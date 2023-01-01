Альтернативи - Pointagram
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...
Compass
getcompass.ai
Автоматизуйте свої програми стимулювання. Прискорюйте продажі за допомогою нашого програмного забезпечення гейміфікації без проблем із виплатами.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — це програмне забезпечення для оцінки продуктивності, яке містить елементи залучення працівників. Він простий, але гнучкий і достатньо потужний, щоб працювати з швидко зростаючими компаніями будь-якого розміру. Запит на демонстрацію!
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence перетворює вашу CRM на механізм повного доходу. Ми є партнером Salesforce AppExchange. Наші співзасновники допомогли створити Salesforce. Ми розробили платформу аналізу доходів, яка використовує найсучасніші можливості глибокого навчання ШІ, щоб вивести ваші інвестиції...
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...
Plecto
plecto.com
Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання в одному потужному рішенні.
Gamifier
gamifier.co
Gamifier is a SaaS solution, helping sales leaders create a productive culture, increase revenue and create a fun environment through gamification. Our mission is to set out and multiply the number of top performers within any sales team. We do this by using automated game mechanics such as goals, q...
RapidFunnel
rapidfunnel.com
Explode prospecting and recruiting with unique tech, built specifically for Network Marketing by experienced industry leaders. Power your sales and recruiting with Authentic Sharing Technology; designed to increase warm market connections and conversions; tested in the field for over a decade. It’s ...
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot is the leading gamification and inventive platform for sales enablement leaders. Easily Manage Million-dollar budgets, send thousands of rewards in seconds, and give your team the best gift of all, the power to choose their prize. Track engagement through your internal marketing campa...
Trivie
trivie.com
Trivie — це платформа «Навчання як послуга» для вимірювання, управління та покращення знань. Ми робимо це, поєднуючи науку про мозок, соціальне навчання та надійну аналітику, щоб допомогти працівникам запам’ятати те, що їм потрібно знати, щоб ефективніше виконувати свою роботу, а також надаючи компа...
Alysio
alysio.ai
Alysio — це платформа управління ефективністю, створена для відділів продажів і GTM, яка надає вам інструменти для проактивного відстеження KPI, визнання досконалості та покращення управлінського нагляду за окремими представниками. Платформа сприяє змаганням, орієнтованим на результативність, дає ме...
Goals.com
goals.com
Goals.com — це просте й легке рішення для управління ефективністю продажів і командного виробництва. Базуючись на передумові, що зайняті лідери продажів і зайняті команди продажів потребують швидкого й точного уявлення про основні показники та інструменти, щоб сприяти збільшенню продажів, Goals.com ...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Рішення для управління ефективністю продажів для зростаючих команд продажів. Автоматично збираючи дані в режимі реального часу з ваших ключових систем (CRM, VOIP тощо), OneUp надає відділам продажів і менеджерам чітку інформацію, автоматизовані звіти, таблиці лідерів і конкурси. Платформа забезпечує...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen — це найсучасніша платформа для підвищення ефективності продажів, яка використовує гейміфікацію та візуалізацію, щоб надати командам продажів змогу повністю розкрити свій потенціал. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам покращити ефективність продажів і створити щасливі...
Spinify
spinify.com
Spinify, визнана платформою №1 для ігор продажів, виділяється як єдина платформа у своїй лізі, яка інтегрує передовий штучний інтелект, революціонізуючи ефективність і продуктивність команди продажів. Spinify відомий своєю прозорою, чіткою та гнучкою ціною, щоб підтримувати ваш бізнес на будь-якому ...
FluidAds
fluidads.com
Ми покращимо вашу цифрову рекламну гру Простий спосіб створити розумну цифрову тактику, щоб знаходити й залучати клієнтів і розвивати свій бізнес.
Raydiant
raydiant.com
Наше апаратне забезпечення Plug and Play та хмарний інтуїтивно зрозумілий корпоративний інтерфейс платформи (з ринком із понад 100 додатків) можна отримати з будь-якого місця за допомогою безпечного програмного забезпечення, яке може похвалитися 99,9% безвідмовної роботи та захистом від ризиків кібе...
SetSail
setsail.co
SetSail — це платформа даних про продажі, яка автоматизує фіксацію активності продажів, надає аналітичну інформацію про доходи та покращує ефективність продажів, щоб збільшити дохід.
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug — це платформа управління продажами для спеціалізованих торговців, ресторанів і брендів CPG. SparkPlug безпосередньо інтегрується з POS-системами звичайних підприємств, щоб автоматизувати практично всі аспекти впровадження та масштабування програми стимулювання. Механізм стимулювання Spark...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка забезпечує ваші відділи продажів актуальними знаннями про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегрований із Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення про...