Альтернативи - Patreon

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Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi — це комплексна бізнес-платформа для створення та розширення вашого бізнесу, що базується на знаннях. Спробуйте Kajabi безкоштовно з 14-денною пробною версією сьогодні.

Podia

Podia

podia.com

Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!

beehiiv

beehiiv

beehiiv.com

Отримайте доступ до найкращих інструментів, доступних в електронній пошті, що допоможе масштабувати вашу розсилку та монетизувати її як ніколи раніше.

Buttondown

Buttondown

buttondown.email

Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, п...

MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

Продавайте членство та цифрові продукти з власного веб-сайту. Поділіться своїми знаннями та заробіть. Додайте доступ лише для учасників до будь-якої частини вашого веб-сайту та приймайте платежі. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Wix, Notion тощо.

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