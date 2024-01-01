Альтернативи - PressRush

Wizikey

wizikey.com

Що таке Wizikey? Wizikey — це програмне забезпечення для моніторингу ЗМІ та PR. Він допомагає компаніям у моніторингу медіа в різних медіа разом із тенденціями та уявленнями про конкурентну розвідку та розповсюдження прес-релізів у всьому світі. Це також допомагає PR-фахівцям знайти потрібну групу р...