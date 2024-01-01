Альтернативи - PushSend

Clientify

clientify.com

CRM, яка допоможе вам перетворити більше контактів на клієнтів. Просто, потужно та вашою мовою. Організуйте свою команду з продажів, цифрового маркетингу та комерційну команду за допомогою улюбленої платформи тисяч латинських компаній у всьому світі.