Pinata спрощує завантаження в IPFS і отримання вмісту з мережі з надзвичайною швидкістю завдяки виділеним шлюзам.

Вебсайт: pinata.cloud

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