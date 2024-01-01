Альтернативи - Productsup
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Veeqo
veeqo.com
Все в одному програмному забезпеченні електронної комерції для доставки. Скоротіть вартість і час, необхідний для виконання замовлень, за допомогою низьких тарифів доставки, автоматизації та інструментів для виконання без проблем.
Flipsnack
flipsnack.com
Створіть приголомшливий фліпбук онлайн. Створюйте, діліться та вставляйте онлайн-каталоги для гортання сторінок, перетворюючи ваші PDF-файли на онлайн-книги для гортання. Зробіть перекидну книжку в Інтернеті за допомогою нашого вдосконаленого засобу для перекидання книг. Спробувати безкоштовно!
Algolia
algolia.com
Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).
Webgility
webgility.com
Увійдіть зараз, щоб отримати доступ до провідної автоматизації бухгалтерського обліку та багатоканальної програмної платформи для онлайн-магазинів і комерційних компаній.
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite — це найпростіший спосіб для брендів і роздрібних торговців розміщувати та продавати свою продукцію на найбільших онлайн-ринках світу.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...
OnWhatsApp
onwhats.app
Розширення можливостей Neighborhood Commerce для наявних і наступних мільярдів користувачів WhatsApp.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!
Extensiv
extensiv.com
Extensiv об’єднує бренди та 3PL для створення більш гнучких і надійних мереж виконання замовлення, які перевершують сьогоднішні захмарні очікування споживачів.
Channable
channable.com
Наша комплексна платформа пропонує рішення, необхідні для кращої видимості, розумніших рекламних кампаній і більш персоналізованого маркетингу.
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...
Salsify
salsify.com
Платформа CommerceXM від Salsify забезпечує досвід, який потребують покупці на кожному етапі шляху до покупки, всюди на цифровій полиці.
Syte
syte.ai
Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа №1 для оптимізації каналів даних і систем керування каналами продуктів дозволяє розміщувати ваші продукти в списку будь-де, де люди здійснюють покупки в Інтернеті, зокрема в Google Shopping, Amazon і Facebook.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Searchspring
searchspring.net
Забезпечте покупцям приємні враження від покупок і результатів продукту. Візьміть під свій контроль і вийдіть за межі релевантності. Робіть те, що вам не дозволяє ваша платформа.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — це платформа керування електронною комерцією, спеціально розроблена для компаній, особливо тих, що працюють у Північній Америці. Він пропонує інтегроване рішення, яке допомагає підприємствам керувати різними аспектами своїх операцій електронної комерції. Деякі ключові функції MarketSy...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
ChannelGrabber
channelgrabber.com
Багатоканальне програмне забезпечення електронної комерції ChannelGrabber для управління запасами, керування замовленнями з виставленням рахунків, доставкою, обміном повідомленнями тощо. Раніше OrderHub.
Sellercloud
sellercloud.com
Ідеальне рішення для вашого бізнесу електронної комерції. Спростіть свої операції та розширте доступ до інших каналів. Плавно контролюйте свій інвентар, каталог, закупівлю та виконання.
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot — це центральний центр ваших онлайн-продажів. Підключіть свої канали та керуйте товарними запасами, замовленнями, транспортними етикетками та фінансовими звітами. Stockpilot пропонує повний набір функцій для оптимізації процесів електронної комерції за допомогою однієї панелі. Ми пропонує...
Omnirio
omnirio.com
Omnirio дозволяє керувати всіма вашими онлайн-магазинами в одному зручному місці, щоб ви могли продавати скрізь!
3DSellers
3dsellers.com
Провідні інструменти продажу на eBay торгової марки знаходяться на платформі менеджера з продажу 3Dsellers eBay. Отримуйте більше продажів і відгуків на eBay, а також заощаджуйте час завдяки автоматизації eBay і масовим діям щодо списків, замовлень, повідомлень тощо. Забезпечте швидку (і навіть авто...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator — це гнучке рішення для управління торгівлею, яке дозволяє оптимізувати, автоматизувати та керувати вашими продуктами, списками, ціноутворенням, запасами та замовленнями на кількох каналах і ринках. Клієнти StoreAutomator витрачають на 50% менше часу на непотрібні завдання адміністрат...
edrone
edrone.me
edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і ...
commonsku
commonsku.com
commonsku — це програмне забезпечення, спеціально розроблене для індустрії рекламної продукції. Це CRM, керування замовленнями та платформа електронної комерції, об’єднані в один складний центр. Завдяки програмному забезпеченню, яке інтуїтивно з’єднує дистриб’юторів і постачальників, commonsku – це ...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для свої...
Publitas
publitas.com
Ми допомагаємо брендам публікувати каталоги в Інтернеті, щоб забезпечити гарний досвід покупки.