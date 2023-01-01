Альтернативи - PowerChord

Mandala AI.

mandalasystem.com

Mandala Analytics — це доступний онлайн-інструмент для прослуховування та моніторингу, призначений для надання цінної та дієвої інформації для компаній усіх видів і розмірів. Система постійно відстежує мільйони каналів щодня та фіксує мільярди згадок з усіх континентів і мов за допомогою розширеного...