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Альтернативи - Planning Pod

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!

Whova

Whova

whova.com

Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій

Wrike

Wrike

wrike.com

Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

Skedda

Skedda

skedda.com

Офіси, коворкінги, університети, спортивні майданчики, студії та церкви – це лише деякі з місць, які керують використанням своїх столів, кімнат, кортів, студій, залів та всіх інших «просторів» за допомогою Skedda.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat — це програмне забезпечення для онлайн-кейтерингу та організації подій, яке збільшує продажі та спрощує бронювання ресторанів, готелів та унікальних закладів.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor — це просте безкоштовне рішення для продажу квитків на події будь-яких форм і розмірів. Зареєструйтеся безкоштовно, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...

Event Temple

Event Temple

eventtemple.com

Відзначене нагородами програмне забезпечення для управління готелями та закладами Заощаджуйте час і збільшуйте дохід за допомогою нашого простого у використанні рішення для готелів і закладів.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.

ExhibitDay

ExhibitDay

exhibitday.com

ExhibitDay — це інструмент планування виставок, управління проектами та співпраці для менеджерів виставок, експонентів і команд заходів.

EventX

EventX

eventx.io

«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для управління подіями. Ми пропонуємо рішення для ...

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

WebinarNinja дозволяє створювати, проводити та ділитися вебінарами без жодних турбот. Почніть сьогодні та створіть свій перший вебінар за 10 секунд.

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

Швидко визначте, хто може вільно працювати, зв’яжіться зі своїм персоналом за допомогою текстових повідомлень, відстежуйте час за допомогою годинників та інтегруйте служби розрахунку заробітної плати.

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

Провідна маркетингова платформа досвіду для роботи та оптимізації подій і досвіду, підвищення лояльності до бренду та підвищення рентабельності інвестицій.

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Для цього у вас є система організації подій! Легко керуйте всім, що стосується ваших особистих, гібридних та онлайн-подій, усе в одному зручному місці!

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.

Propared

Propared

propared.com

Propared – Програмне забезпечення для планування виробництва для організації мистецтва та заходів

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

Продавайте квитки онлайн за допомогою улюбленої системи бронювання подій Австралії. Наша система бронювання квитків на будь-які події, від невеликих зібрань до великих фестивалів, допоможе вам.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.

EventsX

EventsX

eventsx.com

Фірмова платформа віртуальних подій EventsX полегшує підготовку успішних подій. Залиште всю важку роботу нам. Наша віртуальна платформа подбає про все: від початкової підготовки до маркетингу та хостингу. А наші безоплатні послуги та спеціалізовані менеджери з успіху будуть доступні, щоб допомогти в...

VenueArc

VenueArc

venuearc.com

VenueArc — це автоматизоване хмарне програмне забезпечення нового покоління для бронювання місць і керування подіями для бронювання та керування вашими театрами та центрами виконавських мистецтв.

serVme

serVme

servmeco.com

SerVme — це повна платформа для відвідувачів, яка поєднує бронювання, керування столиками, потужну маркетингову CRM, повторне залучення та опитування гостей із надійною аналітикою. Спеціально розроблена гостинна платформа serVme оптимізує операції від передньої до задньої частини будинку за допомого...

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

Гнучка та зручна платформа планування для легкого керування обладнанням, лабораторіями, кімнатами для переговорів, зручностями, людьми тощо, надаючи при цьому широкий спектр звітів і фінансових можливостей. За допомогою QReserve: - Встановлення детальних правил доступу до ресурсів - Збирання форм бр...

MeetingPackage

MeetingPackage

meetingpackage.com

Продавайте свої конференц-зали та послуги в Інтернеті з доступністю в реальному часі та динамічними цінами. Отримуйте миттєві бронювання або запити на пропозиції безпосередньо через власний веб-сайт за допомогою нашої системи бронювання.

Locaboo

Locaboo

locaboo.com

Ми уніфікуємо весь робочий процес з управління та бронювання приміщень для сучасних організацій і команд, щоб кожен отримав найлегший можливий доступ до простору, спорту та подій миттєво, будь-коли та без зусиль. Locaboo є провідною платформою для управління простором, спортом і подіями в Європі. На...

Harpsen

Harpsen

harpsen.com

Harpsen — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, створене для індустрії весіль та заходів.

Releventful

Releventful

app.releventful.com

Releventful надає власникам бізнесу в індустрії подій комплексний набір інструментів, розроблений, щоб підтримувати їх упорядкованість і зв’язок, заощаджуючи час і гроші,

Mazévo

Mazévo

gomazevo.com

Mazévo розташована поблизу Денвера, штат Колорадо, і була заснована в 2019 році Діном Евансом, засновником Dean Evans and Associates і творцем системи програмного забезпечення EMS Scheduling Software. Mazévo — це невелика й активна команда, яка займається наданням найкращого програмного забезпечення...

Venuerific

Venuerific

venuerific.com

Venuerific — це універсальне програмне забезпечення для керування заходами, розташованими за межами Південно-Східної Азії. Сотні компаній скористалися перевагами розширеного програмного забезпечення для керування приміщеннями, такими як CRM, звітування та статистика, інтелектуальне планування, керув...

Venjue

Venjue

venjue.com

Venjue — це універсальний інструмент для керування приміщеннями, розроблений, щоб допомогти компаніям, які проводять заходи, перетворити більше запитів на гостей. Від першого запиту до останнього гостя Venjue допоможе вам оптимізувати кожен аспект ваших подій, дозволяючи обробляти більший обсяг бізн...

Sessionize

Sessionize

sessionize.com

Sessionize — це розумний спосіб зробити виклик для доповідей, розклад і керування доповідачами.

QuickStaff

QuickStaff

quickstaffpro.com

Quickstaff Pro — це просте у використанні програмне забезпечення для планування, розроблене спеціально для професіоналів проведення заходів у сфері економіки концертів. Оскільки персонал має бути «запрошений» і «прийняти» кожен концерт, звичайні інструменти планування не працюють. Наше програмне заб...

HelloSponsor

HelloSponsor

hellosponsor.com

HelloSponsor — це провідне хмарне програмне забезпечення для керування подіями, яке допомагає брендам оптимізувати та централізувати всі основні процеси планування подій і маркетингу. Нас використовують компанії зі списку Fortune 500 і стартапи, що швидко розвиваються, як систему відстеження подій у...

Event Smart

Event Smart

eventsmart.com

Організовуйте необмежену кількість заходів і продавайте необмежену кількість платних квитків безкоштовно у вашій країні та валюті на власному веб-сайті Event Smart.

Eventplanner

Eventplanner

eventplanner.net

eventplanner.net полегшує кожному організовувати надзвичайні події. Наше програмне забезпечення для проведення подій містить усі необхідні інструменти для планування справді незабутніх подій – усе в одному зручному місці! Наша платформа дає вам змогу знайти найкращих постачальників заходів і місць п...

EventOnline

EventOnline

eventonline.be

EventOPS — це веб-програмне забезпечення, розроблене для менеджерів заходів, постачальників і дизайнерів заходів будь-якого масштабу.

Event Logic

Event Logic

eventlogic.se

У світі, який стає все більш цифровим, ми віримо в те, щоб змінити спосіб пошуку, планування та проведення зустрічей, подій і конференцій. Ми робимо це, гарантуючи, що розуміємо організаторів заходів та найскладніші виклики їхніх організацій у спробі створити успішні зустрічі між людьми. Результатом...

Reposite

Reposite

reposite.io

Reposite — це провідний у галузі інструмент планування, який сприяє пошуку постачальників і спрощує координацію для групових планувальників.

Joi

Joi

joi.events

Ви витрачаєте години на оновлення електронних таблиць і документів вручну під час планування заходів? Якщо відповідь ствердна, то вам потрібен Джой. Joi — це єдине програмне забезпечення для планування заходів, яке може усунути проблеми з електронними таблицями. Унікальна архітектура Joi означає, що...

Slingshot

Slingshot

slingshotapp.io

Slingshot дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою аналітики в реальному часі, бездоганно інтегрованої з функціями керування проектами та співпраці. Завдяки комплексному механізму бізнес-аналітики в основі Slingshot пропонує користувачам пряме посилання на їхні джерела даних і платфор...

RSVPify

RSVPify

rsvpify.com

Провідна онлайн-платформа з продажу квитків і організації подій, якій довіряють 30% Fortune 500. З легкістю керуйте великими та малими подіями та тримайте в центрі уваги свій бренд. Потужні функції, зокрема запрошення електронною поштою, онлайн-реєстрація та відповіді на запрошення, збір користуваль...

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations пропонує потужне онлайн-програмне забезпечення для планування та керування подіями для місць проведення подій, кейтерингових компаній і професіоналів. Планування заходів – не турбуйтеся про документи Word, електронні листи та пошук інформації в різних місцях. MICE забезпечує впевнені...

Map D

Map D

mapdevents.com

Map Dynamics тепер є Map D — найпростішим рішенням розпродати та організувати наступну подію. Зробіть продаж на стенді легким і викресліть складну логістику подій зі свого списку справ за допомогою карти D. Усі функції планування подій, необхідні для керування та проведення будь-яких подій у найпрос...

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

Evenium пропонує інтуїтивно зрозумілу технологію, щоб ви могли легко керувати своїми подіями, забезпечуючи кращий і привабливіший досвід для ваших відвідувачів. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, одночасно надаючи дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої...

Bloomerang

Bloomerang

bloomerang.co

Bloomerang Volunteer (раніше InitLive) пропонує комплексне рішення для управління персоналом і волонтерами для програм і заходів. Рішення Bloomerang Volunteer оптимізує набір персоналу та волонтерів, планування, управління та спілкування через веб-додатки та мобільні додатки. Ідеально підходить для ...

Eventee

Eventee

eventee.co

Завдяки інтуїтивно зрозумілому та красивому інтерфейсу як мобільного, так і веб-додатку, наші клієнти можуть охопити понад 70% бази користувачів за подію. Функції Eventee дозволяють ефективно керувати своєю подією, підвищити залученість відвідувачів і покращити загальний досвід події. Включені функц...

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Розпочніть БЕЗКОШТОВНУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ сьогодні на PerfectVenue.com! Кредитна картка не потрібна. Perfect Venue допомагає незалежним ресторанам, гостинним групам і всім типам закладів, надаючи просту у використанні та доступну систему, яка спрощує процес продажу подій. Perfect Venue дозволяє нашим клі...

Grip Events

Grip Events

grip.events

Grip — це платформа для проведення заходів на основі штучного інтелекту, створена для ділових стосунків. Це допомагає організаторам подій, таким як SXSW, RX і Clarion Events, встановлювати, підтримувати та відстежувати стосунки між учасниками кількох подій.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для...

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

Насолоджуйтеся захоплюючими подіями з усього світу, особисто чи віртуально. АБО влаштуйте свою власну неймовірну подію за допомогою нашого потужного рішення DIY, яке підвищує відвідуваність і прибуток. Тепер із ШІ.

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