернатива Podium і Birdeye.

ReviewRev

ReviewRev

reviewrev.com

Надайте своїм клієнтам необхідні інструменти управління репутацією. Дізнайтеся більше про рішення White Label від ReviewRev для керування переглядами, автоматизації соціальних мереж тощо. Станьте торговим посередником сьогодні.

Ratingful

Ratingful

ratingful.com

Покращуйте свою онлайн-репутацію та отримуйте більше 5-зіркових відгуків Google за допомогою Ratingful. Наша платформа спрощує процес запиту відгуків від клієнтів, захищає ваші оцінки, виділяє ваші найкращі відгуки та контролює вашу цифрову репутацію. Ви також можете відповідати на відгуки Google і ...

CustomerLobby

CustomerLobby

customerlobby.com

CustomerLobby допомагає підприємствам, що надають послуги, отримувати, керувати та публікувати онлайн-рецензії від своїх клієнтів.

Avarup

Avarup

avarup.com

Avarup — це передова платформа для керування онлайн-оглядами, яка дозволяє компаніям контролювати свою онлайн-репутацію. За допомогою Avarup компанії можуть легко збирати, керувати та відповідати на відгуки клієнтів на різних платформах з єдиної інтуїтивно зрозумілої інформаційної панелі. Платформа ...

ReviewBot

ReviewBot

reviewbot.io

Відстеження оглядів у реальному часі ReviewBot допомагає вам стежити за тим, що говорять ваші клієнти, щоб ви ніколи не пропустили жодного моменту. Легко отримуйте відгуки в Slack, Zendesk, електронною поштою чи будь-де, де працює ваша команда.

Ratesight

Ratesight

ratesight.com

Ratesight — це онлайн-платформа для керування відгуками, яку компанії можуть використовувати для збору та відстеження відгуків. Чому онлайн-огляд і управління репутацією важливі? Подивіться на цю статистику: споживачі готові витрачати на 31% більше на компанії, які отримали чудові відгуки. 84% спожи...

Rallio

Rallio

rallio.com

Завдяки вбудованій синдикації в соціальних мережах і можливостям планування, посиленню реклами, аналітиці, управлінню репутацією тощо Rallio — це розумніший і простіший спосіб для брендів максимізувати зусилля соціального маркетингу. Технологія Rallio забезпечує повну екосистему соціальних медіа, що...

Get More Reviews

Get More Reviews

getmorereviews.com

Ваша репутація надзвичайно важлива, і ми можемо швидко допомогти вам збільшити кількість онлайн-рецензій, щоб надсилати позитивне повідомлення всім вашим клієнтам. Подзвони зараз.

FreshReview

FreshReview

freshreview.co

Візьміть під контроль свої онлайн-огляди. Ми полегшуємо вам отримання 5-зіркових відгуків і демонстрацію цього світові. Ми допомагаємо малим підприємствам отримати на 60% більше відгуків на таких платформах, як Google і Yelp.

Shout About Us

Shout About Us

shoutaboutus.com

Shout About Us — це єдина повна платформа управління репутацією та спеціальна служба відгуків, створена для агентств і брендів. З 2012 року понад 10 000 агентств, брендів і місцевих компаній використовували платформу Shout About Us, щоб отримувати більше позитивних відгуків, відповідати та розвивати...

Reviewgrower

Reviewgrower

reviewgrower.com

За допомогою ReviewGrower ви автоматично отримуватимете більше 5-зіркових відгуків, рекламуватимете їх у соціальних мережах, збільшите кількість конверсій, вставивши їх на свій веб-сайт, і будете захищені від негативних відгуків.

LocalClarity

LocalClarity

localclarity.com

LocalClarity створює цінність для компаній і агентств із кількома локаціями, надаючи набір інструментів для покращення місцевого пошуку та виявлення на картах, налагодження стосунків через пряме залучення клієнтів (огляди, рекомендації, запитання та відповіді та публікації) та відкриття інформації п...

TrustAnalytica

TrustAnalytica

trustanalytica.com

TrustAnalytica — це найкраще рішення для онлайн-взаємодії, яке допомагає підприємствам розвиватися та бути в Інтернеті. TrustAnalytica — це все в одному інструменті залучення клієнтів. Завдяки універсальному набору бізнес-інструментів TrustAnalytica може допомогти компаніям забезпечити чудовий досві...

GuestTouch

GuestTouch

guesttouch.com

GuestTouch — це універсальна платформа обміну повідомленнями, яка допомагає об’єктам будь-якого розміру зв’язуватися з гостями, забезпечувати найкращий досвід для гостей і збільшувати продажі. Спілкуйтеся з клієнтами на всіх етапах їхнього шляху; від дослідження/бронювання, до прибуття, під час пере...

Repuso

Repuso

repuso.com

Соціальні відгуки та відгуки на вашому веб-сайті як соціальний доказ. Збільште конверсію свого веб-сайту за допомогою Repuso.

Localyser

Localyser

localyser.com

Localyser — це програмне забезпечення для керування онлайн-репутацією та взаємодії з клієнтами, яке допомагає перетворити онлайн-огляди на найпотужніший маркетинговий інструмент. Ми допомагаємо брендам, що працюють у різних місцях, як-от Tashas Group, Drive Auto Group і The Old Spaghetti Factory, пе...

FeedbackExpress

FeedbackExpress

feedbackexpress.com

FeedbackExpress — це потужне хмарне програмне рішення, яке допомагає продавцям Amazon автоматизувати та керувати зворотним зв’язком із покупцями.

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