Альтернативи - Pamtree

Penny AI

pennyapp.com

Penny експоненціально збільшує дохід за рахунок повторюваного досвіду консультантів і лідерів, надаючи вам дані та розуміння з необхідною швидкістю інновацій. Penny розроблено, щоб допомогти продавцям-консультантам взаємодіяти з клієнтами та автоматизувати робочі процеси продажів за допомогою штучно...