WebCatalog
Pusher

Pusher

pusher.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pusher» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Забезпечення роботи в реальному часі для мобільних пристроїв і Інтернету. Двонаправлені API, які є гнучкими, масштабованими та простими у використанні. Ми створюємо та підтримуємо складну інфраструктуру обміну повідомленнями, щоб ви могли швидко створювати функції в реальному часі, необхідні вашим користувачам.

Вебсайт: pusher.com

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