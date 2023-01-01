Альтернативи - Purlem
UserTesting
usertesting.com
Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail допомагає зберігати, аналізувати та спільно працювати над дослідженнями користувачів в одному місці, спрощуючи перегляд закономірностей, дізнаватися про клієнтів і вирішувати, що робити далі. Серед наших клієнтів Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, Kayak, Mastercard,...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
elink.io
elink.io
Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!
Userfeel
userfeel.com
Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.
Marker.io
marker.io
Повідомлення про помилки не повинно бути наукою. Отримайте відгуки про веб-сайт від клієнтів і колег у свій улюблений засіб відстеження помилок, не зводячи розробників з розуму.
dscout
dscout.com
Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...
Short.io
short.io
Short.io — це програма для скорочення URL-адрес із білими мітками, яка створює короткі посилання на фірмових доменах. Скорочуйте, налаштовуйте та діліться фірмовими URL-адресами зі своєю аудиторією.
Revue
getrevue.co
Створіть лояльну аудиторію. Revue дозволяє авторам і видавцям легко надсилати редакційні інформаційні бюлетені — і отримувати гроші.
RocketLink
rocketlink.io
Додайте пікселі перенацілювання, власний заклик до дії, користувацькі домени до будь-якого посилання, яким ви ділитеся, налаштуйте вигляд мініатюри посилання та перенацілюйте будь-кого, хто клацнув.
Maze
maze.co
Чудові продукти створені на основі хороших звичок. Зробіть відкриття продукту постійним. Підтверджуйте загальні та щоденні рішення про продукт за допомогою інформації про користувачів, яку вся ваша команда може збирати, споживати та діяти.
Prolific
prolific.co
Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.
Radio.co
radio.co
Хочете створити радіостанцію? Автоматизуйте свій розклад, транслюйте прямі трансляції та відстежуйте слухачів з однієї простої у використанні платформи. Ласкаво просимо на Radio.co.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Placer.ai
placer.ai
Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — це платформа вірусного та реферального маркетингу для запуску рейтингових змагань, розіграшів, програм перед запуском і реферальних програм.
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте користувачів із нашої аудиторії з понад 450 000 перевірених споживачів і професіоналів або залучайте власну аудиторію та створюйте базу даних учасників для будь-якого типу дослідження UX.
ShareASale
shareasale.com
Співпрацюйте з ShareASale, щоб стати частиною нашої надійної партнерської маркетингової мережі. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap допомагає вашому бізнесу завдяки своїй універсальній платформі зворотного зв’язку створювати кращі та успішніші продукти та послуги за допомогою відгуків клієнтів. Збирайте відгуки користувачів протягом життєвого циклу розробки продукту. Спробуйте безкоштовно.
UserZoom
userzoom.com
Дослідження UX, зроблено правильно. Завдяки системі UX Insights від UserZoom ви можете копати глибше та швидше, щоб забезпечити чудовий цифровий досвід протягом життєвого циклу розробки продукту.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — це маркетингова служба для впливових людей, яка дозволяє брендам і впливовим особам об’єднуватися, співпрацювати та досягати своїх цілей.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — це дешевший, найшвидший і найпростіший спосіб дізнатися, що насправді відбувається в Інтернеті.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter пропонує простий і зрозумілий досвід написання для людей, які не шукають розширених звітів або функцій для бізнесу.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...
Userbrain
userbrain.com
Налаштуйте свій перший користувальницький тест всього за кілька хвилин, отримайте перші результати за кілька годин. Userbrain — це ваш швидкий спосіб визначити, що працює для вашого продукту, а що ні.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...
Respondent Researcher
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
SummarAIze
summaraize.com
Подкаст і відеовміст у 10 разів за 10 хвилин. SummarAIze перепрофілює ваш контент з аудіо та відео на цікаві публікації в соціальних мережах, вміст електронної пошти, резюме, цитати тощо, якими можна ділитися!
Discuss
discuss.io
Створений для масштабування якісних досліджень за допомогою генеративної інформації на основі ШІ, що змінює правила гри, Discuss.io є домом для найулюбленіших у світі інструментів дослідження ринку.
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Створюйте кращий цифровий досвід, спираючись на дані. Швидко й легко тестуйте будь-що, від архітектури веб-сайту до прототипів дизайну за допомогою нашого набору спеціалізованих інструментів дослідження користувачів.
BrandBucket
brandbucket.com
Оригінальний ринок фірмових імен із понад 100 000 підібраних експертами назв компаній на вибір. Отримайте відповідний .com і логотип, а також безкоштовну консультацію щодо брендингу від нашої команди.
Marvin
heymarvin.com
Hi, hello, so nice to meet you. We're Marvin, a qualitative data analysis platform & research repository designed that helps you centralize all customer knowledge & design user-centric products. Powered by advanced AI, we automate the tedious parts of research so you’re free to organize, analyze, un...
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business is an all-in-one WhatsApp Business Solution, our offerings include official WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp-based CRM, automation, integration with many tools etc.
LaunchList
getlaunchlist.com
Створіть вірусний список очікування перших користувачів. Заощаджуйте час запуску та отримайте більше реєстрацій для свого продукту на ранній стадії за допомогою списків очікування перед запуском гейміфікованих вірусів
Respondent Participant
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Userback
userback.io
№1 ВІЗУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ВІДГУКІВ КОРИСТУВАЧІВ Відгуки користувачів [@#!#+$?%] важкі. Ось чому понад 20 000 команд розробників програмного забезпечення обирають Userback для автоматизації, оптимізації та структурування своїх циклів зворотного зв’язку, від збору до закриття. - Збагатіть зворотній зв'...
Netigate
netigate.net
Netigate пропонує комплексне рішення для зворотного зв’язку з клієнтами та співробітниками. Отримуйте корисну інформацію та приймайте рішення на основі даних.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
Howuku
howuku.com
Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.
Rally UXR
rallyuxr.com
Rally UXR is a User Research CRM that enables Research and Product teams to recruit, manage and conduct research directly with their users.
PureSpectrum - Marketplace
purespectrum.com
PureSpectrum offers a complete end-to-end market research and insights platform, helping insights professionals make decisions more efficiently, and faster than ever before. Awarded MR Supplier of the Year at the 2021 Marketing Research and Insight Excellence Awards, PureSpectrum is recognized for t...
PureSpectrum - Insights
purespectrum.com
PureSpectrum offers a complete end-to-end market research and insights platform, helping insights professionals make decisions more efficiently, and faster than ever before. Awarded MR Supplier of the Year at the 2021 Marketing Research and Insight Excellence Awards, PureSpectrum is recognized for t...
methinks
methinks.io
methinks.io user testing provides face-to-face interviews in a mobile app. Qualifying testers, surveys, live video interviews, archives, payment, all-in one app
Cambri
cambri.io
Cambri is a global res-tech growth company born in 2018, with headquarters in Helsinki and Stockholm, and offices across Europe. Cambri provides teams with an agile approach to product development, resulting in more successful launches to bring only purposeful and long-lasting products and services ...
Vuepak
vuepak.com
Are you struggling to keep track of your media content? Are you confident your sales team is sending the correct materials? Do you wish you could reach out to more leads without adding staff? Vuepak is a sales enablement platform that resolves those challenges by providing marketing and sales teams ...
EthOS
ethosapp.com
EthOS is an immersive research platform that helps UX Researchers and Market Research Teams illuminate the unknown through digital ethnography, mobile diary studies, and chat-based interviews. Discover With Mobile Ethnography * Find hidden problems with products and services that arise in real-worl...
VALUE SERP
valueserp.com
VALUE SERP is a low-cost SERP API providing clean, accurate Google SERP data for SEO apps and services. VALUE SERP is a low-cost SERP API providing clean, accurate Google SERP data for SEO apps and services.
Testelium
testelium.com
Testelium is the new generation platform enabling various businesses, large enterprises, cloud service providers, and IT innovators. It aims to motivate your SMS providers to supply only the first-class quality channels for any kind of business.
Corus
cor.us
The easiest way for businesses to collaborate to inform their decisions with customer insights. A platform designed for your team to collaboratively to connect you confidently and seamlessly with 80 million people in 135 countries. Simply the fastest way to do quantitative market research period.
Snappy Kraken
snappykraken.com
Bold marketing campaigns for financial advisers who want to dominate their market. Results-focused, compliant, and a snap to use!
Scale SERP
scaleserp.com
Scale SERP is a easy to use, high-scale, SERP API for Google. With no thruput limits, Scale SERP makes it easy to query for SERP results at scale. Join hundreds of customers who use Scale SERP to get consistent Google SERP data without the maintenance overhead of web scrapers and manual rules - and ...
Rockee
rockee.io
Rockee is a B2B content feedback platform that helps marketers make better content It’s the fastest and easiest way to understand the influence your content has had on your target audience - Learn from verified B2B audiences by job role and function - Get qualitative insights on what your audience t...
Reviewly.ai
reviewly.ai
Reviewly.ai is a software designed to streamline the management of online reputations, particularly focusing on generating and responding to Google reviews. The platform empowers businesses to effectively oversee customer feedback, ensuring that every review, whether positive or negative, is address...
Loop11
loop11.com
Loop11 is a UX research and testing platform that automates user research to deliver insights to improve digital user experiences. The platform allows you to quickly set up and run user experience tests on any website or domain, including live websites, prototypes, your competitor's website, and mor...
YoHe
yohe.io
YoHe is a platform that has all the feedback tools that you need. We help to find out about all the problems that your clients experience while using your service. YoHe is also a team of experts who can highlight the most critical issues, prioritize them and come up with solutions. Collect feedback ...
Betafi
betafi.co
Betafi makes it easy to capture user feedback with help of timestampped notes and the ability to instantly tag key feedback points. Your interview questions are also available within Betafi, so you don't have to switch windows to look for them and ensure you have not missed asking some important que...
Field Agent
fieldagent.net
The Field Agent B2B MarketPlace connects brands, retailers, and agencies with customers across the country and around the world to help you win at retail. Our suite of fast, affordable retail-success products provides clients a distinct advantage in serving shoppers, outmaneuvering competitors, and ...
Remesh
remesh.ai
Remesh is an agile research platform that allows you to have a live conversation with your audience at scale, using AI to analyze and organize their responses in real-time. Gain fast, frequent, and efficient insights and make decisions with confidence.
Publisher Finders
publisherfinders.com
Publisher Finders was created as a self-serve software to help affiliate managers and influencer managers to find and recruit relevant affiliates, web publishers, bloggers, content creators, and other companies to partner with. We have amassed what we believe is the highest quality database of publi...