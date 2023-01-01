Альтернативи - Pepper Content
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...
Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
CoSchedule
coschedule.com
Сімейство гнучких маркетингових інструментів, які допоможуть вам залишатися зосередженими, виконувати проекти вчасно та радувати вашу команду. Організуйтеся зараз.
SE Ranking
seranking.com
Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener із користувацькими доменами. Скорочуйте, брендуйте та відстежуйте URL-адреси за допомогою провідної в галузі платформи керування посиланнями. Безкоштовно спробувати. API, коротка URL-адреса, власні домени.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Taboola
taboola.com
Додаток консолі адміністрування для видавців і рекламодавців Taboola
Botify
botify.com
Botify допомагає вам виявити втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте ри...
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
Serpstat
serpstat.com
Розумний і потужний інструмент для ✓ аналізу зворотних посилань ✓ відстеження рейтингу ✓ дослідження ключових слів ✓ аналізу конкурентів ✓ аудиту сайту.
ShareThis
sharethis.com
Інструменти веб-сайту для збільшення вашої онлайн-аудиторії. Рішення для обробки даних, які створюють привабливі зв’язки з клієнтами. Інструменти конфіденційності для керування згодою та відповідності GDPR.
Anyword
anyword.com
Отримуйте більше конверсій і збільшуйте продажі за допомогою ШІ, який створить і оптимізує вашу копію. Потужна прогностична аналітика підкаже вам, що працює, перш ніж опублікувати.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it дозволяє професіоналам і компаніям досліджувати та публікувати вміст за допомогою свого інструменту курування вмісту.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
StoryChief
storychief.io
StoryChief об’єднує все, що вам потрібно для маркетингу контенту, в одному місці. Організовуйте, структуруйте та розповсюджуйте свій вміст багатоканально.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Shakespeare
shakespeare.ai
Отримайте найкраще у світі програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом і розгорніть копію світового рівня для свого веб-сайту, соціальних мереж, звітів, блогу, тексту оголошень, електронних листів тощо
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Покращуйте свій вміст, збільшуйте читацьку аудиторію та дохід за допомогою аналітики вмісту в реальному часі. Найбільш інноваційні інформаційні панелі для швидших і кращих рішень.
Paper.li
paper.li
Створіть свою цифрову присутність за лічені хвилини. Ми надамо вам вміст, яким ви зможете ділитися щодня. І веб-сайт, який завжди свіжий.
Contently
contently.com
Рішення для контент-маркетингу з найвищим рейтингом: експертна контент-стратегія, корпоративна контент-маркетингова платформа та глобальна мережа розробників контенту.
Readable
readable.com
Readable — це найкращий інструмент читабельності. Оптимізуйте свою чіткість і наблизите аудиторію.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідним постачальником послуг мережі доставки контенту (CDN) для доставки медіа та програмного забезпечення, а також хмарних рішень безпеки.
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
Foleon
foleon.com
На кого б ви не орієнтувалися, це вміст, який залучає вашу аудиторію, заповнює конвеєр і приносить результати. Тож зробіть свій досвід.
Seobility
seobility.net
Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google
Joomag
joomag.com
Створюйте, публікуйте, розповсюджуйте, відстежуйте та монетизуйте свої цифрові журнали, каталоги, брошури, інформаційні бюлетені за допомогою універсальної цифрової платформи Joomag.
Silktide
silktide.com
Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.
Waapiti
waapiti.eu
Відкрийте для себе ідеальну платформу для швидкого й легкого керування будь-яким екраном. У будь-який час і з будь-якого місця. Правильно, без обмежень.
Content Launch
contentlaunch.com
Найпростіший спосіб спланувати та замовити ЧУДОВИЙ вміст ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ АГЕНТСТВ ТА МАЛОГО І СЕРБНОГО ПІДПРИЄМСТВ Content Launch – це спрощена платформа для виявлення та розповсюдження вмісту.
Edition Digital
editiondigital.com
Програмне забезпечення для цифрового видавництва Edition об’єднує всі п’ять важливих моментів ефективного цифрового видавництва; СТВОРЕННЯ, УПРАВЛІННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, МОНЕТИЗАЦІЯ та АНАЛІЗ. Створюйте інтерактивний та захоплюючий вміст без програмування та розповсюджуйте його на всіх платформах – пл...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...
MGID
mgid.com
Наше бачення полягає в тому, щоб розвивати новий рівень цифрових медіа, дозволяючи споживачам взаємодіяти з вмістом і спонсорованою рекламою однаково позитивно.
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи с...
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — це платформа соціальної публікації штучного інтелекту, якій довіряють провідні видавці для автоматизації та оптимізації обміну вмістом у соціальних мережах. Видавці використовують True Anthem для збільшення веб-трафіку, підвищення соціальних KPI та автоматизації робочого процесу соціал...
Supapass
supapass.com
Усе, що вам потрібно, щоб створити контент-бізнес навколо свого подкасту Створіть програму та веб-сайт світового класу, щоб підняти свій бренд, захопити вашу аудиторію та змусити клієнтів повертатися, щоб весь ваш вміст зберігся в одному місці, заощаджуючи ваш час і збільшуючи продажі
Scompler
scompler.com
Scompler дозволяє визначити всі важливі елементи контент-стратегії від ваших власних цілей і переваг для читача, через персон і шлях покупця до форматів, медіа та каналів. За допомогою Scompler ви можете організувати весь свій вміст за допомогою стратегічного тематичного планування та створювати йог...
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, створена для безболісної доставки інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційн...
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, створена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційн...
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, створена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційн...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — це інструмент SaaS, який дає змогу впливовим особам, брендам і видавцям збільшувати продажі за рахунок свого вмісту.
Connatix
connatix.com
Connatix — це компанія відеотехнологій наступного покоління, яка дає можливість видавцям і рекламодавцям надавати успішні відеозаписи широкій аудиторії. Ми віримо в силу привабливого вмісту та прагнемо створити перші на ринку відеотехнології, оптимізовані для підвищення продуктивності. Від потужних ...
Brandkit
brandkitapp.com
Бренд-портал № 1 і сервіс Brand Toolkit, які підключають весь світ до вашого вмісту в масштабі. Перша платформа, яка поєднує служби DAM, CMS, синдикації вмісту та передачі файлів на одній платформі. Знаходьте свій вміст, керуйте ним і поширюйте його, підбирайте та діліться історією свого бренду без ...
KAWO
kawo.com
KAWO є одним із провідних гравців маркетингу SaaS у Китаї, який займається розробкою найбільш зручної програмної платформи для розширення можливостей китайських команд соціальних медіа для досягнення величі. Це центральний центр для маркетингових команд для ефективної співпраці, планування, керуванн...
InPowered
inpowered.ai
Платформа штучного інтелекту inPowered дозволяє брендам максимізувати рентабельність інвестицій у контент-маркетинг. Завдяки штучному інтелекту та рокам машинного навчання їхні рішення Content Intelligence та Content Distribution дозволяють маркетологам збирати приватні дані та використовувати їх дл...
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - все в одній креативній і маркетинговій платформі. Маркетинговим командам важко виконувати свою роботу, не кажучи вже про масштабування своїх маркетингових зусиль. Розповідання історій у світі цифрових і соціальних медіа є напруженим і хаотичним процесом, у якому задіяно стільки різних...
1World Online
welcome.1worldonline.com
Платформа 1World's складається з додатків, таких як опитування, вікторини, опитування та дебати для підвищення залученості та можливостей отримання прибутку.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo — це рішення для фото- та відеомаркетингу, яке спрощує й автоматизує розповсюдження фотографій клієнтів, дозволяючи операторам турів і заходів: - Покращувати враження від гостей за допомогою фотоспогадів. - Заохочуйте маркетинг із вуст в уста за допомогою високоякісних повідомлень клієнтів у...
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів для спілкування в прямому ефірі на основі даних першої сторони, щоб створити довірену аудиторію в прямому ефірі всюди. Наші рішення (чат, живий блог, Arena Personas) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоку вз...
Shareaholic
shareaholic.com
Ми є міжнародною командою, яка прагне допомогти брендам і видавцям залучати свою аудиторію під час кожного відвідування веб-сайту. Shareaholic працює в бізнесі вже більше десяти років, ми любимо те, що ми робимо, і живемо заради задоволення наших клієнтів. Наш набір продуктів отримав багато престижн...
emlen
emlen.io
emlen — це платформа №1 для підтримки покупців, яка сприяє обміну контентом про продаж і співпраці між продавцем і покупцем. emlen зосереджується на командах продажів і доходів за допомогою унікальної технології цифрових торгових кімнат, щоб підвищити швидкість продажів в епоху покупців.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb надає відомим технологічним брендам, таким як IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform і Veeam, а також багатьом іншим зростаючим брендам, потужну, гнучку та просту у використанні платформу автоматизації маркетингу каналів. З 1999 року StructuredWeb поєднує інноваційну платформу з переві...