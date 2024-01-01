Альтернативи - Qobuz

Wynk Music

wynk.in

Wynk Music — програма для потокового передавання та завантаження музики для будь-якого настрою! Від Рахмана до Ріанни — понад 2,8 мільйона пісень індійської та міжнародної музики. Транслюйте та завантажуйте пісні в додатку Wynk Music і відкривайте для себе музику з його величезної бібліотеки, яка ох...