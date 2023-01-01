Забезпечення роботи в реальному часі для мобільних пристроїв і Інтернету. Двонаправлені API, які є гнучкими, масштабованими та простими у використанні. Ми створюємо та підтримуємо складну інфраструктуру обміну повідомленнями, щоб ви могли швидко створювати функції в реальному часі, необхідні вашим користувачам.

Вебсайт: pusher.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pusher». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.