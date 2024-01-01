Альтернативи - ProjectionHub
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Будучи лідером у сфері експертних рішень у всьому світі, ми допомагаємо професіоналам досягати значних результатів у сферах охорони здоров’я, оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансів і права, коли це найбільш важливо.
Bench Accounting
bench.co
Bench — найбільша в Америці професійна бухгалтерська служба для малого бізнесу. Почніть безкоштовну пробну версію сьогодні, і ми проведемо ваш бухгалтерський облік протягом одного місяця.
Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних завдань і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...
Zeni
zeni.ai
Фінансова команда для стартапів на основі штучного інтелекту. Розблокуйте фінансову інформацію в режимі реального часу та фінансову команду з повним набором послуг за допомогою інтелектуальних послуг бухгалтерії, бухгалтерії та фінансового директора Zeni.
Fincent
fincent.com
Відчуйте безперебійне управління фінансами. Оптимізація ✓ Бухгалтерія ✓ Подання податкових декларацій ✓ Виставлення рахунків і платежів ✓ Відстеження витрат тощо. Замовте демо!
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark пропонує онлайн-облік, який включає автоматизований облік із доступом до спеціальної команди для спрощеної підготовки податків, виставлення рахунків, платежів, відстеження витрат тощо
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal допомагає командам використовувати дані для збільшення прибутку. По-перше, ми працюємо з вашою командою, щоб виокремити ваш ідеальний профіль клієнта та розробити список перспективних потенційних клієнтів із високим потенціалом. Далі ми постійно надаємо вашій команді цільових покупців. На...
LBMC
lbmc.com
LBMC – це фірма, що надає професійні послуги, яка пропонує консультаційні послуги з бухгалтерського обліку та фінансів, людських ресурсів, технологій, ризиків та інформаційної безпеки, а також консультаційні послуги з питань майнового стану як для компаній, так і для людей із високим чистим капітало...
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation є провідним постачальником програмного забезпечення для оренди та позики обладнання, налаштування програмного забезпечення та консультаційних послуг для індустрії фінансування обладнання.
American Century Investments
americancentury.com
Щодня ви інвестуєте в те, щоб зробити світ кращим для себе, своєї родини та громади. Індивідуально ви робите значущі зміни. Разом ми можемо стати потужною силою добра.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann — це повністю інтегрована фірма, що надає фінансові послуги, до складу якої входять CPA та консультанти, консультанти з питань багатства та корпоративні дослідники.