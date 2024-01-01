Альтернативи - Qualaroo
UserTesting
usertesting.com
Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail допомагає зберігати, аналізувати та спільно працювати над дослідженнями користувачів в одному місці, спрощуючи перегляд закономірностей, дізнаватися про клієнтів і вирішувати, що робити далі. Серед наших клієнтів Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, Kayak, Mastercard,...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Userfeel
userfeel.com
Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.
dscout
dscout.com
Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...
Prolific
prolific.com
Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.
Marker.io
marker.io
Повідомлення про помилки не повинно бути наукою. Отримайте відгуки про веб-сайт від клієнтів і колег у свій улюблений засіб відстеження помилок, не зводячи розробників з розуму.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Maze
maze.co
Чудові продукти створені на основі хороших звичок. Зробіть відкриття продукту постійним. Підтверджуйте загальні та щоденні рішення про продукт за допомогою інформації про користувачів, яку вся ваша команда може збирати, споживати та діяти.
Discuss
discuss.io
Створений для масштабування якісних досліджень за допомогою генеративної інформації на основі ШІ, що змінює правила гри, Discuss.io є домом для найулюбленіших у світі інструментів дослідження ринку.
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте користувачів із нашої аудиторії з понад 450 000 перевірених споживачів і професіоналів або залучайте власну аудиторію та створюйте базу даних учасників для будь-якого типу дослідження UX.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...
UserZoom
userzoom.com
Дослідження UX, зроблено правильно. Завдяки системі UX Insights від UserZoom ви можете копати глибше та швидше, щоб забезпечити чудовий цифровий досвід протягом життєвого циклу розробки продукту.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap допомагає вашому бізнесу завдяки своїй універсальній платформі зворотного зв’язку створювати кращі та успішніші продукти та послуги за допомогою відгуків клієнтів. Збирайте відгуки користувачів протягом життєвого циклу розробки продукту. Спробуйте безкоштовно.
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX дозволяє компаніям приймати рішення на основі даних із відповідних джерел даних. Його програмна платформа дозволяє отримати доступ до поточних або потенційних клієнтів, щоб надати відгук про бізнес-концепції, характеристики продукту та маркетинговий напрямок.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...
Respondent Researcher
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...
Userlytics
userlytics.com
Використовуйте нашу найсучаснішу платформу для дослідження користувачів і глобальну групу з понад 1,6 мільйона, щоб покращити досвід клієнтів і користувачів.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку для живих веб-сайтів, як і InVision, призначений для статичних веб-сайтів. Ви можете отримати відгук від свого клієнта та інформацію від вашої команди на веб-сайті в реальному часі або за посиланням. Це дає вам можливість редагувати живі веб-сайт...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Створюйте кращий цифровий досвід, спираючись на дані. Швидко й легко тестуйте будь-що, від архітектури веб-сайту до прототипів дизайну за допомогою нашого набору спеціалізованих інструментів дослідження користувачів.
Howuku
howuku.com
Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.
Field Agent
fieldagent.net
Field Agent B2B MarketPlace об’єднує бренди, роздрібних торговців і агентства з клієнтами по всій країні та всьому світі, щоб допомогти вам виграти в роздрібній торгівлі. Наш набір швидких і доступних продуктів для роздрібної торгівлі надає клієнтам явну перевагу в обслуговуванні покупців, перемаган...
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних...
Userbrain
userbrain.com
Налаштуйте свій перший користувальницький тест всього за кілька хвилин, отримайте перші результати за кілька годин. Userbrain — це ваш швидкий спосіб визначити, що працює для вашого продукту, а що ні.
The User Interview Exchange
userinterviewexchange.com
User Interview Exchange – це сайт для творців, де можна перевірити та повторити продукти, які покращують наше особисте та професійне життя. * Заробляйте жетони, беручи участь в інтерв'ю з користувачами Допоможіть створити найсучасніші продукти, поділившись своїм досвідом у 30-хвилинних інтерв’ю з к...
Glow
glowfeed.com
Glow — це найкраща в своєму класі дослідницька технологія, яка полегшує та пришвидшує збір корисних людських ідей. Glow підтримує бренди у проведенні категорії U&A, аналізі аудиторії, стані бренду, тестуванні концепції, тестуванні на ринку, оцінці рентабельності інвестицій, ESG/діагностиці сталого р...
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace – це автоматизована платформа для дослідження ринку, розроблена для професіоналів, маркетологів і агентств, які хочуть тестувати, вчитися та рухатися швидше. Платформа побудована на основі передового досвіду в галузі та перевірених методологій, що забезпечує результати за години, ...
Marvin
heymarvin.com
Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частин...