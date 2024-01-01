Альтернативи - Qualified

Botsify

botsify.com

Botsify — це платформа для людей і компаній, які можуть створювати власні розумні чат-боти, не знаючи, як кодувати. Люди самі знають свій бізнес краще, ніж будь-хто інший, і як експерти з бізнес-кейсів вони можуть автоматизувати такі завдання, як поширені запитання, підтримка клієнтів, заповнення ф...