Альтернативи - Placer.ai

redirection.io

redirection.io

redirection.io — провідний інструмент для перенаправлення та оптимізації SEO. Після встановлення на веб-сайті redirection.io дозволяє своїм менеджерам з маркетингу або SEO аналізувати проблеми трафіку та налаштовувати правила перенаправлення для виправлення помилок HTTP. Він також може допомогти вип...