Альтернативи - Productsup

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Все в одному програмному забезпеченні електронної комерції для доставки. Скоротіть вартість і час, необхідний для виконання замовлень, за допомогою низьких тарифів доставки, автоматизації та інструментів для виконання без проблем.

Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Створіть приголомшливий фліпбук онлайн. Створюйте, діліться та вставляйте онлайн-каталоги для гортання сторінок, перетворюючи ваші PDF-файли на онлайн-книги для гортання. Зробіть перекидну книжку в Інтернеті за допомогою нашого вдосконаленого засобу для перекидання книг. Спробувати безкоштовно!

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).

Webgility

Webgility

webgility.com

Увійдіть зараз, щоб отримати доступ до провідної автоматизації бухгалтерського обліку та багатоканальної програмної платформи для онлайн-магазинів і комерційних компаній.

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

Sellbrite — це найпростіший спосіб для брендів і роздрібних торговців розміщувати та продавати свою продукцію на найбільших онлайн-ринках світу.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...

OnWhatsApp

OnWhatsApp

onwhats.app

Розширення можливостей Neighborhood Commerce для наявних і наступних мільярдів користувачів WhatsApp.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv об’єднує бренди та 3PL для створення більш гнучких і надійних мереж виконання замовлення, які перевершують сьогоднішні захмарні очікування споживачів.

Channable

Channable

channable.com

Наша комплексна платформа пропонує рішення, необхідні для кращої видимості, розумніших рекламних кампаній і більш персоналізованого маркетингу.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...

Salsify

Salsify

salsify.com

Платформа CommerceXM від Salsify забезпечує досвід, який потребують покупці на кожному етапі шляху до покупки, всюди на цифровій полиці.

Syte

Syte

syte.ai

Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Наша платформа №1 для оптимізації каналів даних і систем керування каналами продуктів дозволяє розміщувати ваші продукти в списку будь-де, де люди здійснюють покупки в Інтернеті, зокрема в Google Shopping, Amazon і Facebook.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Забезпечте покупцям приємні враження від покупок і результатів продукту. Візьміть під свій контроль і вийдіть за межі релевантності. Робіть те, що вам не дозволяє ваша платформа.

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer — це платформа керування електронною комерцією, спеціально розроблена для компаній, особливо тих, що працюють у Північній Америці. Він пропонує інтегроване рішення, яке допомагає підприємствам керувати різними аспектами своїх операцій електронної комерції. Деякі ключові функції MarketSy...

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.

ChannelGrabber

ChannelGrabber

channelgrabber.com

Багатоканальне програмне забезпечення електронної комерції ChannelGrabber для управління запасами, керування замовленнями з виставленням рахунків, доставкою, обміном повідомленнями тощо. Раніше OrderHub.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Ідеальне рішення для вашого бізнесу електронної комерції. Спростіть свої операції та розширте доступ до інших каналів. Плавно контролюйте свій інвентар, каталог, закупівлю та виконання.

Stockpilot

Stockpilot

stockpilot.com

Stockpilot — це центральний центр ваших онлайн-продажів. Підключіть свої канали та керуйте товарними запасами, замовленнями, транспортними етикетками та фінансовими звітами. Stockpilot пропонує повний набір функцій для оптимізації процесів електронної комерції за допомогою однієї панелі. Ми пропонує...

Omnirio

Omnirio

omnirio.com

Omnirio дозволяє керувати всіма вашими онлайн-магазинами в одному зручному місці, щоб ви могли продавати скрізь!

3DSellers

3DSellers

3dsellers.com

Провідні інструменти продажу на eBay торгової марки знаходяться на платформі менеджера з продажу 3Dsellers eBay. Отримуйте більше продажів і відгуків на eBay, а також заощаджуйте час завдяки автоматизації eBay і масовим діям щодо списків, замовлень, повідомлень тощо. Забезпечте швидку (і навіть авто...

StoreAutomator

StoreAutomator

storeautomator.com

StoreAutomator — це гнучке рішення для управління торгівлею, яке дозволяє оптимізувати, автоматизувати та керувати вашими продуктами, списками, ціноутворенням, запасами та замовленнями на кількох каналах і ринках. Клієнти StoreAutomator витрачають на 50% менше часу на непотрібні завдання адміністрат...

edrone

edrone

edrone.me

edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і ...

commonsku

commonsku

commonsku.com

commonsku — це програмне забезпечення, спеціально розроблене для індустрії рекламної продукції. Це CRM, керування замовленнями та платформа електронної комерції, об’єднані в один складний центр. Завдяки програмному забезпеченню, яке інтуїтивно з’єднує дистриб’юторів і постачальників, commonsku – це ...

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для свої...

Publitas

Publitas

publitas.com

Ми допомагаємо брендам публікувати каталоги в Інтернеті, щоб забезпечити гарний досвід покупки.

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності