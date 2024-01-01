Альтернативи - Planning Pod
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Skedda
skedda.com
Офіси, коворкінги, університети, спортивні майданчики, студії та церкви – це лише деякі з місць, які керують використанням своїх столів, кімнат, кортів, студій, залів та всіх інших «просторів» за допомогою Skedda.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat — це програмне забезпечення для онлайн-кейтерингу та організації подій, яке збільшує продажі та спрощує бронювання ресторанів, готелів та унікальних закладів.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — це просте безкоштовне рішення для продажу квитків на події будь-яких форм і розмірів. Зареєструйтеся безкоштовно, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.
HeySummit
heysummit.com
Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...
Event Temple
eventtemple.com
Відзначене нагородами програмне забезпечення для управління готелями та закладами Заощаджуйте час і збільшуйте дохід за допомогою нашого простого у використанні рішення для готелів і закладів.
Swapcard
swapcard.com
Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay — це інструмент планування виставок, управління проектами та співпраці для менеджерів виставок, експонентів і команд заходів.
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для управління подіями. Ми пропонуємо рішення для ...
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja дозволяє створювати, проводити та ділитися вебінарами без жодних турбот. Почніть сьогодні та створіть свій перший вебінар за 10 секунд.
Event Staff
eventstaffapp.com
Швидко визначте, хто може вільно працювати, зв’яжіться зі своїм персоналом за допомогою текстових повідомлень, відстежуйте час за допомогою годинників та інтегруйте служби розрахунку заробітної плати.
AnyRoad
anyroad.com
Провідна маркетингова платформа досвіду для роботи та оптимізації подій і досвіду, підвищення лояльності до бренду та підвищення рентабельності інвестицій.
Eventeny
eventeny.com
Для цього у вас є система організації подій! Легко керуйте всім, що стосується ваших особистих, гібридних та онлайн-подій, усе в одному зручному місці!
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Propared
propared.com
Propared – Програмне забезпечення для планування виробництва для організації мистецтва та заходів
Trybooking
trybooking.com
Продавайте квитки онлайн за допомогою улюбленої системи бронювання подій Австралії. Наша система бронювання квитків на будь-які події, від невеликих зібрань до великих фестивалів, допоможе вам.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.
EventsX
eventsx.com
Фірмова платформа віртуальних подій EventsX полегшує підготовку успішних подій. Залиште всю важку роботу нам. Наша віртуальна платформа подбає про все: від початкової підготовки до маркетингу та хостингу. А наші безоплатні послуги та спеціалізовані менеджери з успіху будуть доступні, щоб допомогти в...
VenueArc
venuearc.com
VenueArc — це автоматизоване хмарне програмне забезпечення нового покоління для бронювання місць і керування подіями для бронювання та керування вашими театрами та центрами виконавських мистецтв.
serVme
servmeco.com
SerVme — це повна платформа для відвідувачів, яка поєднує бронювання, керування столиками, потужну маркетингову CRM, повторне залучення та опитування гостей із надійною аналітикою. Спеціально розроблена гостинна платформа serVme оптимізує операції від передньої до задньої частини будинку за допомого...
QReserve
get.qreserve.com
Гнучка та зручна платформа планування для легкого керування обладнанням, лабораторіями, кімнатами для переговорів, зручностями, людьми тощо, надаючи при цьому широкий спектр звітів і фінансових можливостей. За допомогою QReserve: - Встановлення детальних правил доступу до ресурсів - Збирання форм бр...
MeetingPackage
meetingpackage.com
Продавайте свої конференц-зали та послуги в Інтернеті з доступністю в реальному часі та динамічними цінами. Отримуйте миттєві бронювання або запити на пропозиції безпосередньо через власний веб-сайт за допомогою нашої системи бронювання.
Locaboo
locaboo.com
Ми уніфікуємо весь робочий процес з управління та бронювання приміщень для сучасних організацій і команд, щоб кожен отримав найлегший можливий доступ до простору, спорту та подій миттєво, будь-коли та без зусиль. Locaboo є провідною платформою для управління простором, спортом і подіями в Європі. На...
Harpsen
harpsen.com
Harpsen — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, створене для індустрії весіль та заходів.
Releventful
app.releventful.com
Releventful надає власникам бізнесу в індустрії подій комплексний набір інструментів, розроблений, щоб підтримувати їх упорядкованість і зв’язок, заощаджуючи час і гроші,
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo розташована поблизу Денвера, штат Колорадо, і була заснована в 2019 році Діном Евансом, засновником Dean Evans and Associates і творцем системи програмного забезпечення EMS Scheduling Software. Mazévo — це невелика й активна команда, яка займається наданням найкращого програмного забезпечення...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific — це універсальне програмне забезпечення для керування заходами, розташованими за межами Південно-Східної Азії. Сотні компаній скористалися перевагами розширеного програмного забезпечення для керування приміщеннями, такими як CRM, звітування та статистика, інтелектуальне планування, керув...
Venjue
venjue.com
Venjue — це універсальний інструмент для керування приміщеннями, розроблений, щоб допомогти компаніям, які проводять заходи, перетворити більше запитів на гостей. Від першого запиту до останнього гостя Venjue допоможе вам оптимізувати кожен аспект ваших подій, дозволяючи обробляти більший обсяг бізн...
Sessionize
sessionize.com
Sessionize — це розумний спосіб зробити виклик для доповідей, розклад і керування доповідачами.
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro — це просте у використанні програмне забезпечення для планування, розроблене спеціально для професіоналів проведення заходів у сфері економіки концертів. Оскільки персонал має бути «запрошений» і «прийняти» кожен концерт, звичайні інструменти планування не працюють. Наше програмне заб...
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor — це провідне хмарне програмне забезпечення для керування подіями, яке допомагає брендам оптимізувати та централізувати всі основні процеси планування подій і маркетингу. Нас використовують компанії зі списку Fortune 500 і стартапи, що швидко розвиваються, як систему відстеження подій у...
Event Smart
eventsmart.com
Організовуйте необмежену кількість заходів і продавайте необмежену кількість платних квитків безкоштовно у вашій країні та валюті на власному веб-сайті Event Smart.
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net полегшує кожному організовувати надзвичайні події. Наше програмне забезпечення для проведення подій містить усі необхідні інструменти для планування справді незабутніх подій – усе в одному зручному місці! Наша платформа дає вам змогу знайти найкращих постачальників заходів і місць п...
EventOnline
eventonline.be
EventOPS — це веб-програмне забезпечення, розроблене для менеджерів заходів, постачальників і дизайнерів заходів будь-якого масштабу.
Event Logic
eventlogic.se
У світі, який стає все більш цифровим, ми віримо в те, щоб змінити спосіб пошуку, планування та проведення зустрічей, подій і конференцій. Ми робимо це, гарантуючи, що розуміємо організаторів заходів та найскладніші виклики їхніх організацій у спробі створити успішні зустрічі між людьми. Результатом...
Reposite
reposite.io
Reposite — це провідний у галузі інструмент планування, який сприяє пошуку постачальників і спрощує координацію для групових планувальників.
Joi
joi.events
Ви витрачаєте години на оновлення електронних таблиць і документів вручну під час планування заходів? Якщо відповідь ствердна, то вам потрібен Джой. Joi — це єдине програмне забезпечення для планування заходів, яке може усунути проблеми з електронними таблицями. Унікальна архітектура Joi означає, що...
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою аналітики в реальному часі, бездоганно інтегрованої з функціями керування проектами та співпраці. Завдяки комплексному механізму бізнес-аналітики в основі Slingshot пропонує користувачам пряме посилання на їхні джерела даних і платфор...
RSVPify
rsvpify.com
Провідна онлайн-платформа з продажу квитків і організації подій, якій довіряють 30% Fortune 500. З легкістю керуйте великими та малими подіями та тримайте в центрі уваги свій бренд. Потужні функції, зокрема запрошення електронною поштою, онлайн-реєстрація та відповіді на запрошення, збір користуваль...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations пропонує потужне онлайн-програмне забезпечення для планування та керування подіями для місць проведення подій, кейтерингових компаній і професіоналів. Планування заходів – не турбуйтеся про документи Word, електронні листи та пошук інформації в різних місцях. MICE забезпечує впевнені...
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics тепер є Map D — найпростішим рішенням розпродати та організувати наступну подію. Зробіть продаж на стенді легким і викресліть складну логістику подій зі свого списку справ за допомогою карти D. Усі функції планування подій, необхідні для керування та проведення будь-яких подій у найпрос...
Evenium
corp.evenium.com
Evenium пропонує інтуїтивно зрозумілу технологію, щоб ви могли легко керувати своїми подіями, забезпечуючи кращий і привабливіший досвід для ваших відвідувачів. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, одночасно надаючи дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої...
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer (раніше InitLive) пропонує комплексне рішення для управління персоналом і волонтерами для програм і заходів. Рішення Bloomerang Volunteer оптимізує набір персоналу та волонтерів, планування, управління та спілкування через веб-додатки та мобільні додатки. Ідеально підходить для ...
Eventee
eventee.co
Завдяки інтуїтивно зрозумілому та красивому інтерфейсу як мобільного, так і веб-додатку, наші клієнти можуть охопити понад 70% бази користувачів за подію. Функції Eventee дозволяють ефективно керувати своєю подією, підвищити залученість відвідувачів і покращити загальний досвід події. Включені функц...
Perfect Venue
perfectvenue.com
Розпочніть БЕЗКОШТОВНУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ сьогодні на PerfectVenue.com! Кредитна картка не потрібна. Perfect Venue допомагає незалежним ресторанам, гостинним групам і всім типам закладів, надаючи просту у використанні та доступну систему, яка спрощує процес продажу подій. Perfect Venue дозволяє нашим клі...
Grip Events
grip.events
Grip — це платформа для проведення заходів на основі штучного інтелекту, створена для ділових стосунків. Це допомагає організаторам подій, таким як SXSW, RX і Clarion Events, встановлювати, підтримувати та відстежувати стосунки між учасниками кількох подій.
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для...
Tikkl
tikkl.com
Насолоджуйтеся захоплюючими подіями з усього світу, особисто чи віртуально. АБО влаштуйте свою власну неймовірну подію за допомогою нашого потужного рішення DIY, яке підвищує відвідуваність і прибуток. Тепер із ШІ.