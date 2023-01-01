Альтернативи - PowerChord
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Google My Business
business.google.com
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
Looker
looker.com
Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу для швидшого розвитку бізнесу. Zoho MarketingHub — це комплексне програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає успішно керувати маркетинговою діяльністю в кількох каналах. Залучайте більше потенційних клієнтів, перетворюйте їх...
SE Ranking
seranking.com
Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.
Moz
moz.com
За підтримки найбільшої спільноти пошуковиків на планеті Moz створює інструменти, які полегшують пошукову оптимізацію, вхідний маркетинг, створення посилань і контент-маркетинг. Почніть безкоштовну 30-денну пробну версію вже сьогодні!
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Keyword.com
keyword.com
Раніше SerpBook.com – усе, що вам потрібно для відстеження, точного визначення та перевірки ваших зусиль з оптимізації пошукових систем. Демонструйте та повідомляйте людям, які мають значення.
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків
Funnel
funnel.io
Підтримує збір даних з будь-якого джерела маркетингових або рекламних даних і перетворює маркетингові дані в автоматизовані маркетингові звіти.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.
Oviond
oviond.com
Панелі цифрового маркетингу та звітність Ваші клієнти сподобаються менш ніж за 5 хвилин. Продемонструйте цінність свого маркетингового агентства, одночасно оптимізуючи рентабельність інвестицій клієнтів за допомогою автоматизованих, повністю настроюваних міжканальних панелей цифрового маркетингу та...
Supermetrics
supermetrics.com
Перемістіть свої маркетингові дані в Google Sheets, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake тощо за допомогою Supermetrics.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — це повний інструмент моніторингу пошукових систем, який дозволяє відстежувати необмежену кількість конкурентів без запитань. Чорт, ми дозволимо вам відстежувати стільки, скільки ви можете впоратися.
BrightLocal
brightlocal.com
Універсальна платформа для успішного локального пошуку · Підніміться в рейтингу, зміцніть свою репутацію та виділяйтеся в локальному пошуку за допомогою BrightLocal.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
Woopra
woopra.com
Проаналізуйте та візуалізуйте весь шлях клієнта від першого маркетингового дотику до використання продукту. Підпишіться на наш безкоштовний план сьогодні.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.
GoSquared
gosquared.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизації маркетингу, чату та аналітики в реальному часі.
Keen
keen.io
Keen — це повністю керована платформа потокового передавання подій, створена на базі Apache Kafka. Почніть транслювати за лічені хвилини за 30 днів безкоштовно.
Dataslayer
dataslayer.ai
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ЗВІТ ЗРОБИТИ ЛЕГКО. Імпортуйте всі свої цифрові дані MK у Google Sheets, Data Studio, платформи Business Intelligence (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) і BigQuery за лічені секунди. Найкраща альтернатива Supermetrics.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
Solocal
solocal.com
Ми допомагаємо бізнесу розвиватися за допомогою цифрових технологій. Миттєво отримуйте персоналізовану консультацію за допомогою безкоштовного цифрового аудиту.
Pathmatics
pathmatics.com
База даних рекламодавців Pathmatics і платформа аналізу цифрового маркетингу забезпечують прозорість цифрових рекламних стратегій ваших конкурентів.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...
Seobility
seobility.net
Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google
Nightwatch
nightwatch.io
Відстежуйте пошукові рейтинги з будь-якої точки на Землі. Зрозумійте, що сприяє трафіку вашої пошукової системи та продажам у всіх провідних пошукових системах аж до рівня поштового індексу.
Quantcast
quantcast.com
Ми використовуємо абсолютно новий підхід до реклами у відкритому Інтернеті.
Maropost
maropost.com
Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers – це нагороджена компанія, що розробляє програмне забезпечення для відгуків клієнтів. Отримати більше відгуків. Відповідайте клієнтам. Дізнайтеся про досвід клієнтів.
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics — це доступний онлайн-інструмент для прослуховування та моніторингу, призначений для надання цінної та дієвої інформації для компаній усіх видів і розмірів. Система постійно відстежує мільйони каналів щодня та фіксує мільярди згадок з усіх континентів і мов за допомогою розширеного...
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI — це розширене рішення для моделювання комплексу маркетингу (МММ), яке використовує ШІ для багатоканальних брендів. Скористайтеся міжканальним розподілом доходів і оптимізацією бюджету, спеціально розробленою для вашого бренду, об’єднавши ваші унікальні дані та наші десятиліття досвіду ...
EasyInsights
easyinsights.ai
Поєднайте витрати на рекламу та кліки, аналітику додатків, конверсії веб-сайтів і дані CRM, щоб отримати повну картину ефективності маркетингу. Лазерна зосередженість на отриманні прибутку та прибутковості шляхом автоматизації нудних завдань перетворення даних для отримання розуміння. Автоматизуйте ...
Metrics Watch
metricswatch.com
Інструмент маркетингових звітів електронною поштою. Аналітика, SEO, PPC, SEM або звіти та інформаційні панелі соціальних мереж, які надсилаються вашим клієнтам електронною поштою. І це НЕ PDF або посилання!
Marketing Evolution
marketingevolution.com
Ми даємо маркетологам можливість діяти. Marketing Evolution допомагає вам інтегрувати та централізувати всі ваші маркетингові програми, дозволяючи відстежувати міжканальні маркетингові інвестиції від усвідомлення верхньої послідовності до конверсій у нижній послідовності, розуміти додаткову медіа-еф...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla — це хмарне програмне забезпечення №1 у світі для пошуку потенційних клієнтів і закриття клієнтів, яке допомагає агентствам знаходити, аналізувати та закривати більше потенційних клієнтів для послуг цифрового маркетингу.