Phaneroo — це динамічне служіння, що змінює життя та впливає на покоління, з баченням трансформувати нації та весь світ словом Божим.

Вебсайт: phaneroo.org

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