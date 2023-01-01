Альтернативи - ProQuo AI

Zinklar

zinklar.com

Платформа SaaS, яка забезпечує результати в реальному часі та перетворює Consumer Insights на щоденне рішення для брендів у всьому світі. Він пропонує брендам продукт, який традиційно купується через агентства з дослідження ринку на основі річної передплати. Простий, легкий і за допомогою команди сп...