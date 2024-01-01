Альтернативи - Pilot

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks — пакет бухгалтерського програмного забезпечення, розроблений і проданий компанією Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують і оплачують рахунки,...

Gusto

Gusto

gusto.com

Платформа Gusto для людей допомагає компаніям, подібним до вашого, приймати участь у роботі, платити, страхувати та підтримувати вашу працьовиту команду. Заробітна плата, пільги тощо.

Osome

Osome

osome.com

Ми звільняємо вас від ручного обліку, розв’язуємо електронну комерцію та створюємо компанії. Дозвольте нашим експертам подбати про рахунки-фактури, звіти та податки, поки ви розвиваєте свій бізнес

Bookkeeper360

Bookkeeper360

bookkeeper360.com

Bookkeeper360 — це рішення для ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку та консультування Quickbooks і Xero для малого та середнього бізнесу.

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних завдань і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Будучи лідером у сфері експертних рішень у всьому світі, ми допомагаємо професіоналам досягати значних результатів у сферах охорони здоров’я, оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансів і права, коли це найбільш важливо.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Фінансова команда для стартапів на основі штучного інтелекту. Розблокуйте фінансову інформацію в режимі реального часу та фінансову команду з повним набором послуг за допомогою інтелектуальних послуг бухгалтерії, бухгалтерії та фінансового директора Zeni.

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench — найбільша в Америці професійна бухгалтерська служба для малого бізнесу. Почніть безкоштовну пробну версію сьогодні, і ми проведемо ваш бухгалтерський облік протягом одного місяця.

Profit Matters

Profit Matters

profitmatters.co

Прибуток має значення Бухгалтерський облік гарантує точність вашої фінансової звітності кожного місяця. Ми любимо підприємців і розуміємо їхні болі. Точні фінансові дані сприяють прийняттю кращих рішень і, у свою чергу, кращим прибуткам.

Neo.Tax

Neo.Tax

neo.tax

Податкові пільги на дослідження та розробки для стартапів на ранніх стадіях. neo.tax — це найпростіша та найточніша програма для подання податкових декларацій, яка коли-небудь створювалася. Стартапи на ранній стадії можуть отримати податкову пільгу на дослідження та розробки за 10 хвилин і сплатити ...

Fincent

Fincent

fincent.com

Відчуйте безперебійне управління фінансами. Оптимізація ✓ Бухгалтерія ✓ Подання податкових декларацій ✓ Виставлення рахунків і платежів ✓ Відстеження витрат тощо. Замовте демо!

Counto

Counto

mycounto.com

Counto (https://mycounto.com) — фінансово-технічна бухгалтерська компанія, яка використовує власну технологію штучного інтелекту — від автоматизації бухгалтерського обліку до оптимізації оподаткування, оплати рахунків і управління витратами — для того, щоб дотримання вимог законодавства було легким ...

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Компанія inDinero, заснована в 2009 році Джесікою Ма, Енді Су та Андреа Баррікою, закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 тра...

Ceterus

Ceterus

ceterus.com

Автоматизація тут — зробіть її частиною свого бухгалтерського обліку! Незалежно від того, чи є ви підприємцем малого бізнесу чи фірмою CPA, яка підтримує малий бізнес, вам потрібна автоматизація, щоб конкурувати на сучасному ринку. Ceterus поєднує в собі технології, які автоматизують кроки в проце...

CoCountant

CoCountant

cocountant.com

CoCountant пропонує комплексні, повністю керовані рішення для ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку для стартапів і малого бізнесу в США. З нашими тарифними планами з фіксованою ціною ви точно знаєте, що платите, завдяки чому ви отримуєте чудову цінність без жодних сюрпризів. Вико...

BlueMeg

BlueMeg

bluemeg.com

З BlueMeg корпоративне управління не повинно бути проблемою. BlueMeg Console — глобальна операційна система для корпоративних даних. Надайте своїм клієнтам і персоналу безпечну хмарну платформу, щоб усунути стомлюючу та трудомістку роботу з документами та оцифрувати корпоративне управління та управл...

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

1-800 Accountant — найбільша американська віртуальна бухгалтерська фірма для малого бізнесу. Наша місія полягає в наданні фінансової експертизи малому бізнесу в усіх галузях. Наші послуги базуються на поєднанні експертних CPA та технологій, що дає змогу компаніям мінімізувати кількість завдань, макс...

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co було засновано в 1986 році як альтернативу великим національним бухгалтерським фірмам, зосереджуючись на бізнес-потребах компаній регіону. Маючи офіси в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, Perkins спеціалізується на багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво,...

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

Rehmann — це повністю інтегрована фірма, що надає фінансові послуги, до складу якої входять CPA та консультанти, консультанти з питань багатства та корпоративні дослідники.

Crowe

Crowe

crowe.com

Crowe — це публічна бухгалтерська, консалтингова та технологічна фірма, яка поєднує глибокі галузеві та спеціалізовані знання з інноваційними технологіями, щоб створити цінність для клієнтів чесністю та об’єктивністю, прислухаючись до їхніх компаній, тенденцій у їхніх галузях та викликів, з якими во...

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud пропонує найкращу повну функцію фінансування для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення забезпечують неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен старта...

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark пропонує онлайн-облік, який включає автоматизований облік із доступом до спеціальної команди для спрощеної підготовки податків, виставлення рахунків, платежів, відстеження витрат тощо

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

Taxhub — це віртуальна платформа для підготовки податку на прибуток особистих осіб і підприємств, яка підбирає декларантів із спеціальним CPA. Ми прагнемо поєднати зручність і низьку ціну онлайн-подання податкової декларації вдома з гарантією професійно підготовленої податкової декларації. Наша плат...

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

TaxBasket — це фірма, яка надає послуги з підготовки податків онлайн.

Collective

Collective

collective.com

Collective — це перша онлайн-платформа бек-офісу, розроблена для компаній-одних. Технологія Collective і команда надійних консультантів дають нашим членам свободу зосередитися на важливому, піклуючись про все, від реєстрації бізнесу до бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку, податкових послу...

TaxCredible

TaxCredible

taxcredible.com

TaxCredible — це потужна платформа SaaS, яка дозволяє CPA швидко визначати та надавати державним і федеральним податковим пільгам своїм клієнтам. Після 20 років партнерства з CPA ми визнали потребу спростити та оптимізувати процес податкового кредиту. TaxCredible підвищує ефективність трудомісткого ...

GOAT.tax

GOAT.tax

goat.tax

GOAT.tax дає можливість стартапам і компаніям, включаючи виробників програмного забезпечення, ігор і Інтернету речей, вимагати податкових пільг на дослідження і розробки через онлайн-платформу. GOAT.tax усуває всі здогади щодо комплексної податкової пільги, пропонуючи простий у користуванні, самості...

TaxRobot

TaxRobot

taxrobot.com

TaxRobot — це найшвидший, найпростіший і найдоступніший спосіб автоматизувати розрахунок кредиту на дослідження та розробки та отримати гроші. Ми надаємо найкращі у своєму класі звіти з обґрунтуванням, захист від аудиту без додаткової плати, і, що найголовніше, ми не стягуємо комісію, якщо не визнач...

Clarus R+D

Clarus R+D

clarusrd.com

Додаток Clarus R+D автоматизує процес отримання податкових кредитів на дослідження та розробки. Підприємства будь-якого розміру та типу можуть претендувати на податковий кредит на НДДКР. Проте переважну більшість кредитів вимагають дуже великі виробничі компанії. чому Оскільки традиційно податкові д...

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності