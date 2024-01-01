Альтернативи - Planful

Mtivity

mtivity.com

Mtivity є провідною світовою компанією з програмного забезпечення для закупівель друку, яка забезпечує автоматизацію робочого процесу для компаній, які купують і керують друком. Рішення постачається на платформі SaaS (Програмне забезпечення як послуга۪) і дозволяє фахівцям із друку керувати та оптим...