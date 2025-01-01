Альтернативи - PayrollPanda

Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase - це додаток для управління годинними командами, що пропонує планування графіків, відстеження часу та управління оплатою праці для малого бізнесу.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks - це онлайн-платформа для обліку та виставлення рахунків, що допомагає керувати фінансами, автоматизуючи адміністративні завдання.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.
7shifts
7shifts.com
7shifts - платформа для управління командами в ресторанах, що спрощує планування змін, комунікацію та контроль витрат на працю.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
greytHR
greythr.com
greytHR - це хмарна платформа для управління HR, що спрощує процеси персоналу, включаючи управління заробітною платою, відпустками і відвідуванням.
Zoho Payroll
zoho.com
Zoho Payroll - це хмарне програмне забезпечення для автоматичного розрахунку зарплат та податків, яке забезпечує відповідність трудовим законам в Індії, ОАЕ і США.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.
PayFit
payfit.com
PayFit - це платформа для автоматизації управління зарплатою та HR, що полегшує обчислення заробітної плати, управління відпустками та витратами.
OnPay
onpay.com
OnPay – програмне забезпечення для управління заробітною платою та HR, яке спрощує процеси для малого та середнього бізнесу.
HROne
hrone.cloud
HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.
Warp
joinwarp.com
Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.
Workstream
workstream.us
Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.
Fourth
fourth.com
Застосунок управляє адмініструванням зарплати та HR, допомагаючи бізнесу в сфері гостинності знижувати ризики та економити на витратах.
factoHR
factohr.com
FactoHR - це хмарна система керування персоналом, що автоматизує процеси HR, включаючи набір, управління відпустками та заробітною платою.
Namely
namely.com
Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.
Horilla
horilla.com
Horilla – безкоштовне програмне забезпечення для управління людськими ресурсами з відкритим кодом, яке підтримує рекрутинг, облік робочого часу, зарплату та більше.
Wrapbook
wrapbook.com
Wrapbook - це платформа для управління оплатою праці та бухгалтерії у виробництві фільмів і телебачення, що спрощує фінансові процеси та документообіг.
Justworks
justworks.com
Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.
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