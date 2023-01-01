Альтернативи - Pointagram

Trivie

trivie.com

Trivie — це платформа «Навчання як послуга» для вимірювання, управління та покращення знань. Ми робимо це, поєднуючи науку про мозок, соціальне навчання та надійну аналітику, щоб допомогти працівникам запам’ятати те, що їм потрібно знати, щоб ефективніше виконувати свою роботу, а також надаючи компа...