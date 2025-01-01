Альтернативи - PayrollPanda

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase - це додаток для управління годинними командами, що пропонує планування графіків, відстеження часу та управління оплатою праці для малого бізнесу.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks - це онлайн-платформа для обліку та виставлення рахунків, що допомагає керувати фінансами, автоматизуючи адміністративні завдання.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts - платформа для управління командами в ресторанах, що спрощує планування змін, комунікацію та контроль витрат на працю.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

greytHR

greytHR

greythr.com

greytHR - це хмарна платформа для управління HR, що спрощує процеси персоналу, включаючи управління заробітною платою, відпустками і відвідуванням.

Zoho Payroll

Zoho Payroll

zoho.com

Zoho Payroll - це хмарне програмне забезпечення для автоматичного розрахунку зарплат та податків, яке забезпечує відповідність трудовим законам в Індії, ОАЕ і США.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.

PayFit

PayFit

payfit.com

PayFit - це платформа для автоматизації управління зарплатою та HR, що полегшує обчислення заробітної плати, управління відпустками та витратами.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay – програмне забезпечення для управління заробітною платою та HR, яке спрощує процеси для малого та середнього бізнесу.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.

Fourth

Fourth

fourth.com

Застосунок управляє адмініструванням зарплати та HR, допомагаючи бізнесу в сфері гостинності знижувати ризики та економити на витратах.

factoHR

factoHR

factohr.com

FactoHR - це хмарна система керування персоналом, що автоматизує процеси HR, включаючи набір, управління відпустками та заробітною платою.

Namely

Namely

namely.com

Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.

Horilla

Horilla

horilla.com

Horilla – безкоштовне програмне забезпечення для управління людськими ресурсами з відкритим кодом, яке підтримує рекрутинг, облік робочого часу, зарплату та більше.

Wrapbook

Wrapbook

wrapbook.com

Wrapbook - це платформа для управління оплатою праці та бухгалтерії у виробництві фільмів і телебачення, що спрощує фінансові процеси та документообіг.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.

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