Безшовна, гладка та зручна білизна. Від 8 доларів за пару. У кольорах на кожен день тижня. Виготовлений із переробленої тканини та екологічно чистої упаковки.

Вебсайт: yourparade.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Parade». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.