Альтернативи - Passfindr

iCloud Notes

icloud.com

Ви можете використовувати Notes на iCloud.com, щоб зафіксувати швидку думку або зберегти щось важливе чи цікаве на потім, а потім переглянути ці нотатки в програмі Notes на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac. Ви також можете використовувати Notes на iCloud.com, щоб переглядати та редагувати нот...