WebCatalog
Previewed

Previewed

previewed.app

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Previewed» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Приєднайтеся до Previewed, щоб створювати приголомшливі 3D-зображення та анімацію для своєї програми. Вибирайте із сотень готових макетів або створюйте власні.

Вебсайт: previewed.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Previewed». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Premast

Premast

premast.com

Smartmockups

Smartmockups

smartmockups.com

KAEDIM

KAEDIM

kaedim3d.com

LeiaPix Converter

LeiaPix Converter

convert.leiapix.com

iPostal1

iPostal1

ipostal1.com

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

Bitmoji

Bitmoji

bitmoji.com

Moqups

Moqups

moqups.com

Haikei

Haikei

haikei.app

PhotoBooth

PhotoBooth

magicstudio.com

Pacdora

Pacdora

pacdora.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності