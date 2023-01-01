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Альтернативи - Quoter

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

workspace.fiverr.com

Найкращий інструмент керування клієнтами для фрілансерів і малого бізнесу. Розумніше виставлення рахунків, пропозиції, відстеження часу, платежі та контракти Раніше AND.CO.

Keap

Keap

keap.com

Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.

Accelo

Accelo

accelo.com

Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

Надсилайте професійні бізнес-пропозиції вдвічі швидше за допомогою Better Proposals. Укладайте більше угод із глибокою аналітикою та цифровими підписами.

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.

Proposify

Proposify

proposify.com

Програмне забезпечення для пропозицій, яке дає лідерам продажів контроль і бачення найважливіших етапів їхнього процесу продажів. Спробуйте Proposify безкоштовно протягом 14 днів.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.

Quotient

Quotient

quotientapp.com

Тисячі компаній вибирають Quotient, щоб надати своїм клієнтам 5-зіркові пропозиції. Quotient організує ваш процес продажів і допоможе вам виглядати добре.

Nusii

Nusii

nusii.com

Припиніть боротьбу з Word, InDesign і PDF-файлами. Nusii дозволяє щоразу створювати гарні пропозиції за менший час.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.

EZLynx

EZLynx

ezlynx.com

Порівняльний рейтинг, системи управління агентствами (AMS), дизайн веб-сайту страхування

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.

Paddle

Paddle

paddle.com

Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

Loopio

Loopio

loopio.com

Змініть процес відповіді на ваші пропозиції — і дайте волю своєму зростанню. Дізнайтеся, чому понад 800 компаній використовують Loopio для відповідей на запити пропозицій, DDQ та анкети безпеки.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Завжди досягайте найкращого результату за допомогою передових рішень Ansarada Virtual Data Room. Залиште застарілі кімнати даних і приєднайтеся до провідних світових торговців зараз.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...

CV Partner

CV Partner

cvpartner.com

CV Partner — це інструмент SaaS для автоматизації керування резюме та прикладами для ставок і пропозицій. За допомогою CV Partner ви можете адаптувати резюме вашої компанії та минулі проекти/справи для тендерів, пропозицій або запитів на пропозиції. Крім того, інструмент дозволяє без зусиль адаптува...

QorusDocs

QorusDocs

qorusdocs.com

QorusDocs – це постачальник програмного забезпечення для керування пропозиціями на основі штучного інтелекту, розташованого в Сіетлі, штат Вашингтон, який автоматизує створення критичних відповідей на запити пропозицій і пропозицій, які виділяються та виграють угоди. Компанія підтримує корпоративні ...

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...

Upwex

Upwex

upwex.io

Розширення для веб-переглядача, яке використовує ШІ для покращення результатів для фрілансерів і компаній на Upwork. Інструменти AI для Upwork: рейтинг вакансій, створення пропозицій і синхронізація CRM.

DocSales

DocSales

docsales.com

Ви закриваєте угоди. Ми поставили їх на автопілот. DocSales дозволяє вам створювати пропозиції та контракти за допомогою обраної вами CRM без натискань і зусиль.

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

Комплексне рішення для дистриб’юторів, продавців і виробників: контролінг MSRP, аналіз ринку та трендів, ринкові звіти, аналітика продукту, динамічне ціноутворення.

Jiga

Jiga

jiga.io

Синхронізуйте своїх постачальників із комунікаційним стеком вашої організації. Автоматизуйте запити пропозицій, замовлення на замовлення та відстеження статусу замовлень.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.

Bidsketch

Bidsketch

bidsketch.com

Програмне забезпечення для пропозицій Bidsketch дозволяє створювати, електронно підписувати та відстежувати професійні пропозиції клієнтів за 50% менше часу.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.

WBudget

WBudget

wbudget.io

WBudget — це універсальна веб-платформа для створення, редагування та надсилання цінових пропозицій і пропозицій щодо продажу. Це гнучка платформа, яка допускає кілька інтеграцій з іншими бізнес-додатками через Zapier і Webhooks, розширюючи можливості для компаній усіх типів і розмірів. Середній кор...

Quick FPA

Quick FPA

quickfpa.com

Безкоштовні інструменти оцінки Quick FPA допоможуть вам створити детальний обсяг проекту за дуже короткий час і гарантувати, що ваш проект залишиться в межах бюджету.

Proposable

Proposable

proposable.com

Proposable дає змогу вашій компанії створювати, відстежувати та підписувати всі ваші пропозиції без головного болю. Від створення та надсилання веб-пропозицій, які можна відстежувати, до укладення угоди за допомогою інтегрованих електронних підписів, Proposable автоматизує весь процес пропозиції.

PriceAgent

PriceAgent

priceagent.com

Оптимізуйте ціни за допомогою нашого програмного забезпечення. Користувачі відповідають на запитання, ми створюємо опитування та збираємо дані. Наш алгоритм забезпечує якість і відображає статистичні дані у вигляді графіків. Порівняйте демографічні дані та вподобання. Проекти доступні для індивідуал...

QuickLizard

QuickLizard

quicklizard.com

Платформа оптимізації ціноутворення Quicklizard за допомогою штучного інтелекту допомагає багатоканальним роздрібним торговцям автоматизувати та оптимізувати свої ціни та рекламні акції. Завдяки Quicklizard роздрібні продавці знають, що їхні ціни завжди відповідають їхнім бізнес-цілям. Правильна цін...

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo є постачальником рішень для аналітики електронної комерції для онлайн-магазинів і брендів. Вона спеціалізується на моніторингу та автоматизації цін для електронних магазинів і рішеннях DPSM (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) для виробників. Dealavo співпрацює з компаніями на 32...

Rev.io

Rev.io

rev.io

Rev.io надає складну систему виставлення рахунків як послугу (BaaS) компаніям зв’язку, постачальникам послуг бездротового зв’язку та Інтернету речей, а також постачальникам голосових і мережевих послуг. Rev.io дає клієнтам змогу керувати складними моделями виставлення рахунків за підписку з найповні...

Zbizlink

Zbizlink

zbizlink.com

Zbizlink — це динамічний хмарний інструмент керування пропозиціями, який об’єднує шість основних бізнес-додатків в одне програмне забезпечення, щоб допомогти малим і корпоративним групам пропозицій автоматизувати процес пропозицій. Zbizlink — все включено. Це більше, ніж просто інструмент керування ...

Scaido.io

Scaido.io

scaido.io

Сервіс для автоматизації бізнес-процесів продажів, який прискорює та спрощує підготовку котирувань, кошторисів та комерційних пропозицій у поєднанні з вашою CRM-системою, наприклад Pipedrive або HubSpot

Propoze

Propoze

propoze.app

Propoze — це просте у користуванні програмне забезпечення для керування пропозиціями, яке дозволяє користувачам швидко створювати пропозиції продажу та ділитися ними. Він виділяється серед конкурентів своєю простотою і зручністю використання. Конструктор пропозицій із функцією перетягування допомага...

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (раніше Diligend) — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення, який допомагає інституційним інвесторам, інвестиційним консультантам і інвестиційним менеджерам відповідати суворим вимогам щодо збору даних, аналізу, обміну, звітності та відповідності на кожному етапі житт...

Proposeful

Proposeful

proposeful.com

Proposeful — ідеальне рішення для надсилання пропозицій і контрактів, відстеження, коли клієнти їх відкривають, і швидшого закриття продажів за допомогою електронного підпису.

Pitch Power

Pitch Power

pitchpower.ai

Створюйте пропозиції щодо бізнес-послуг і знаходьте потенційних клієнтів для вашого незалежного агентства чи підприємства за допомогою налаштованого програмного забезпечення зі штучним інтелектом Pitch Power. Економити час. Збільшити гучність. Конвертуйте більше. Відиграйте свій час.

Estii

Estii

estii.com

Програмне забезпечення для оцінки для постачальників рішень. Estii допомагає підприємствам сфери послуг оцінювати, оцінювати та вигравати більш прибутковий бізнес. Команди відділу продажів, рішень і доставки можуть співпрацювати над оцінками в режимі реального часу, повторюючи обсяг і графік і миттє...

Bidhive

Bidhive

bidhive.com

Плануйте, керуйте та відстежуйте діяльність вашої компанії з керування ставками в одному місці. Bidhive розроблено спеціально для того, щоб допомогти організаціям об’єднати команди продажів, попередніх угод і тендерних пропозицій, щоб зробити оперативний процес ставок швидшим і ефективнішим. Ми йдем...

Apropo

Apropo

apropo.io

Apropo — це інструмент автоматизації пропозицій спеціально для компаній і спеціалістів з розробки програмного забезпечення. Зробіть кошториси своїх проектів точнішими, виграйте більше угод і ніколи більше не прогадайте бюджет завдяки звітам про оцінку в реальному часі та реальність.

uman.ai

uman.ai

uman.ai

Використовуючи AI Assistant від uman, компанії можуть оптимізувати ключові бізнес-функції, такі як створення пропозицій, підтримка клієнтів і адаптація співробітників. Він усуває бар’єри даних і підвищує доступність і можливість повторного використання інформації всередині компанії. Результатом стає...

Tango

Tango

tangoagreements.com

Програмне забезпечення для залучення клієнтів для креативних агентств. Оптимізуйте затвердження пропозицій, автоматизуйте виставлення рахунків і оплату, а також спростіть придбання додаткових послуг.

DeepStream

DeepStream

deep.stream

Завдяки DeepStream ви нарешті зможете позбавити свою команду із закупівель від марнування часу на виконання джерела для укладання контрактів на процеси за допомогою ручних інструментів і повернути їх до стратегічної роботи, яка збільшить цінність бізнесу. Як найкраща у своєму класі платформа електро...

Storydoc

Storydoc

storydoc.com

Легко створюйте приголомшливі інтерактивні колоди, які підвищують зацікавленість. Перейдіть від статичних PDF-файлів до ефективного забезпечення, яке оживить вашу історію.

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