Альтернативи - Placer.ai
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
Scribble Maps
scribblemaps.com
Легко створюйте, аналізуйте та діліться картами. Діліться з друзями, вставляйте карти на веб-сайти та створюйте зображення або PDF.
elink.io
elink.io
Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...
Mapbox
mapbox.com
Карти та розташування для розробників. Точні дані про місцезнаходження та потужні інструменти розробника, щоб змінити спосіб орієнтування у світі.
Short.io
short.io
Short.io — це програма для скорочення URL-адрес із білими мітками, яка створює короткі посилання на фірмових доменах. Скорочуйте, налаштовуйте та діліться фірмовими URL-адресами зі своєю аудиторією.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо.
GummySearch
gummysearch.com
Дослідження аудиторії Reddit у вас під рукою. Швидко виявляйте проблемні точки своїх клієнтів, які рішення їм потрібні та за що вони готові заплатити.
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — це платформа вірусного та реферального маркетингу для запуску рейтингових змагань, розіграшів, програм перед запуском і реферальних програм.
Revue
getrevue.co
Створіть лояльну аудиторію. Revue дозволяє авторам і видавцям легко надсилати редакційні інформаційні бюлетені — і отримувати гроші.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...
Radio.co
radio.co
Хочете створити радіостанцію? Автоматизуйте свій розклад, транслюйте прямі трансляції та відстежуйте слухачів з однієї простої у використанні платформи. Ласкаво просимо на Radio.co.
ShareASale
shareasale.com
Співпрацюйте з ShareASale, щоб стати частиною нашої надійної партнерської маркетингової мережі. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів.
RocketLink
rocketlink.io
Додайте пікселі перенацілювання, власний заклик до дії, користувацькі домени до будь-якого посилання, яким ви ділитеся, налаштуйте вигляд мініатюри посилання та перенацілюйте будь-кого, хто клацнув.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — це маркетингова служба для впливових людей, яка дозволяє брендам і впливовим особам об’єднуватися, співпрацювати та досягати своїх цілей.
TravelTime
traveltime.com
Створюйте чудові програми за допомогою TravelTime Location API. Присвячений конфіденційності даних і точності транспортних даних.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...
Smappen
smappen.com
Додаток карти радіусів руху. Smappen — це інтерактивна карта, яку можна використовувати для створення територій на основі часу в дорозі. Швидко та легко аналізуйте зони обслуговування, оптимізуйте свою логістику та підготуйте місцеві маркетингові стратегії.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — це безкоштовне й необмежене відстеження електронної пошти для Gmail і Google Workspace (G Suite) із сповіщеннями на робочому столі в реальному часі та подвійними галочками WhatsApp (✓✓) у вашій скриньці для надісланих. Одна блакитна галочка ✓ означає, що електронний лист надіслано, але ...
BrandBucket
brandbucket.com
Оригінальний ринок фірмових імен із понад 100 000 підібраних експертами назв компаній на вибір. Отримайте відповідний .com і логотип, а також безкоштовну консультацію щодо брендингу від нашої команди.
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій з кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.
WANotifier
wanotifier.com
Ваші клієнти в WhatsApp. Зв’яжіться з ними за допомогою масових повідомлень WhatsApp за допомогою офіційних API WhatsApp із додатковою націнкою 0% на офіційні збори за API!
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — це дешевший, найшвидший і найпростіший спосіб дізнатися, що насправді відбувається в Інтернеті.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter пропонує простий і зрозумілий досвід написання для людей, які не шукають розширених звітів або функцій для бізнесу.
Chainfuel
chainfuel.com
За допомогою потужного телеграм-бота та веб-програми Chainfuel ви можете автоматично захищати свою групу від спамерів і шахраїв, відстежувати групові показники, залучати й утримувати користувачів лише кількома клацаннями миші.
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Purple
purple.com
Фіолетовий — найкращий технологічний прогрес у матрацах за останні 80 років. Наші матраци та подушки поставляються з безкоштовною доставкою, безкоштовним поверненням і пробним періодом на 100 ночей.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx надає провідну хмарну платформу Analytics. Завдяки автоматизації аналітики на основі штучного інтелекту ми дозволяємо кожному відкривати для себе важливі ідеї.
Eredom
eredom.com
Ласкаво просимо в Ередом! Досліджуйте незареєстровані комерційні доменні імена! Шукайте доступні та фірмові доменні імена .com!
GettHit.com
getthit.com
Збільште трафік свого веб-сайту за допомогою виняткового цільового генератора трафіку Getthit. Налаштовуйте свої кампанії відповідно до ваших конкретних вимог і з легкістю залучайте тисячі відвідувачів. Розкрийте весь потенціал свого веб-сайту, налаштувавши свої кампанії лише за кілька простих крокі...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Удосконалена програма SaaS для виявлення партнерів на основі штучного інтелекту для керування видавцями. Платформа надає поглиблений аналіз веб-сайтів видавців, а також інформацію та інструменти для залучення партнерів. Машинне навчання на платформі гарантує, що результати стануть більш цілеспрямова...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — це новаторська платформа, розроблена для революції в розробці, затвердженні та запуску цифрових маркетингових кампаній. За своєю суттю Approved Social — це механізм спільного зворотного зв’язку та схвалення, який дає змогу маркетинговим командам, агентствам і брендам оптимізувати с...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow забезпечує безперебійну та персоналізовану подорож клієнта через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений ф...
SummarAIze
summaraize.com
Подкаст і відеовміст у 10 разів за 10 хвилин. SummarAIze перепрофілює ваш контент з аудіо та відео на цікаві публікації в соціальних мережах, вміст електронної пошти, резюме, цитати тощо, якими можна ділитися!
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показуйте засоби масової інформації та наші функції монетизації безпосередньо на сторінці, не пересилаючи відвідувачів на іншу сторінку. Економічна платформа Creator у США. ЗМІ та монетизація.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це вдосконалена платформа виявлення об’єктів, призначена для аналізу супутникових зображень і зображень, зроблених безпілотниками. Він пропонує користувачам можливість виявляти, сегментувати та локалізувати об’єкти та області на цих зображеннях, а також відстежувати зміни та виявляти ано...
Glympse
corp.glympse.com
Glympse є піонером технології локації та провідною платформою відстеження геолокації з вбудованими сповіщеннями та повідомленнями клієнтів. Ми надаємо найкращу в своєму класі технологію визначення місця розташування для збору, прийому та обробки даних для прогнозованої візуалізації та надання сповіщ...
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo — це інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту, який спрощує процес створення високоякісного партнерського контенту. Лише кількома клацаннями миші ви можете створювати захоплюючі огляди продуктів, захоплюючі огляди та інформативні публікації в блогах, які бездоганно інтег...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — це система відстеження клієнтів у магазині, яка включає відстеження відео та камери, збір та інтеграцію даних.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee – це програма для живого чату та обміну миттєвими повідомленнями, націлена на: - онлайн-спільноти - віртуальні події - постачальників послуг психіатричної підтримки - командне спілкування - торгівлю в прямому ефірі - церковні служби - освітні вебінари - потокове відео в прямому ефірі, що доз...
Purlem
purlem.com
Зміцніть стосунки зі своїми клієнтами, створивши унікальну веб-сторінку для кожної особи у вашому списку, що дозволить вам взаємодіяти з ними на персоналізованому рівні 1:1. Ми є простим, економічно ефективним містком у чудовий новий світ персоналізованого маркетингу.
Hidemyacc
hidemyacc.com
Браузер Multilogin Antidetect Browser – створюйте необмежену кількість облікових записів із різними профілями на пристрої 01 замість використання кількох реальних пристроїв або віртуальних машин
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ — це пакет для оптимізації соціальних медіа, який дозволяє користувачам керувати Twitter, Instagram і Pinterest для посилення впливу соціальних мереж.
Capsulink
capsulink.com
Capsulink — це програма для скорочення URL-адрес, призначена для захисту користувачів від втрати трафіку, пошкодження зовнішніх посилань і втраченого прибутку.
Multiview
multiview.com
VisitorView — це програмне забезпечення для веб-аналітики, яке зіставляє IP-адреси компаній, які відвідують ваш веб-сайт, із нашою базою даних, щоб повідомити вам назви цих компаній тощо.
Echo AI
echoai.com
Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.
eKyte
ekyte.com
eKyte допомагає командам цифрового маркетингу планувати та проводити онлайн-кампанії, аналізувати та оптимізувати результати. Решту зробить штучний інтелект.
PlaceKit
placekit.io
API пошуку місцезнаходження – пошук місць у всьому світі, автозаповнення, місцезнаходження магазину та двостороннє геокодування для вашої програми.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним керівникам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення результатів бізнесу. Його місія полягає у створенні більш релевантного світу, де бренди мають змогу охоплювати своїх спожи...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — це маркетингова платформа для стійких брендів, яка використовує потужність моделей ШІ, навчених на Sustainability Marketing Framework. На даний момент платформа обслуговує три (3) категорії: стійка мода, особиста гігієна та їжа, і забезпечує (а) діагностику (активів) для маркетингової ефекти...
redirection.io
redirection.io
redirection.io — провідний інструмент для перенаправлення та оптимізації SEO. Після встановлення на веб-сайті redirection.io дозволяє своїм менеджерам з маркетингу або SEO аналізувати проблеми трафіку та налаштовувати правила перенаправлення для виправлення помилок HTTP. Він також може допомогти вип...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers — це інструмент прямої поштової розсилки для агентів з нерухомості. Створюйте, націлюйте та миттєво надсилайте листівки, не відходячи від робочого столу. Безкоштовний список адрес.
Link Looper
linklooper.com
Керування посиланнями стало простим. Link Looper допомагає керувати маркетинговими посиланнями та відстежувати їх ефективність. Ідеально підходить для всієї команди маркетингу, від менеджерів із соціальних медіа до спеціалістів із реклами.
Ermes
ermes.ai
ERMES — це інтегрована платформа даних + медіа. Його мета — використовувати дані та ШІ, щоб зробити рекламу простою, точною та прибутковою для всіх компаній, великих і малих. Платформа ERMES включає: - Понад 295 мільйонів детермінованих профілів споживачів (240 млн. США/55 млн. Франція) із понад 380...
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero — це інструмент автоматизації маркетингу SaaS, який допомагає маркетинговим агентствам / цифровим маркетологам отримувати миттєвий доступ до рекламних облікових записів і сторінок своїх клієнтів у Facebook, Google, TikTok, LinkedIn тощо за допомогою посилання, яким можна поділитися, за 2...