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Альтернативи - provakil

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Перетворюйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для ел...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts — це багатофункціональна платформа CLM, яка дозволяє оптимізувати ваші контрактні процеси та досягти відповідності в масштабі зі зниженням витрат.

Proposify

Proposify

proposify.com

Програмне забезпечення для пропозицій, яке дає лідерам продажів контроль і бачення найважливіших етапів їхнього процесу продажів. Спробуйте Proposify безкоштовно протягом 14 днів.

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

Надсилайте пропозиції, контракти та платежі в одному документі — це швидший і ефективніший спосіб керувати взаємодіями з клієнтами. Practice Ignition робить його супер е

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Програмне забезпечення для керування контрактами Ironclad — це єдине рішення, яке дозволяє компаніям розробляти та розгортати контракти будь-якого типу чи складності самостійно за лічені хвилини.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord — це найпростіша платформа для керування контрактами для співпраці, керування, підписання та зберігання угод.

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate – це юридична технологічна компанія, заснована в Оксфорді, яка дозволяє людям, які не є юристами, безпечно створювати, керувати та шукати схвалені юристами контракти без будь-яких законних коштів. Програмне забезпечення для керування контрактами Legislate побудовано на запатентованій техно...

Contract Cardinal

Contract Cardinal

contractcardinal.com

Заощаджуйте час, гроші та енергію, використовуючи найпростіше та найдоступніше програмне забезпечення для керування контрактами на ринку.

Contractify

Contractify

contractify.io

Програмне забезпечення для керування контрактами для електронного підписання, керування та автоматизації всіх ваших контрактів онлайн. Contractify дає змогу командам співпрацювати онлайн.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, бездоганно інтегрованих пост...

Tradogram

Tradogram

tradogram.com

КРАЩИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ Автоматизуйте процес купівлі за допомогою спеціальних замовлень на купівлю, заявок і запитів пропозицій. Укладайте кращі угоди, спрощуйте схвалення та завершуйте свій тристоронній матч на Tradogram.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.

Papernest

Papernest

papernest.com

Усі ваші контракти та підписки. Всього в кілька кліків, досить просто. Електрика, газ, інтернет-блок, тарифний план мобільного зв’язку, страхування будинку, преса тощо. 👉 100% безкоштовно! Єдиний простір для централізації, підписки, перемикання та вільного розірвання всіх ваших контрактів і підпи...

Juro

Juro

juro.com

Допоможіть своїй команді за допомогою Juro — комплексного програмного забезпечення для автоматизації контрактів, яке спрощує створення, виконання та керування юридичними контрактами.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують руч...

DeepStream

DeepStream

deep.stream

Завдяки DeepStream ви нарешті зможете позбавити свою команду із закупівель від марнування часу на виконання джерела для укладання контрактів на процеси за допомогою ручних інструментів і повернути їх до стратегічної роботи, яка збільшить цінність бізнесу. Як найкраща у своєму класі платформа електро...

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз

Docsmore

Docsmore

docsmore.com

Docsmore — це платформа як послуга, що надає безпечне, хмарне, стратегічне рішення для організацій, щоб відмовитися від паперових документів, оптимізуючи всі документи, які потребують заповнення, подання, організації та пошуку паперових форм і інформації, що в них міститься. Інформація з форм автома...

Precisely

Precisely

preciselycontracts.com

Precisely — це програмне забезпечення для керування життєвим циклом контрактів, яке допомагає юридичним відділам зосередитися на справді важливій роботі. Завдяки автоматизованому складанню контрактів, робочим процесам затвердження, електронним підписам, інтелектуальному архівуванню та моніторингу Pr...

Legalesign

Legalesign

legalesign.com

Legalesign — це британське програмне забезпечення електронного підпису для надсилання, підписання та керування контрактами онлайн. Компанії використовують Legalesign, щоб отримати значну продуктивність і фінансові переваги, підвищити рівень задоволеності своїх клієнтів, усунувши потребу в принтері т...

Leeway

Leeway

getleeway.com

Leeway підтримує контракти сотень сучасних і швидкозростаючих компаній, таких як Qonto, Luko, Alma або Voodoo, щоб допомогти їм скоротити час, витрачений на управління контрактами, і надати їм контроль і видимість юридичних і фінансових ризиків.

Juridoc

Juridoc

juridoc.com.br

Juridoc — це комплексне рішення PaaS для розумніших юридичних документів. Для легкого створення, узгодження, підписання та керування контрактами наша унікальна платформа дозволяє вам мати повний контроль над робочим процесом юридичних документів. Juridoc допомагає вам підвищити відповідність і ефект...

fynk

fynk

fynk.com

fynk дозволяє автоматизувати весь життєвий цикл контракту. Він дозволяє створювати, редагувати, переглядати, затверджувати, електронно підписувати, аналізувати та керувати контрактами від початку до кінця в гнучкому, простому у використанні інструменті керування контрактами. fynk дає вам повну видим...

Docue

Docue

docue.com

Docue Technologies – це юридична технологічна компанія, заснована в 2015 році з офісами в Лондоні, Гельсінкі та Стокгольмі. Docue дає компаніям можливість створювати, електронно підписувати, керувати та зберігати юридично обов’язкові контракти юридичного рівня швидким і доступним способом. Завдяки б...

Contract Hound

Contract Hound

contracthound.com

Contract Hound — це просте та безпечне програмне забезпечення для керування контрактами, яке має сховище контрактів, сповіщення та робочі процеси затвердження.

Zefort

Zefort

zefort.com

Zefort — потужне програмне забезпечення для керування контрактами. Підписуйте, зберігайте, діліться контрактами та легко зі своєю командою. Встановлюйте нагадування та використовуйте потужний пошук.

WhitePipe

WhitePipe

whitepipe.io

Спрощене керування контрактами та автоматизація у найкращому вигляді! Оптимізуйте керування контрактами та дебіторською заборгованістю за допомогою автоматизації та шаблонів для всіх малих і середніх підприємств, заощаджуючи час і одночасно оцифровуючи.

Bounsel

Bounsel

bounsel.com

Bounsel Flow — це рішення для створення документів за лічені секунди за допомогою інтерактивних форм, наче це розмова. Покращуйте керування своїми контрактами за допомогою цього програмного забезпечення на базі штучного інтелекту, яке дозволяє створювати автоматичні підсумки, створювати нагадування,...

Pergamin

Pergamin

pergam.in

У Pergamin ви можете створювати, редагувати, підписувати в електронному вигляді та архівувати договори та інші документи на 90% швидше. Повністю онлайн.

DocTract

DocTract

doctract.com

DocTract революціонізує те, як організації використовують ключові документи за допомогою спеціального хмарного рішення з розширеними можливостями співпраці. Управління політиками, управління процедурами та управління контрактами перетворюються на процеси справжньої доданої вартості, які безпосереднь...

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails’ Services CPQ допомагає компаніям корпоративних технологій швидко й легко складати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу посл...

Contractzy

Contractzy

contractzy.io

Contractzy (раніше The Legal Capsule) — це корпоративна платформа для управління життєвим циклом юридичних контрактів. Платформа надає шаблони контрактів, складання, переговори, зберігання підписів і юридичні контракти, щоб допомогти підприємствам укладати угоди ефективніше та швидше.

AXDRAFT

AXDRAFT

axdraft.com

AXDRAFT допомагає підприємствам складати документи на 70% швидше та скорочувати час затвердження на 4-7 днів. Термін виконання: 1-3 тижні. Ми є системою автоматизації документообігу та керування контрактами з такими ключовими перевагами: 1. Впровадження: ми автоматизуємо ваші шаблони для вас (не DIY...

Pocketlaw

Pocketlaw

pocketlaw.com

Команди будь-якого розміру використовують Pocketlaw для легкої роботи з легальними крос-організаціями в автоматизований, масштабований і зручний спосіб. Наша інтуїтивно зрозуміла юридична платформа «все-в-одному» допомагає юридичним і неюридичним командам керувати повсякденними юридичними потребами ...

DocuX

DocuX

docux.ai

Переведіть свої документи та контракти на автопілот. DocuX — це єдина платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє вам керувати повним життєвим циклом ваших документів і контрактів — від створення та співпраці до електронного підпису та довгострокового архівування. Виконуйте роботу за лічені х...

Ignition

Ignition

ignitionapp.com

Ignition — це комплексна платформа для професійних послуг, яка дозволяє підприємствам отримувати гроші швидше та працювати ефективніше. Ignition автоматизує та оптимізує пропозиції, угоди з клієнтами, виставлення рахунків і збирання платежів, щоб покласти кінець простроченням платежів, роботі без ра...

top.legal

top.legal

top.legal

top.legal — це платформа SaaS, яка революціонізує процес узгодження контрактів. Маючи чітке бачення щодо усунення труднощів під час узгодження контрактів і оптимізації результатів, ми пропонуємо рішення, яке інтегрує програмну аналітику, переговори та автоматизацію в процес укладання контрактів. Наш...

Advocat

Advocat

advocat.ai

Advocat AI — це створення контрактів, переговори, електронний підпис і сховище контрактів. Використовуйте Advocat AI, щоб швидше укладати контракти, одночасно зменшуючи ризики.

Acquirell

Acquirell

acquirell.com

Acquirell — це пакет технологій закупівель, розроблений спеціально для малого та середнього бізнесу, який дозволяє збільшити реальну вартість за рахунок автоматизації процесу закупівель в одній системі. Продукт вирішує такі проблеми, з якими стикається малий і середній бізнес у сфері закупівель: *Не...

Pactly

Pactly

pactly.com

Pactly — це платформа для керування контрактами, розроблена для оптимізації життєвого циклу вашого контракту, від складання до підписання. Допоможіть командам юристів будь-якого розміру автоматизувати завдання, ефективно співпрацювати з бізнес-командами та отримати доступ до контрактів у реальному ч...

ContractWorks

ContractWorks

contractworks.com

Відновіть впевненість — отримайте просте та масштабоване програмне забезпечення для керування контрактами, яке налаштовується за лічені хвилини. Отримайте повний контроль над життєвим циклом свого контракту від кінця до кінця, складайте ідеальні угоди, покращуйте видимість контракту та ніколи не пр...

Contractbook

Contractbook

contractbook.com

Contractbook перетворює статичні контракти на базу даних для всієї організації, розкриваючи повну цінність ваших даних, забезпечуючи прозорість і безперебійний потік даних між інструментами. Створюйте та підписуйте без зусиль, співпрацюйте зі своєю командою, відстежуйте всі свої зобов’язання в одном...

Legistify

Legistify

legistify.com

Legistify — одна з провідних і швидкозростаючих компаній у сфері правових технологій, яка пропонує LegisTrak єдиний інтегрований набір наскрізного правового управління для корпоративних клієнтів. Платформа охоплює різноманітні випадки використання, включаючи контракти, судові процеси, юридичні повід...

Inhubber

Inhubber

inhubber.com

Платформа керування контрактами з власним цифровим підписом. Використовуючи блокчейн і ШІ, INHUBBER забезпечує безпрецедентну безпеку та аналітику даних для хмарного програмного забезпечення CLM. INHUBBER спрощує контракти, робить їх зрозумілими, інтерактивними, простими в управлінні та автоматизова...

Summize

Summize

summize.com

Summize є піонером справжнього цифрового укладання контрактів за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрем...

SpotDraft

SpotDraft

app.spotdraft.com

SpotDraft — це рішення для управління контрактами та автоматизації на основі штучного інтелекту, розроблене для компаній, що швидко розвиваються. Він пропонує наскрізні послуги з управління контрактами для юридичних, продажів, маркетингу, кадрів, бізнес-операцій і закупівель. Завдяки своїй найкращій...

Ontra

Ontra

ontra.ai

Ontra є світовим лідером у сфері автоматизації контрактів і розвідки для приватних компаній з управління активами. Платформа Ontra поєднує програмне забезпечення з підтримкою штучного інтелекту та всесвітню мережу висококваліфікованих юристів для модернізації регулярних юридичних робочих процесів. Р...

ContractHero

ContractHero

contracthero.com

ContractHero — це найпростіше та найінтуїтивніше хмарне програмне забезпечення для ефективного керування вашими контрактами. Наше захищене програмне забезпечення розміщене в ЄС на серверах, сертифікованих за стандартами ISO27001 та ISO9001, і користується довірою сотень клієнтів, пропонуючи автомати...

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізованої інфор...

Zuva

Zuva

zuva.ai

Контрактує AI, який надзвичайно простий у використанні. Легко додайте розвідку про контракти до своїх робочих процесів і програм.

Dealsign

Dealsign

dealsign.ai

Dealsign допомагає компаніям швидше укладати угоди та легко керувати контрактами завдяки кращій взаємодії протягом усього життєвого циклу контракту.

Oneflow

Oneflow

oneflow.com

Менше адмін контракту. Більше контрактної магії. Будьте ефективнішими за допомогою справді цифрових контрактів Oneflow, які роблять роботу швидшою, а життя — легшим.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

З легкістю задовольніть свої потреби в цифрових продажах за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення! Зареєструйте свій безкоштовний обліковий запис сьогодні та швидше укладайте угоди.

Evisort

Evisort

evisort.com

Інтелектуальна платформа керування контрактами Evisort допомагає вам централізовано керувати контрактами, отримувати аналітику контрактів у режимі реального часу та автоматизувати життєвий цикл контрактів.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.

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