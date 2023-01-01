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Альтернативи - Purlem

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Dovetail допомагає зберігати, аналізувати та спільно працювати над дослідженнями користувачів в одному місці, спрощуючи перегляд закономірностей, дізнаватися про клієнтів і вирішувати, що робити далі. Серед наших клієнтів Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, Kayak, Mastercard,...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...

elink.io

elink.io

elink.io

Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Повідомлення про помилки не повинно бути наукою. Отримайте відгуки про веб-сайт від клієнтів і колег у свій улюблений засіб відстеження помилок, не зводячи розробників з розуму.

dscout

dscout

dscout.com

Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...

Short.io

Short.io

short.io

Short.io — це програма для скорочення URL-адрес із білими мітками, яка створює короткі посилання на фірмових доменах. Скорочуйте, налаштовуйте та діліться фірмовими URL-адресами зі своєю аудиторією.

Revue

Revue

getrevue.co

Створіть лояльну аудиторію. Revue дозволяє авторам і видавцям легко надсилати редакційні інформаційні бюлетені — і отримувати гроші.

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

Додайте пікселі перенацілювання, власний заклик до дії, користувацькі домени до будь-якого посилання, яким ви ділитеся, налаштуйте вигляд мініатюри посилання та перенацілюйте будь-кого, хто клацнув.

Maze

Maze

maze.co

Чудові продукти створені на основі хороших звичок. Зробіть відкриття продукту постійним. Підтверджуйте загальні та щоденні рішення про продукт за допомогою інформації про користувачів, яку вся ваша команда може збирати, споживати та діяти.

Prolific

Prolific

prolific.co

Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.

Radio.co

Radio.co

radio.co

Хочете створити радіостанцію? Автоматизуйте свій розклад, транслюйте прямі трансляції та відстежуйте слухачів з однієї простої у використанні платформи. Ласкаво просимо на Radio.co.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

Viral Loops — це платформа вірусного та реферального маркетингу для запуску рейтингових змагань, розіграшів, програм перед запуском і реферальних програм.

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Набирайте користувачів із нашої аудиторії з понад 450 000 перевірених споживачів і професіоналів або залучайте власну аудиторію та створюйте базу даних учасників для будь-якого типу дослідження UX.

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Співпрацюйте з ShareASale, щоб стати частиною нашої надійної партнерської маркетингової мережі. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів.

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap допомагає вашому бізнесу завдяки своїй універсальній платформі зворотного зв’язку створювати кращі та успішніші продукти та послуги за допомогою відгуків клієнтів. Збирайте відгуки користувачів протягом життєвого циклу розробки продукту. Спробуйте безкоштовно.

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Дослідження UX, зроблено правильно. Завдяки системі UX Insights від UserZoom ви можете копати глибше та швидше, щоб забезпечити чудовий цифровий досвід протягом життєвого циклу розробки продукту.

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Intellifluence — це маркетингова служба для впливових людей, яка дозволяє брендам і впливовим особам об’єднуватися, співпрацювати та досягати своїх цілей.

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

Branalyzer — це дешевший, найшвидший і найпростіший спосіб дізнатися, що насправді відбувається в Інтернеті.

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

TinyLetter пропонує простий і зрозумілий досвід написання для людей, які не шукають розширених звітів або функцій для бізнесу.

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...

Userbrain

Userbrain

userbrain.com

Налаштуйте свій перший користувальницький тест всього за кілька хвилин, отримайте перші результати за кілька годин. Userbrain — це ваш швидкий спосіб визначити, що працює для вашого продукту, а що ні.

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.

SummarAIze

SummarAIze

summaraize.com

Подкаст і відеовміст у 10 разів за 10 хвилин. SummarAIze перепрофілює ваш контент з аудіо та відео на цікаві публікації в соціальних мережах, вміст електронної пошти, резюме, цитати тощо, якими можна ділитися!

Discuss

Discuss

discuss.io

Створений для масштабування якісних досліджень за допомогою генеративної інформації на основі ШІ, що змінює правила гри, Discuss.io є домом для найулюбленіших у світі інструментів дослідження ринку.

Optimal Workshop

Optimal Workshop

optimalworkshop.com

Створюйте кращий цифровий досвід, спираючись на дані. Швидко й легко тестуйте будь-що, від архітектури веб-сайту до прототипів дизайну за допомогою нашого набору спеціалізованих інструментів дослідження користувачів.

BrandBucket

BrandBucket

brandbucket.com

Оригінальний ринок фірмових імен із понад 100 000 підібраних експертами назв компаній на вибір. Отримайте відповідний .com і логотип, а також безкоштовну консультацію щодо брендингу від нашої команди.

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Hi, hello, so nice to meet you. We're Marvin, a qualitative data analysis platform & research repository designed that helps you centralize all customer knowledge & design user-centric products. Powered by advanced AI, we automate the tedious parts of research so you’re free to organize, analyze, un...

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business is an all-in-one WhatsApp Business Solution, our offerings include official WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp-based CRM, automation, integration with many tools etc.

LaunchList

LaunchList

getlaunchlist.com

Створіть вірусний список очікування перших користувачів. Заощаджуйте час запуску та отримайте більше реєстрацій для свого продукту на ранній стадії за допомогою списків очікування перед запуском гейміфікованих вірусів

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.

Userback

Userback

userback.io

№1 ВІЗУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ВІДГУКІВ КОРИСТУВАЧІВ Відгуки користувачів [@#!#+$?%] важкі. Ось чому понад 20 000 команд розробників програмного забезпечення обирають Userback для автоматизації, оптимізації та структурування своїх циклів зворотного зв’язку, від збору до закриття. - Збагатіть зворотній зв'...

Netigate

Netigate

netigate.net

Netigate пропонує комплексне рішення для зворотного зв’язку з клієнтами та співробітниками. Отримуйте корисну інформацію та приймайте рішення на основі даних.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.

Rally UXR

Rally UXR

rallyuxr.com

Rally UXR is a User Research CRM that enables Research and Product teams to recruit, manage and conduct research directly with their users.

PureSpectrum - Marketplace

PureSpectrum - Marketplace

purespectrum.com

PureSpectrum offers a complete end-to-end market research and insights platform, helping insights professionals make decisions more efficiently, and faster than ever before. Awarded MR Supplier of the Year at the 2021 Marketing Research and Insight Excellence Awards, PureSpectrum is recognized for t...

PureSpectrum - Insights

PureSpectrum - Insights

purespectrum.com

PureSpectrum offers a complete end-to-end market research and insights platform, helping insights professionals make decisions more efficiently, and faster than ever before. Awarded MR Supplier of the Year at the 2021 Marketing Research and Insight Excellence Awards, PureSpectrum is recognized for t...

methinks

methinks

methinks.io

methinks.io user testing provides face-to-face interviews in a mobile app. Qualifying testers, surveys, live video interviews, archives, payment, all-in one app

Cambri

Cambri

cambri.io

Cambri is a global res-tech growth company born in 2018, with headquarters in Helsinki and Stockholm, and offices across Europe. Cambri provides teams with an agile approach to product development, resulting in more successful launches to bring only purposeful and long-lasting products and services ...

Vuepak

Vuepak

vuepak.com

Are you struggling to keep track of your media content? Are you confident your sales team is sending the correct materials? Do you wish you could reach out to more leads without adding staff? Vuepak is a sales enablement platform that resolves those challenges by providing marketing and sales teams ...

EthOS

EthOS

ethosapp.com

EthOS is an immersive research platform that helps UX Researchers and Market Research Teams illuminate the unknown through digital ethnography, mobile diary studies, and chat-based interviews. Discover With Mobile Ethnography * Find hidden problems with products and services that arise in real-worl...

VALUE SERP

VALUE SERP

valueserp.com

VALUE SERP is a low-cost SERP API providing clean, accurate Google SERP data for SEO apps and services. VALUE SERP is a low-cost SERP API providing clean, accurate Google SERP data for SEO apps and services.

Testelium

Testelium

testelium.com

Testelium is the new generation platform enabling various businesses, large enterprises, cloud service providers, and IT innovators. It aims to motivate your SMS providers to supply only the first-class quality channels for any kind of business.

Corus

Corus

cor.us

The easiest way for businesses to collaborate to inform their decisions with customer insights. A platform designed for your team to collaboratively to connect you confidently and seamlessly with 80 million people in 135 countries. Simply the fastest way to do quantitative market research period.

Snappy Kraken

Snappy Kraken

snappykraken.com

Bold marketing campaigns for financial advisers who want to dominate their market. Results-focused, compliant, and a snap to use!

Scale SERP

Scale SERP

scaleserp.com

Scale SERP is a easy to use, high-scale, SERP API for Google. With no thruput limits, Scale SERP makes it easy to query for SERP results at scale. Join hundreds of customers who use Scale SERP to get consistent Google SERP data without the maintenance overhead of web scrapers and manual rules - and ...

Rockee

Rockee

rockee.io

Rockee is a B2B content feedback platform that helps marketers make better content It’s the fastest and easiest way to understand the influence your content has had on your target audience - Learn from verified B2B audiences by job role and function - Get qualitative insights on what your audience t...

Reviewly.ai

Reviewly.ai

reviewly.ai

Reviewly.ai is a software designed to streamline the management of online reputations, particularly focusing on generating and responding to Google reviews. The platform empowers businesses to effectively oversee customer feedback, ensuring that every review, whether positive or negative, is address...

Loop11

Loop11

loop11.com

Loop11 is a UX research and testing platform that automates user research to deliver insights to improve digital user experiences. The platform allows you to quickly set up and run user experience tests on any website or domain, including live websites, prototypes, your competitor's website, and mor...

YoHe

YoHe

yohe.io

YoHe is a platform that has all the feedback tools that you need. We help to find out about all the problems that your clients experience while using your service. YoHe is also a team of experts who can highlight the most critical issues, prioritize them and come up with solutions. Collect feedback ...

Betafi

Betafi

betafi.co

Betafi makes it easy to capture user feedback with help of timestampped notes and the ability to instantly tag key feedback points. Your interview questions are also available within Betafi, so you don't have to switch windows to look for them and ensure you have not missed asking some important que...

Field Agent

Field Agent

fieldagent.net

The Field Agent B2B MarketPlace connects brands, retailers, and agencies with customers across the country and around the world to help you win at retail. Our suite of fast, affordable retail-success products provides clients a distinct advantage in serving shoppers, outmaneuvering competitors, and ...

Remesh

Remesh

remesh.ai

Remesh is an agile research platform that allows you to have a live conversation with your audience at scale, using AI to analyze and organize their responses in real-time. Gain fast, frequent, and efficient insights and make decisions with confidence.

Publisher Finders

Publisher Finders

publisherfinders.com

Publisher Finders was created as a self-serve software to help affiliate managers and influencer managers to find and recruit relevant affiliates, web publishers, bloggers, content creators, and other companies to partner with. We have amassed what we believe is the highest quality database of publi...

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