Альтернативи - Promoty
Later
later.com
Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
LTK
shopltk.com
Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.
PartnerStack
partnerstack.com
Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.
Affable.ai
affable.ai
Маркетингова платформа Influencer Affable дозволяє глобальним брендам, агентствам і брендам електронної комерції D2C легко знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та вимірювати рентабельність інвестицій! Перевірені особи впливу. 100+ клієнтів.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
GRIN
grin.co
GRIN — це найкраще програмне забезпечення для маркетингу для брендів електронної комерції. Наша платформа на основі штучного інтелекту включає в себе 32 м+ набору впливових осіб, кімнату для роботи з кампаніями, звіти та аналітику, оплату та виконання продуктів, повну медіа-бібліотеку вмісту тощо.
BrandChamp
brandchamp.io
Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.
Perpetua
perpetua.io
Інфраструктура зростання для електронної комерції. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які використовують роздрібне програмне забезпечення Perpetua для медіарозробки та аналізу, щоб прибутково збільшити масштаби на Amazon, Walmart, Instacart та інших ринках.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Універсальне рішення для розширення можливостей вашого маркетингу з впливовим фактором. Керуйте повним життєвим циклом своїх впливових маркетингових кампаній.
Traackr
traackr.com
Traackr — це система записів для маркетингу впливових осіб на основі даних, яку маркетологи використовують, щоб інвестувати в правильні стратегії, оптимізувати кампанії та масштабувати програми.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
Fohr
fohr.co
Fohr — одна з провідних маркетингових компаній із впливовим впливом, яка зв’язує потрібних впливових осіб і амбасадорів брендів із провідними брендами. Відвідайте наш веб-сайт сьогодні.
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
StarNgage
starngage.com
У StarNgage ми віримо, що соціально поширений візуальний контент – це майбутнє реклами. Зараз це відбувається в Instagram, і ми хочемо допомогти брендам у цій пригоді та виграти в Instagram. Ця платформа дозволяє брендам оцінювати свої маркетингові зусилля в Instagram і залучати впливових людей до с...
Favikon
favikon.com
Перетворіть свою стратегію в соціальних мережах за допомогою Favikon: маркетингової платформи Creator на основі штучного інтелекту. - Легко розкрийте потенціал соціальних мереж, щоб знайти ідеальних творців. Наші фільтри дають змогу націлюватися на конкретні ніші відповідно до ваших потреб або потре...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіть...
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — це єдине рішення для керування партнерськими відносинами, яке забезпечує прибуткове зростання для маркетологів завдяки наскрізній технології та комплексному обслуговуванню.
Influence.co
influence.co
Усе, що вам потрібно, щоб це зробити як творець. Приєднуйтесь до першої професійної мережі, створеної для впливових людей і творців. Створіть свій профіль сьогодні, щоб заробляти гроші, вчитися один у одного та знайомитися з людьми через спільноти.
#paid
hashtagpaid.com
Оплачений хештег — знайдіть відповідність творцям, запускайте кампанії та створюйте білий список творців — на одній платформі. Інфлюенсерський маркетинг тепер безпечний, простий і швидкий.
Upfluence
upfluence.com
Стимулюйте продажі через Creator Marketing. Інфлюенсерський маркетинг, партнерські програми, керування творцями, створений користувачами контент, амбасадори бренду: будуйте цінні партнерства для розвитку свого бізнесу.
MagicLinks
magiclinks.com
MagicLinks — це відзначена нагородами маркетингова платформа для впливових людей і сертифікована корпорація B, яка підтримує соціальну комерцію з творцями та провідними споживчими брендами світу. Власна технологія MagicLinks, Match Intelligence™, забезпечує стратегічний підбір творців для брендів, я...
Influencity
influencity.com
Influencity — це маркетингове рішення для впливових людей на базі штучного інтелекту, яке дозволяє повністю керувати взаємовідносинами з впливовими людьми на одній платформі. Наш набір технологій включає понад 60 функцій, які допомагають великим і малим компаніям налаштовувати робочі процеси та успі...
Afluencer
afluencer.com
Знайомтеся з інфлюенсерами, мікроінфлюенсерами та творцями тут! Для публікацій і роликів в Instagram, TikTok і YouTube. • Познайомте вас із новими партнерами, які створять для вас контент, створений користувачами (UGC), а також опублікують його на своїх каналах соціальних мереж. • Ви можете зареєстр...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати практичну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використову...
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai виконує місію демократизації візуального контенту, унікальним чином поєднуючи силу бренд-спільнот і генеративний штучний інтелект. Платформа VisualGPT, яка очікує на патент, дозволяє брендам шукати, відкривати, керувати, створювати, відновлювати, поширювати та співпрацювати з візуальним вмі...
Heepsy
heepsy.com
Знайдіть впливових осіб за лічені секунди. Миттєвий доступ до інфлюенсерів Instagram, Youtube, Tiktok і Twitch за місцезнаходженням і категорією. Проаналізуйте свою аудиторію та зв’яжіться з нею.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – це експеримент. А наступним чудовим експериментом для вашої стратегії цифрового маркетингу є використання створеного користувачами контенту (UGC) для збільшення аудиторії, посилення залучення аудиторії та збільшення доходу. Це відбувається з LoudCrowd. LoudCrowd співпрацює з найбільш шви...
Reditus
getreditus.com
Збільште свій MRR без попередніх витрат. Платформа партнерської програми для вашого B2B SaaS, виростіть свою партнерську програму на нові висоти.
Taggbox
taggbox.com
Платформа № 1 створеного користувачами контенту для створення та публікації кампаній UGC у різних маркетингових точках взаємодії. Ідеальна платформа UGC для підвищення довіри до бренду, обізнаності, залучення користувачів і успішних продажів.
Tolt
tolt.io
Доступне рішення для запуску власної партнерської програми. Tolt допомагає стартапам SaaS створити та запустити власну партнерську програму. Працює зі Stripe і Paddle.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco — це платформа, розроблена для точного аналізу впливових людей у соціальних мережах. Завдяки використанню сучасних технологій, машинного навчання та власних розробок Yoloco допомагає користувачам отримати всі дані, необхідні для проведення успішної рекламної кампанії. Платформа надає потужн...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — це світова провідна технологічна компанія, яка дозволяє малим і середнім підприємствам, транснаціональним корпораціям, креативним агентствам, дослідницьким компаніям і неурядовим організаціям підключатися до нашої різноманітної спільноти африканських творців. Платформа Wowzi допомагає бренда...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — це онлайн-ринок, який дозволяє Брендам зв’язуватися з перевіреними мікро- та нано-інфлюенсерами для взаємовигідної співпраці. Платформа надає творцям простір для демонстрації своїх навичок і збільшення кількості прихильників, а також дозволяє компаніям використовувати потужність маркети...
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт...
Upcred Customer
upcred.ai
UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт...
Upcred Creator
upcred.ai
UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт...
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous розблоковує впливовий маркетинг для найбільших брендів у світі з великою увагою до TikTok. Ми представляємо собою повнофункціональне рішення, створене на основі розвиненої інфраструктури даних, яка використовує прогнозну аналітику та машинне навчання для оптимізації маркетингової стратегі...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та ...
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та ...
Stellar
stellar.io
Маркетингове рішення Stellar для впливових людей дозволяє проводити кампанії розумніше, швидше та ефективніше. За допомогою інтуїтивно зрозумілого та простого у використанні програмного забезпечення Stellar маркетологи можуть відмовитися від електронних таблиць і автоматизувати виснажливий ручний пр...
Socialveins
socialveins.com
Це маркетингова платформа Influencer, де менеджери кампаній можуть запускати та керувати своїми кампаніями з тисячами творців, зареєстрованих на платформі
Social Native
socialnative.com
Універсальна платформа UGC і рішення для впливу на брендований контент. Створюйте, створюйте та оптимізуйте створений користувачами вміст і соціальний вміст.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim — це платформа для маркетингу та керування авторами на основі штучного інтелекту. Ми пропонуємо найкращі послуги та допомагаємо брендам виявляти впливових осіб на основі охоплення, демографічних показників і аудиторії в соціальних мережах. Наш інструмент на основі штучного інтелекту допом...
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Sauce перетворює ваш Instagram і TikTok на захоплюючий досвід покупок, розкриває потенціал вашого бренду для розвитку спільнот за допомогою контенту, створеного користувачами, і збільшує продажі через партнерство з впливовими особами.
SARAL
getsaral.com
SARAL — це ваша проста й ефективна маркетингова платформа, створена для брендів електронної комерції. Знаходьте незадіяних впливових осіб, автоматизуйте охоплення, керуйте стосунками, відстежуйте ефективність і надсилайте платежі – усе під одним дахом! Отримайте безкоштовну пробну версію та перевірт...
Rizer Social
rizersocial.io
Платформа Rizer — це хмарне програмне забезпечення, яке використовують бренди та рекламодавці. Rizer Social позиціонується як ефективний маркетинговий інструмент та інструмент бізнес-аналітики, що є абсолютно іншою категорією, ніж інші платформи, які більше зосереджені на транзакційних ринках. Наше ...
Primetag
primetag.com
Primetag — це потужне програмне забезпечення Influencer Marketing, створене для того, щоб зробити складні речі легкими, а складні — можливими.
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza — це маркетингова платформа впливових людей, яка дозволяє рекламодавцям шукати, знаходити впливових осіб і зв’язуватися з ними, а також керувати кампаніями впливових осіб на своїй платформі. Linkpizza має понад 3500 впливових людей, підключених до своєї мережі, і в основному зосереджена на...
LeaLi
leali.io
Інноваційна платформа для дослідження світу творчої співпраці. Пориньте в динамічну спільноту, де надзвичайні уми сходяться, щоб сформувати майбутнє мистецтва, дизайну, моди тощо. Розкрийте свій мистецький потенціал, зв’яжіться з однодумцями та візіонерами та розпочніть трансформаційні партнерства, ...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — це ринок впливових людей і контенту, створеного користувачами (UGC), де ви можете швидко зв’язати свій бренд із тисячами творців контенту та впливових осіб TikTok для просування своїх продуктів і послуг.
IQFluence
iqfluence.io
QFluence — це маркетингова платформа впливу на основі штучного інтелекту, яка змінює спосіб спілкування брендів і маркетингових агентств зі своєю аудиторією. Наша платформа використовує ШІ, щоб зробити маркетинг впливу більш персоналізованим і ефективним. Ми допомагаємо компаніям знаходити потрібних...
inzpire.me
inzpire.me
inzpire.me — це платформа для повного маркетингу впливу. Знаходьте творців, налагоджуйте стосунки, отримуйте доступ до перевірених даних і вимірювайте рентабельність інвестицій.
Influentials
influentials.com
Ми є європейською наскрізною маркетинговою платформою, яка дозволяє брендам працювати з впливовими особами. Ми беремо на себе всю важку роботу та дозволяємо вам зосередитися на проведенні успішних кампаній, які сприяють розвитку вашого бізнесу.