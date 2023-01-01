Заява + Бухгалтер² = inFakt. Виставляйте рахунки в додатку для комп'ютера та телефону. Бухгалтер InFakt буде вести ваш облік.

Вебсайт: infakt.pl

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