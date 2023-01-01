Альтернативи - Procurated
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
Liftify
liftify.com
Your company's reputation is everything. We provide software designed to help businesses build and promote a 5 star reputation online.
Reputedfirms
reputedfirms.com
Онлайн-платформа для публікації досвіду клієнтів і відгуків про вашу компанію.
TechBehemoths
techbehemoths.com
Знайдіть найкращу ІТ-компанію для свого наступного проекту. Виберіть із 56 128 компаній у 146 країнах і 7 532 містах. Наймайте провідні технологічні компанії у вашому регіоні!
UpCity
upcity.com
У UpCity ми створюємо та підтримуємо успішні відносини між компаніями та постачальниками послуг B2B. Знайдіть свого наступного партнера вже сьогодні!
GoodFirms
goodfirms.co
Найнадійніша B2B оглядова та дослідницька платформа, яка містить колекцію відгуків і рейтингів клієнтів, профілі компаній і інтерв’ю з генеральними директорами ІТ-служб. Знайдіть найкращі ІТ-компанії світу.
Sortlist
sortlist.com
Відкрийте для себе найбільш релевантні агентства для вашого проекту на основі ваших власних конкретних вимог.
Famewall
famewall.io
Збільшуйте продажі, легко збираючи відгуки 🎉. Збільшуйте продажі та конверсії за допомогою відгуків, які можна зібрати від ваших клієнтів і вставити на свій веб-сайт менш ніж за 2 хвилини без використання коду!
Clutch.co
clutch.co
Єдиний ресурс, який вам потрібен, щоб знайти правильну компанію. Виберіть компанію, яка найкраще підходить для вашого бізнесу, використовуючи 98 000+ відгуків клієнтів від реальних людей.