Альтернативи - ProspectBoss

DandyDialer

dandydialer.com

DandyDialer — це потужний набір номера, розміщений у хмарі, із сучасним зручним для мобільних пристроїв інтерфейсом. З DandyDialer вам не потрібно нікуди встановлювати програмне забезпечення. Все, що вам потрібно, це обліковий запис у постачальника магістральних каналів SIP/VoIP, а ми подбаємо про і...