PDAX — це провідна на Філіппінах домашня криптовалютна біржа, яка контролюється Центральним банком Філіппін.

Вебсайт: pdax.ph

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PDAX». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.