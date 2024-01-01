Альтернативи - PostHog
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Sentry
sentry.io
Sentry — це крос-платформний моніторинг додатків, зосереджений на звітах про помилки.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Розширення можливостей ВАС залучати потенційних клієнтів, продавати свої продукти та доносити своє повідомлення до світу! Ви лише в одній воронці!
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами та надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадська компанія-розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Ванкувері, Британська Колумбія. Компанія створює цільові сторінки для веб-сайтів і є організатором щорічної конференції «Заклик до дії».
TWIPLA
twipla.com
Ідеальна альтернатива конфіденційності Google Analytics. Приєднуйтеся до більш ніж 2,5 мільйонів веб-сайтів, які вже користуються перевагами аналітики та розвідки, яка забезпечує конфіденційність.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica — це безкоштовна служба веб-аналітики від Яндекса, яка відстежує трафік веб-сайту та звітує про нього. Яндекс запустив сервіс у 2008 році та зробив його загальнодоступним у 2009 році. Станом на 2019 рік Яндекс.Метрика є третім за популярністю сервісом веб-аналітики в Інтернеті.
Pendo
pendo.io
«Пендо» — це кенійський драматичний телесеріал, який транслюється на телеканалі НТВ, а перша прем’єра відбулася 3 грудня 2014 року. Сценарій серіалу написала Грейс Даніл, продюсувала та розповсюджувала DIL Pictures.
FullStory
fullstory.com
FullStory — це ваша цифрова аналітична платформа для миттєвих послідовностей, точного відтворення, спеціальних подій, теплових карт, розширеного пошуку, інструментів для розробників тощо.
Algolia
algolia.com
Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).
WebinarJam
home.webinarjam.com
Збільште ваші продажі та відвідуваність за допомогою єдиної системи вебінарів, яка створює повну пряму трансляцію події від реєстрації до повтору. WebinarJam має більше можливостей, не потребує завантажень і є найзначнішим удосконаленням трансляції в прямому ефірі, потокової трансляції подій і транс...
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Leadpages
leadpages.com
Виходьте в Інтернет і розвивайтеся з Leadpages Найкращий вибір для малого бізнесу в усьому світі. Легко створюйте веб-сайти без коду, цільові сторінки з високою кількістю конверсій, спливаючі вікна, панелі сповіщень тощо.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Plerdy
plerdy.com
Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...
Planhat
planhat.com
Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.
Smartlook
smartlook.com
Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.
Lucky Orange
luckyorange.com
Менше часу на обчислення цифр, більше часу на розвиток вашого бізнесу. Підвищте коефіцієнт конверсії свого веб-сайту за допомогою нашої колекції інструментів, включаючи динамічні теплові карти, записи сеансів і живий чат.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реальн...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі