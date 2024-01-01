Альтернативи - Pyramid Analytics

TensorFlow

tensorflow.org

TensorFlow — це безкоштовна бібліотека програмного забезпечення з відкритим кодом для машинного навчання та штучного інтелекту. Його можна використовувати в ряді завдань, але він зосереджений на навчанні та висновках глибоких нейронних мереж. Він був розроблений командою Google Brain для внутрішньог...