Альтернативи - Rannko
HighLevel
gohighlevel.com
Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Kenect
kenect.com
Взаємодійте зі своїми клієнтами там, де вони є – надсилаючи текстові повідомлення на їхній телефон. Подвоюйте кількість потенційних клієнтів, створюйте онлайн-огляди, фіксуйте платежі та починайте спілкування у відеочаті за допомогою текстових повідомлень.
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself – це компанія з управління онлайн-репутацією та забезпечення конфіденційності, яка надає програмне забезпечення та послуги, зокрема: негативні результати Google, особисте брендування, захист приватної інформації, сканування Dark Web тощо.
Debutify
debutify.com
Отримуйте більше відгуків за менший час і з меншими зусиллями. Debutify Reviews спрощує запити, збір і керування відгуками клієнтів, тож ви можете швидше отримати їх більше.
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
Text Request
textrequest.com
Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.
BrightLocal
brightlocal.com
Універсальна платформа для успішного локального пошуку · Підніміться в рейтингу, зміцніть свою репутацію та виділяйтеся в локальному пошуку за допомогою BrightLocal.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak сприяє зростанню найпопулярніших програм та ігор у світі, надаючи корисну інформацію в простому інтерфейсі. → Спробуйте нас безкоштовно!
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
Broadly
broadly.com
Програмне забезпечення для онлайн-репутації та взаємодії з клієнтами допоможе вам створити свою онлайн-маркетингову стратегію, щоб ви могли залучити рекомендації клієнтів, потенційних клієнтів, відгуки та дохід.
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 Керування перевіркою додатків і інструмент ASO. Аналізуйте відгуки, керуйте рейтингами та відповідайте на відгуки, збільшуйте кількість органічних завантажень для App Store, Google Play, Amazon.
NiceJob
nicejob.com
Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.
EmbedSocial
embedsocial.com
Найкраща платформа UGC для збору оглядів, історій, каналів соціальних мереж, фотографій і розміщення їх на будь-якому веб-сайті. Автоматично!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це сучасна автоматизована комунікаційна платформа, інтегрована в DMS, яка спрощує зв’язок із клієнтами та залучення клієнтів. Підніміть ефективність обслуговування вашого дилерського центру до швидкої смуги.
Appbot
appbot.co
Інструменти огляду й оцінки додатків, щоб підвищити рівень обслуговування клієнтів. Платформа для компаній, які серйозно ставляться до відгуків і рейтингів. Appbot надає світового класу огляд і моніторинг рейтингів, відповіді та аналіз.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers – це нагороджена компанія, що розробляє програмне забезпечення для відгуків клієнтів. Отримати більше відгуків. Відповідайте клієнтам. Дізнайтеся про досвід клієнтів.
Fera
fera.ai
Fera – це програма для відгуків клієнтів для Shopify, Wix, BigCommerce та інших компаній електронної комерції. Це дозволяє вам легко запитувати та відображати відгуки клієнтів, фотографії та відео з різних каналів, у тому числі з ваших власних.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...
Cloodot
cloodot.com
Cloodot — це універсальний пакет для керування взаємодією з клієнтами. Cloodot забезпечує ефективний і послідовний робочий процес для створення репутації, залучення та підтримки довгострокових стосунків із клієнтами через численні цифрові платформи. Керуйте чатами та оглядами з кількох Google My Bus...
SpotOn
spoton.com
Системи торгових точок SpotOn і програмне забезпечення для обробки платежів створено для того, щоб працювати так, як ви працюєте. І вас цілодобово та без вихідних 365 підтримують люди, які справді небайдужі.
Mobal
mobal.io
Легко керуйте всіма даними про свою компанію з одного місця. Ми робимо керування інформацією про вашу компанію веселим, швидким і приємним.
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.
Wooflo Pro
wooflo.pro
Відкрийте для себе Wooflo Pro, універсальний інструмент управління діловою репутацією, який допомагає місцевим компаніям збирати позитивні відгуки, зберігаючи негативні в таємниці. Надсилайте необмежену кількість запитів на перегляд електронною поштою, SMS і WhatsApp.
Trustmetrics
trustmetrics.io
Trutsmetrics Ltd 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU 44 20 8638 7665 https://www.trustmetrics.io/ Trustmetrics допоможе вам збирати відгуки на автопілоті та відображати їх на своєму веб-сайті, щоб ви створили соціальні докази
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain — це SaaS-платформа онлайн-управління репутацією, створена для малого середнього бізнесу. Наше розумне управління оглядами допомагає компаніям досягти найвищого рейтингу у своїй області та перетворити свій веб-сайт на машину для генерації потенційних клієнтів.
Podstatus
podstatus.com
Podstatus — сервіс для моніторингу подкастів. Відстежуйте огляди всіх ваших подкастів. Відстежуйте свої рейтинги щогодини в 175 країнах. Щодня у вашій скриньці.
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint допомагає компаніям і франшизам із кількома локаціями підвищити локальну пошукову оптимізацію, щоб залучити більше органічного трафіку, надаючи автоматизоване рішення для керування відгуками клієнтів. З його допомогою компанії можуть збирати відгуки клієнтів через різні канали, включаючи е...
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews — це інноваційне та доступне програмне забезпечення для керування онлайн-рецензіями, ви можете надсилати запити, відповідати, показувати та ділитися відгуками з нашої зручної інформаційної панелі. Ви також можете створювати налаштовані цифрові вивіски з автоматичним додаванням онлайн-...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot — це хмарна платформа на основі AI/ML для компаній і брендів, яка дозволяє відстежувати відгуки клієнтів і керувати ними в Інтернеті (пошук, листинги, соціальні мережі, сайти з відгуками та онлайн-опитування) і офлайн (локальне опитування, кіоск, планшети) і паперові форми) канали. Компані...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful — це онлайн-платформа для управління репутацією для місцевих компаній. Ми допомагаємо компаніям збирати онлайн-відгуки клієнтів і бути обраними більшою кількістю потенційних клієнтів. Це ефективний інструмент для збільшення продажів, підвищення довіри та вирізнення серед конкурентів. Глибок...
2 Step Reviews
2stepreviews.com
Що таке 2 Step Reviews? 2 Step Reviews – це компанія, що збирає відгуки, допомагаючи місцевим компаніям і підприємствам стати ОЧЕВИДНИМ вибором для клієнтів, які шукають їхні продукти чи послуги в Google. Як це працює?
SureCritic
surecritic.com
SureCritic допомагає клієнтам розповісти правдиву історію свого досвіду, водночас роблячи процес більш прозорим для всіх.
Riivu
riivu.io
Riivu — це інструмент керування відгуками, розроблений для того, щоб допомогти компаніям отримувати цінні відгуки, генерувати огляди в Інтернеті та покращувати свою репутацію за допомогою набору різноманітних функцій. Riivu допомагає оптимізувати процес зворотного зв’язку з клієнтами, гарантуючи, що...
Review Tool
reviewtool.com
Отримуйте більше відгуків про свою компанію, відстежуйте свої онлайн-огляди та відображайте їх на своєму веб-сайті за допомогою платформи для створення та керування відгуками Інструмента огляду. Ми — програмне забезпечення для керування оглядами №1, найкраща альтернатива Podium і Birdeye.
ReviewRev
reviewrev.com
Надайте своїм клієнтам необхідні інструменти управління репутацією. Дізнайтеся більше про рішення White Label від ReviewRev для керування переглядами, автоматизації соціальних мереж тощо. Станьте торговим посередником сьогодні.
Ratingful
ratingful.com
Покращуйте свою онлайн-репутацію та отримуйте більше 5-зіркових відгуків Google за допомогою Ratingful. Наша платформа спрощує процес запиту відгуків від клієнтів, захищає ваші оцінки, виділяє ваші найкращі відгуки та контролює вашу цифрову репутацію. Ви також можете відповідати на відгуки Google і ...
CustomerLobby
customerlobby.com
CustomerLobby допомагає підприємствам, що надають послуги, отримувати, керувати та публікувати онлайн-рецензії від своїх клієнтів.
Avarup
avarup.com
Avarup — це передова платформа для керування онлайн-оглядами, яка дозволяє компаніям контролювати свою онлайн-репутацію. За допомогою Avarup компанії можуть легко збирати, керувати та відповідати на відгуки клієнтів на різних платформах з єдиної інтуїтивно зрозумілої інформаційної панелі. Платформа ...
ReviewBot
reviewbot.io
Відстеження оглядів у реальному часі ReviewBot допомагає вам стежити за тим, що говорять ваші клієнти, щоб ви ніколи не пропустили жодного моменту. Легко отримуйте відгуки в Slack, Zendesk, електронною поштою чи будь-де, де працює ваша команда.
Ratesight
ratesight.com
Ratesight — це онлайн-платформа для керування відгуками, яку компанії можуть використовувати для збору та відстеження відгуків. Чому онлайн-огляд і управління репутацією важливі? Подивіться на цю статистику: споживачі готові витрачати на 31% більше на компанії, які отримали чудові відгуки. 84% спожи...
Rallio
rallio.com
Завдяки вбудованій синдикації в соціальних мережах і можливостям планування, посиленню реклами, аналітиці, управлінню репутацією тощо Rallio — це розумніший і простіший спосіб для брендів максимізувати зусилля соціального маркетингу. Технологія Rallio забезпечує повну екосистему соціальних медіа, що...
Get More Reviews
getmorereviews.com
Ваша репутація надзвичайно важлива, і ми можемо швидко допомогти вам збільшити кількість онлайн-рецензій, щоб надсилати позитивне повідомлення всім вашим клієнтам. Подзвони зараз.
FreshReview
freshreview.co
Візьміть під контроль свої онлайн-огляди. Ми полегшуємо вам отримання 5-зіркових відгуків і демонстрацію цього світові. Ми допомагаємо малим підприємствам отримати на 60% більше відгуків на таких платформах, як Google і Yelp.
Shout About Us
shoutaboutus.com
Shout About Us — це єдина повна платформа управління репутацією та спеціальна служба відгуків, створена для агентств і брендів. З 2012 року понад 10 000 агентств, брендів і місцевих компаній використовували платформу Shout About Us, щоб отримувати більше позитивних відгуків, відповідати та розвивати...
Reviewgrower
reviewgrower.com
За допомогою ReviewGrower ви автоматично отримуватимете більше 5-зіркових відгуків, рекламуватимете їх у соціальних мережах, збільшите кількість конверсій, вставивши їх на свій веб-сайт, і будете захищені від негативних відгуків.
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity створює цінність для компаній і агентств із кількома локаціями, надаючи набір інструментів для покращення місцевого пошуку та виявлення на картах, налагодження стосунків через пряме залучення клієнтів (огляди, рекомендації, запитання та відповіді та публікації) та відкриття інформації п...
TrustAnalytica
trustanalytica.com
TrustAnalytica — це найкраще рішення для онлайн-взаємодії, яке допомагає підприємствам розвиватися та бути в Інтернеті. TrustAnalytica — це все в одному інструменті залучення клієнтів. Завдяки універсальному набору бізнес-інструментів TrustAnalytica може допомогти компаніям забезпечити чудовий досві...
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch — це універсальна платформа обміну повідомленнями, яка допомагає об’єктам будь-якого розміру зв’язуватися з гостями, забезпечувати найкращий досвід для гостей і збільшувати продажі. Спілкуйтеся з клієнтами на всіх етапах їхнього шляху; від дослідження/бронювання, до прибуття, під час пере...
Repuso
repuso.com
Соціальні відгуки та відгуки на вашому веб-сайті як соціальний доказ. Збільште конверсію свого веб-сайту за допомогою Repuso.
Localyser
localyser.com
Localyser — це програмне забезпечення для керування онлайн-репутацією та взаємодії з клієнтами, яке допомагає перетворити онлайн-огляди на найпотужніший маркетинговий інструмент. Ми допомагаємо брендам, що працюють у різних місцях, як-от Tashas Group, Drive Auto Group і The Old Spaghetti Factory, пе...
FeedbackExpress
feedbackexpress.com
FeedbackExpress — це потужне хмарне програмне рішення, яке допомагає продавцям Amazon автоматизувати та керувати зворотним зв’язком із покупцями.