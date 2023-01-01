Pricez — соціальний сервіс для порівняння цін на продукти харчування та аптеки в супермаркеті онлайн і в додатку, а також для керування списками покупок. У Pricez ви можете порівнювати ціни в харчових і аптечних мережах, обмінюватися списками покупок і економити гроші.

Вебсайт: pricez.co.il

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