Альтернативи - QuotaPath

Qobra

qobra.co

«Незалежно від того, чи є ви генеральним директором чи віце-президентом із продажів, план компенсації продажів є, мабуть, найпотужнішим інструментом, який у вас є для формування стратегії продажів». Марк Роберг, віце-президент із продажу в Hubspot. Qobra дозволяє вам автоматизувати розрахунок, обмін...