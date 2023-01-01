WebCatalog
Patronite.pl

Patronite.pl

patronite.pl

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Patronite.pl» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ви творець, науковець, волонтер? Patronite допоможе вам перетворити своє захоплення на спосіб життя.

Вебсайт: patronite.pl

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Patronite.pl». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Decathlon Polska

Decathlon Polska

decathlon.pl

inFakt

inFakt

infakt.pl

Vagaru

Vagaru

vagaru.com

Tipply

Tipply

tipply.pl

Pyszne.pl

Pyszne.pl

pyszne.pl

TVN24

TVN24

tvn24.pl

Empik

Empik

empik.com

Subito

Subito

subito.it

Inso

Inso

inso.pl

Gopos

Gopos

gopos.pl

BBC Ìgbò

BBC Ìgbò

bbc.com

Intrix CRM

Intrix CRM

intrixcrm.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності